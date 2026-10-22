Un documento familiar de 139 años y mi primera edición en Wikisource

Hace un par de meses, descubrimos en mi casa una bolsa llena de documentos que mi abuela materna dejó al morir. Dentro había, entre otras cosas, recuerdos de bautizo, certificados de nacimiento antiguos y un misterioso sobre blanco.
Al abrirlo, encontramos una serie de documentos escritos a mano de finales del siglo XIX. En un inicio creímos que eran cartas, pero pronto nos dimos cuenta de que eran documentos burocráticos. A través de esos manuscritos, mi tatarabuelo, Norverto Clavijo, buscaba ascender en el Ejército boliviano. A lo largo de siete hojas manuscritas (que pasaron de generación en generación y que este año cumplen 139 años en la familia) mi tatarabuelo logra acceder al grado de comandante del Ejército.
La anécdota podría haberse quedado ahí, pero dentro de los documentos hay firmas de personas muy relevantes para la época. Mi tatarabuelo peleó en la guerra del Pacífico y en los manuscritos hay firmas de héroes de esta contienda. De hecho, el último documento está firmado por el propio presidente de la República de ese entonces: Gregorio Pacheco.
Después de digitalizar y transcribir los documentos, me animé a hacer mi primera edición en Wikisource. Edito en Wikipedia desde hace más de 10 años, subo fotos a Commons periódicamente y ocasionalmente contribuyo con Wikidata, pero jamás había editado en Wikisource. La verdad no fue tan fácil al principio, pero después de ver un par de tutoriales logré subir el documento de mi tatarabuelo. Ahora todos pueden leer la transcripción y ver el documento digitalizado.
On top of that, new signatures now appear alongside the Wikipedia entries of several heroes of the War of the Pacific, such as Rufino Carrasco and Ladislao Cabrera. I also uploaded to Commons the signature of Nataniel Aguirre, a hugely important writer and politician of the time, whose signature appears in my great-great-grandfather’s documents because he was Minister of War back then.
Además, ahora nuevas firmas acompañan las fichas de Wikipedia de varios héroes de la guerra del Pacífico, como por ejemplo Rufino Carrasco y Ladislao Cabrera. También subí a Commons la firma de Nataniel Aguirre, un importantísimo escritor y político de la época, cuya firma está presente en los documentos de mi tatarabuelo porque en ese entonces era ministro de Guerra.
Espero que las firmas y el documento digitalizado puedan ser de utilidad para estudiosos de la guerra del Pacífico, de la historia militar de Bolivia y, en general, para curiosos de los documentos históricos. Personalmente, no soy especialista ni en digitalización ni en historia, pero todo este proceso me resultó muy satisfactorio; me hace feliz que ahora esta información esté al alcance del mundo.
¡Y una cosa más! Buscando el nombre de mi tatarabuelo en internet, pude saber más de él gracias a que, tan solo hace algunos meses, un par de voluntarios de Bolivia digitalizaron unos periódicos de 1899 y los subieron a Wikimedia Commons. En ellos aparece el nombre de Norverto Clavijo, que para el momento de la publicación de dicho periódico ya había ascendido a teniente coronel. ¿Qué linda coincidencia que la historia de mi antepasado se esté reconstruyendo en los proyectos Wikimedia y que yo, su tataranieta, sea voluntaria de estos proyectos?
A veces en nuestra propia casa tenemos tesoros familiares que pueden ser compartidos libremente con el mundo. Espero tener la suerte de encontrarme con más documentos así en el futuro.
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