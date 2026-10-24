Una experiencia de formación wikimedista en la Universidad Nacional de Río Negro 

La experiencia de CopperLord44 permite ver cómo una trayectoria de formación wikimedista puede continuar y reproducirse dentro de la universidad. El proceso comenzó con el trabajo de dos integrantes de WikiUNLP (Fernando Archuby y KehDon) en la Universidad Nacional de Río Negro, en General Roca, y continuó con Romina Clara, integrante de WikiUNLP y de la Red de Wikimedistas en Ciencia Abierta, que desarrolló su propia experiencia de edición en temas de bioarqueología y antropología forense. En 2024, además, una de sus fotografías, “Cráneo humano con raíces”, fue reconocida en la Wiki Science Competition 2023 como ganadora de la categoría General argentina y quedó en segundo lugar en la edición internacional. En 2025, incorporó Wikipedia a la materia TICs de la Licenciatura en Paleontología.

Fue en ese espacio donde Ignacio, estudiante de la carrera y editor bajo el nombre de usuario CopperLord44, tuvo su primera experiencia sistemática de edición. La consigna proponía una intervención pequeña en Wikipedia; terminó realizando varias y, una vez finalizada la cursada, continuó editando de manera autónoma.

La continuidad de Ignacio como editor permite observar una de las formas en que el trabajo de WikiUNLP y de la Red de Wikimedistas en Ciencia Abierta empieza a consolidarse en Patagonia Norte: las instancias de formación no solo acercan nuevas personas a la edición, sino que pueden dar lugar a recorridos autónomos que amplían y sostienen la comunidad wikimedista en la región.

Wikipedia como herramienta de formación científica

Antes de ese taller, Ignacio ya estaba familiarizado con las plataformas colaborativas. Desde chico había realizado pequeñas correcciones en wikis sobre juegos y series cuando encontraba información incompleta o errores. Con el avance de la carrera empezó a detectar algo similar en Wikipedia. Buscaba animales, grupos taxonómicos o formaciones geológicas que aparecían en las clases y encontraba artículos muy breves, desactualizados o directamente inexistentes en español, mientras que sus versiones en inglés estaban mucho más desarrolladas, incluso en temas vinculados con la Patagonia. Aun reconociendo esas ausencias, durante bastante tiempo no se animó a intervenir porque imaginaba a Wikipedia como un espacio reservado para personas con mucha experiencia y reglas difíciles de dominar. El taller en TICs modificó esa relación y realizó sus primeras intervenciones, comparando artículos en distintos idiomas, siguiendo sus referencias y buscando las publicaciones científicas originales.

Con el tiempo, esa práctica se fue vinculando cada vez más con sus estudios en Paleontología. Ignacio amplió contenidos sobre animales, artrópodos fósiles y distintos grupos taxonómicos. Al trabajar sobre el grupo de artrópodos fósiles Thylacocephala, por ejemplo, la ampliación del artículo principal lo llevó a crear o desarrollar contenidos relacionados con otros taxones. Algo similar ocurrió con la geología en general y con artículos vinculados con la Cuenca Neuquina, Vaca Muerta y el Macizo Nordpatagónico, entre otros.

Editar empezó a mezclarse con estudiar porque para incorporar información tenía que comparar trabajos, entender diferencias entre clasificaciones o interpretaciones y decidir cómo presentarlas. Ese aprendizaje también se construyó en el intercambio con otras personas editoras, a través de correcciones y discusiones sobre las fuentes. Con todo, esta trayectoria constituye una experiencia muy valiosa de lectura y escritura académica para su protagonista.

La continuidad del trabajo en Patagonia Norte

La llegada de Ignacio a Wikipedia forma parte de un proceso más amplio de trabajo de WikiUNLP en Patagonia Norte. Las actividades desarrolladas junto a la Universidad Nacional de Río Negro fueron generando instancias de formación que comenzaron en 2015 con la visita de Patricio Lorente, Anna Torres Adell, Luisina Ferrante y Florencia Guastavino de Wikimedia Argentina, siguieron con la implementación de actividades educativas en cursos universitarios regulares, y que luego comenzaron a reproducirse desde quienes habían participado de ellas. Romina incorporó la edición de Wikipedia dentro de una materia de Paleontología y desde ese espacio, estudiantes como Ignacio encontraron una primera oportunidad para conocer el funcionamiento de la enciclopedia y comenzar a intervenir.

La trayectoria de Ignacio continuó de manera autónoma después del taller, vinculada cada vez más con su formación científica. La experiencia muestra cómo una instancia inicial de edición puede abrir recorridos que continúan más allá de la actividad y contribuir a la formación de nuevas personas wikimedistas.

En Patagonia Norte, este proceso fue dando lugar a una comunidad académica editora con funcionamiento propio, donde nuevas experiencias pueden surgir de otras anteriores. La trayectoria de CopperLord44 es una de ellas y permite observar cómo las instancias de formación pueden ampliar y profundizar el trabajo de la Red de Wikimedistas en Ciencia Abierta, no solo incorporando nuevas personas a la edición, sino generando condiciones para que esos aprendizajes circulen, se vuelvan autónomos y den lugar a nuevas prácticas dentro de las comunidades académicas.

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