Ciencia ciudadana en las plataformas Wikimedia: un barrio y una internet más verde y comunitaria

Las plantas son parte de nuestras relaciones vitales como humanos en el mundo. Nos levantamos y nos tomamos un café o un té, o en la noche, nos sonreímos cuando sentimos la fragancia del caballero de la noche, un arbusto típico de Bogotá, a veces, tan solo nos refugiamos de la lluvia bajo un gran roble. También las plantas reviven recuerdos infantiles con nuestros padres conociendo un bosque o con nuestra abuela probando un fruto que no sabíamos que era comestible. Las plantas nos conectan de maneras múltiples con el mundo, son alimento, vivienda, belleza, salud, literatura, pero también memoria. Sin embargo, para muchas personas estos seres son invisibles en las grandes ciudades latinoamericanas, y en específico en una capital como Bogotá. Sufrimos de una especie de ceguera de plantas, siendo incapaces de reconocerlas, aunque sí disfrutemos de sus servicios ecosistémicos, esto en gran medida porque la ciudadanía no cuenta con información accesible sobre plantas y árboles de la ciudad para ejercer agencia sobre su entorno.

Ejercicio de identificación de nombres comunes

Estas reflexiones nacen después de vivir en un área rural, y luego regresar a Bogotá. En ese retorno empiezo a ser evidente que la memoria histórica de la ciudad está siendo capturada por relatos que mayoritariamente tienen que ver con el consumo de algún tipo de producto. A partir de ahí aparecen las primeras reflexiones sobre la necesidad de abrir los relatos sobre las plantas, un diálogo a través de una ciencia ciudadana y abierta, que permita un registro de toda la ciudadanía (experta o no) en el que los lenguajes y las categorías de registro se pluralicen, qué bello sería poder tener una foto del rosal de mi vecina y poder acceder a su nombre común, a su nombre científico y porque no, a un poema sobre las rosas, mientras puedo tomar una foto de una de sus flores en el momento de mayor esplendor. A partir de esa idea embrionaria nació el proyecto para hacerWiki.

Recorrido de identificación de arbolado

Así, el proyecto titulado Ciencia ciudadana en las plataformas Wikimedia: un barrio y una internet más verde y comunitaria propone resignificar, en clave de ciencia ciudadana, las plataformas Wikimedia para documentar, caracterizar y vincular historias del patrimonio cultural de la ciudad, en específico de plantas significativas que habitan nuestros jardines, andenes y parques. Un experimento de inventariar y producir conocimiento colectivo sobre las plantas para que las personas puedan relacionarse de maneras distintas con su entorno. Por esto propusimos documentar las plantas de la ciudad con múltiples voces y saberes. Hacer un laboratorio de apropiación de los conocimientos territoriales que multiplique los relatos y las prácticas entre plantas, ciudad e internet para seguir habitando un mundo más verde, solidario, libre y abierto. Y sobre todo extender el espacio público en lo digital.

Experimento de nebulización con tallos de valeriana

En la implementación del proyecto y convencidos que las personas solamente contribuirían a generar conocimiento en los proyectos Wikimedia, si previamente ellos son parte de un ejercicio de creación en donde sus pasiones e intereses les lleven a esta exploración, en consecuencia, planteamos un proceso de investigación-creación supeditado a los intereses y lenguajes de cada participante. Desarrollamos dos ciclos, el primero enfocado en plantas ruderales y el segundo en árboles en la localidad de Teusaquillo. La metodología se configuró en cuatro momentos: 1. Un recorrido territorial de reconocimiento e identificación de especies. 2. Construcción de manera colaborativa de las preguntas de investigación de cada participante, aquí emergieron intereses como la preparación de fermentados, tintes, poesía, vaporizaciones, recetas culinarias, etc. 3. Acompañamiento en la investigación y experimentación de estos temas. 4. Compartir de los procesos creativos de cada uno, socializamos los aprendizajes e hicimos contribuciones en los diferentes proyectos Wikimedia. Puntualmente, creamos 3 páginas en Wikipedia y editamos 31 páginas, adicionamos 74 afirmaciones en Wikidata, creamos 2 recorridos en Wikiviajes, 1 página en Wikiversity y subimos 148 contribuciones a Commons. En estos tableros se pueden ver más detalles de las estadísticas del primer ciclo y en este del segundo. Entre estas contribuciones resaltamos el anexo de plantas ruderales en la localidad, la entrada sobre la Plaza de Hierbas Samper Mendoza, los recorridos en Wikiviajes, uno centrado en arbolado y otros en ruderales y la entrada en Wikiversity con la metodología del proceso de investigación-creación.

Recorrido en Plaza de hierbas Samper Mendoza

¿Qué aprendimos?

La responsabilidad de armar parche. Los nuevos editores se mantienen porque nos convocan intereses y motivaciones ancladas a las plantas y el territorio. Por tanto, hemos seguido en nuestros recorridos territoriales visitando parques, jardines botánicos, creando colleges, identificando plagas y enfermedades en árboles, buscando siempre un balance entre la investigación, el aprendizaje y la acción.

Algo similar hicimos en un segundo ciclo centrado en el arbolado de la localidad buscando consolidar una comunidad de práctica y aprendizaje. Como resultado de estos devenires posteriores a la finalización de la beca nos han permitido seguir aprendiendo juntas a partir de los intereses de la Colectiva Chicalá. Caminamos lentamente para seguir tejiendo comunidades y relaciones otras entre plantas y animales.

Identificación de hojas de Guayacán de Manizales

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation