Impacto de las vulnerabilidades de PHP sobre las herramientas y servicios de Wikimedia

La Fundación Wikimedia está actualmente trabajando para reparar dos vulnerabilidades críticas de seguridad en PHP, el lenguaje de programación que subyace a mucho de lo que operamos al día de hoy. Estas son vulnerabilidades severas y requieren que los administradores web de sitios afectados tomen acción de inmediato. Este problema no es específico a la Fundación Wikimedia, sino que afecta a cualquier sitio web construido con PHP. Esta es una vulnterabilidad crítica de internet a la que muchas organizaciones están reaccionando.

Estamos trabajando para evitar la reducción de servicio en nuestras wikis lo más que se pueda. Sin embargo, hemos tomado la decisión de sacar de línea muchos de nuestros servicios de apoyo hasta que reciban las actualizaciones necesarias de seguridad.

Entre estos se incluyen servicios (tales como Toolforge y Cloud VPS) que son apoyados y utilizados por desarrolladores voluntarios sobre la infraestructura de la Fundación Wikimedia, y requieren que los responsables de dichos servicios realicen cambios antes de poder reinstaurar dichos servicios en línea. Por ello, hasta que pueda garantizarse que pueden regresar con seguridad, permanecerán fuera de línea. En algunos de estos casos, son los usuarios quienes tienen control directo sobre la versión de PHP en servicio, lo cual dificulta al personal de la Fundación Wikimedia el poder restaurar con seguridad dichos servicios; estos servicios podrían no estar disponibles por aún más tiempo. El personal de la Fundación trabaja con rapidez para realizar triaje, contactar a los responsables indicados en la documentación, y actualizar aquellos sistemas a los que tienen acceso.

Si tienen conocimiento de un sistema comprometido, o si desean reportar un problema de seguridad, por favor sigan el proceso de reporte de problemas de seguridad, el cual es monitoreado cuidadosamente por el equipo de seguridad de la Fundación Wikimedia.

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