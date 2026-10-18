¿Qué pasa cuando trabajas con tu ídola académica? Te contamos nuestra experiencia

Editores observan fijamente los monitores, material que viaja al otro lado del mundo.

Hoy en día, escribir es complejo. Escribir bien; todavía más. Durante el desarrollo de diferentes actividades y talleres descubrimos que la comunidad de editores en Bolivia tenía muchas ganas de llevar sus ediciones en Wikipedia un poco más lejos.

Si la pensamos como artesanal, porque nuestro quehacer es artesanal, nuestra escritura va a ser siempre algo que se puede perfeccionar y mejorar. Virginia Ayllón en el taller para wikipedistas

Como editoras apasionadas solemos bromear sobre el hecho de que tener un artículo borrado o una llamada de atención de un bibliotecario por no seguir algunas convenciones son parte de la Hoja de Vida de un editor, digamos que una pequeña piedra en el camino de ser Wikipedista en la Wikipedia en español. A pesar de que tratamos de tomarlo con humor, sabemos que construir textos de manera comunitaria conlleva muchos desafíos, mucha práctica y también cometer errores y disfrutar aprendizajes.

Es por ello que el equipo de Wikimedistas de Bolivia se propuso desarrollar nuevas estrategias para fortalecer las capacidades de edición. En el pasado recomendamos sesiones como Wikihabilidades: aprendiendo a editar un buen artículo sobre cómo redactar un artículo destacado o el Wikihabilidades con Miguel Alan sobre cómo editar artículos de contenido LGBTIQ+ de forma responsable. A partir de las conversaciones con la comunidad editora pensamos que sería interesante invitar a personas que compartan la pasión por el conocimiento libre, la práctica de escribir y por supuesto un conocimiento muy arraigado sobre la producción académica en Bolivia.

Editar desde Bolivia

Sesión de edición en Wikipedia con estudiantes de la materia de Guion I

Para lograr este objetivo elaboramos un taller práctico que brinde a los participantes herramientas básicas de rigurosidad, estructura y redacción de artículos destinados a publicarse en Wikipedia. Con esta misión en mente, contactamos a la académica Virginia Ayllón, amiga e idola del equipo. Virginia es una persona comprometida con el conocimiento libre a quien ya habíamos invitado en 2024 a ser parte de los eventos wiki como parte del panel MujeresxMujeres. Para este nuevo desafío coordinamos desde julio un plan de trabajo para sesiones exhaustivas dirigidas tanto a editores nóveles como a editores más experimentados de la comunidad.

En estas sesiones las personas participantes debían profundizar su conocimiento sobre fuentes confiables, conocer la estructura de artículos enciclopédicos y practicar la redacción de artículos enciclopédicos. Para este último objetivo se planificaron sesiones de edición con el equipo para resolver dudas y acompañar a los participantes en los primeros pasos editando.

En julio difundimos la convocatoria al taller, recibimos cerca de 40 postulaciones de personas interesadas. Se seleccionaron 20 postulantes por sus perfiles y su trayectoria como parte de la comunidad local, se privilegiaron los perfiles con cierta continuidad e interés en la edición. Con este grupo iniciamos las sesiones en el mes de agosto. La aceptación al curso incluía la responsabilidad de practicar diferentes habilidades mínimas alcanzado 50 ediciones y elaborar un artículo desde cero en el Taller de usuario.

Durante las sesiones se suscitaron muchas preguntas sobre las referencias confiables para editar sobre Bolivia. Este suele ser un tema complejo de abordar pues las referencias primarias con mayor disponibilidad en internet en el ámbito boliviano corresponden a notas de prensa, sin embargo desde hace unos años los medios más grandes del país han ido reduciendo o anulando sus hemerotecas digitales. Por otra parte, es poco común que se actualice la información gubernamental en formatos digitales. Buscar información es, en ocasiones, un reto tangible.

Vicky generosamente armó un camino ameno para los talleres, buscó información pertinente y recursos para que los participantes no continuarán este camino entre tinieblas. También compartió anécdotas sobre la investigación en el país en décadas pasadas y analizó artículos destacados en Wikipedia, así como trabajos que aún requieren desarrollo y referencias.

De la enciclopedia ilustrada y sus decenas de volúmenes a la palma de la mano

Como parte del taller se repasaron conceptos como Enciclopedia y su nacimiento, sus límites y sus retos y cómo se traducen en Wikipedia y en la comunidad de editores. También se dialogó sobre los desafíos y las premisas que pueden guiar la escritura, la confianza en el trabajo casi artesanal de escribir y el valor de trabajar un borrador. Este borrador en el caso de Wikipedia es el espacio de taller de usuario donde un artículo incipiente puede ir tomando forma.

Un enfoque valioso compartido en el taller fue la analogía con el trabajo artesanal, y los procesos previos, Virginia nos comentó:



Sesión de edición en coordinación con el Goethe Institute



(…) Los escritores tenemos que conocer nuestra materia prima, que es el lenguaje, y en eso nos sirven los diccionarios que son obras de consulta lingüística, hay diccionarios generales o tesoros, que son el tesoro de la lengua, tesoro en este caso no viene de la acepción de una joya, una cosa así, no, Tesoro viene del latín tesaurus que es el todo de los términos de un ámbito (…) si hay alguien que está obligado a utilizarlos, somos nosotros los que escribimos, y mucho más si vamos a publicar. El buen escritor duda de que está escribiendo bien.

Una de las evoluciones más grandes entre la antigua enciclopedia y nuestra Wikipedia es la accesibilidad, la inmediatez y la gratuidad. Wikipedia es casi el último bastión de Internet que no se rige por un algoritmo o por la intención de vender algo. Nos basta apenas con acceder a internet para estar habilitados para escribir. El taller de optimización también llevó la atención hacia los potenciales destinatarios del trabajo del editor voluntario:

Entonces, nuestro lector es un lector que quiere información rápida, pero cómo hacemos artículos para enciclopedia es un lector que no espera una información condensada como estaría en un diccionario. Busca una información más bien lo más amplia posible sobre un tema pero tampoco es un libro porque si no, iría pues a la biblioteca a buscar un libro ¿Se dan cuenta de lo que busca nuestro lector? Esto es importante: el lector de la Wikipedia es un lector de todas las edades, de todos los idiomas, de todos los continentes, de todas las profesiones, que busca temas específicos, información rápida pero completa.

Concluyeron las sesiones con diversos aprendizajes sobre la cultura boliviana, tradiciones, la investigación que se realiza aún en condiciones adversas y la tarea de redactar artículos con responsabilidad para que el conocimiento sea neutral pero incluya la misma diversidad que caracteriza a los países de Latinoamérica. El resultado de este taller en las plataformas fue la redacción de diez artículos sobre Bolivia. Monumentos históricos y comida fueron los temas más comunes abordados en los nuevos artículos creados.

Creemos que el resultado del taller fue más allá, al plantearnos diferentes cuestiones, como la necesidad de saltar de la investigación en línea para escribir artículos en Wikipedia a desarrollar una nueva relación con las bibliotecas, la investigación y los académicos locales, abandonar la tendencia al pionerismo reconociendo y buscando a las instituciones de investigación local con poca difusión en línea. El taller nos dejó abiertas muchas invitaciones, muchas ellas planteadas desde las personas participantes entre las que contamos músicas, investigadoras tacana, abogados y más.

Gracias a la amplia participación se pusieron en mesa reflexiones sobre la memoria, otras epistemologías del conocimiento, las relaciones de las naciones indígenas con el discurso oficial, y desde luego eso nos llevó a pensar en la construcción (nunca concluída) del punto de vista neutral.

Redescubrir temas en los que una persona se siente experta es una oportunidad que siempre brinda Wikipedia, y ese cuestionamiento que se nos plantea al obligarnos a incluir referencias es también un ejercicio de humildad y de reconocimiento de la inabarcabilidad del conocimiento humano, repasar, releer, revisar y mejorar son parte de ese camino que anima Wikipedia: Imagina un mundo en el que cada persona del planeta tenga acceso libre a la suma de todo el conocimiento humano.

En el taller se animó a redescubrir y replantear, para el diseño Virginia Ayllón había estudiado muchos videos de wikipedistas compartiendo tips y consejos, y creemos que este aprendizaje, como la mayoría que promueve el ecosistema colaborativo wiki, ha sido horizontal. Puedes revivir estas sesiones que compartimos en nuestro canal de youtube.

En este momento el equipo continúa evaluando los resultados y cómo este taller ha influido en iniciativas y desafíos de redacción recientes. Continuaremos con esta iniciativa en 2027, incluyendo aprendizajes y recomendaciones para seguir construyendo conocimiento humano, libre y tomando el desafío de la autorepresentación.

Para conocer más sobre el trabajo que realiza el equipo, puedes seguirnos en nuestras redes sociales.

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