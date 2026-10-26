Voces que faltaban: una venezolana que escribe sobre mujeres en Wikipedia

Uno de los problemas de editar Wikipedia desde Venezuela, son los constantes cortes de luz, hasta seis horas diarias, sin aviso previo. Así y todo, hay mujeres que son heroínas y que se dedican a colaborar para poner su granito de arena y aportar al conocimiento libre desinteresadamente. Entre ellas, está nuestra editora del día, participante de las capacitaciones de la Escuela de lideresas fundada por el UG Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia. Aquí tenemos su testimonio en primera persona:

Cómo llegué a la capacitación

Me enteré de la capacitación de la Escuela de lideresas de Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia a través de una convocatoria que vi en un grupo de WhatsApp relacionado con temas de activismo ambiental. No había visto por otro lado el curso, aunque siempre me gustó lo que hace la comunidad de Wikipedia. Hace 8 años, había participado en un taller de Wikipedia que dictaron en mi país, Venezuela, y pude editar mi primera contribución relacionada con una defensora de derechos humanos. Se trataba de incorporar más figuras femeninas dentro del espectro de la Wikipedia. En ese momento, quedé con la idea de continuar, pero no supe bien cómo retomarlo hasta que vi esta nueva convocatoria destinada a mujeres.

Por qué edito

Yo creo en el conocimiento libre bien referenciado y colaborativo. Me gusta mucho el proyecto de Wikipedia donde todos pueden intervenir siguiendo las normas de adhesión y compromiso con el lector. Creo en que la voz femenina debe ser escuchada en la enciclopedia tanto como la del hombre, que haya equidad e igualdad a la hora de buscar las notas que sustenten el texto. Tengo afinidad por estos temas. He estado editando sobre mujeres relevantes en Venezuela en áreas de derechos humanos, política y periodismo. Principalmente prioricé temas de género. Me enfoqué en personajes femeninos vivos o muertos que hayan dejado un legado en mi país. Consulté con la web venezolana Mujeres Referentes, construida por la sociedad civil para destacar la labor de las mujeres venezolanas en diversas áreas. Revisé el perfil de varias de ellas y me di cuenta de que no tienen historia en la Wikipedia, menos una frase relevante sobre su trabajo que pudiera servir para Wikiquote. Además de ser la voz femenina en distintas áreas, es hacer partícipe de que mujeres escriban sobre mujeres para sumar más información referenciada.

Encontrar la cita adecuada requirió de una investigación previa, de seguir las normas de la wiki de no promoción, publicidad o propaganda, sino que se centrara en su legado. Además, para los personajes vivos, me costó conseguir datos para rellenar su ficha personal y frases vigentes en fuentes válidas. Más que todo, se trataba de entrevistas. Cuando publiqué mi primer artículo me sentí muy orgullosa de que pude hacerlo y de que estoy aportando un granito de arena a la misión de la Wikipedia. Ese hecho lo viví como una meta cumplida, porque en cada publicación se va perfeccionando lo aprendido. Yo siento que estoy aportando en amplificar la voz de la mujer venezolana, especialista en su área, en la Wikipedia. Porque hay más que decir de cada una.

La experiencia de la capacitación

Me he sentido muy cómoda con la capacitación de la escuela porque es muy personalizada y, aunque hay procesos que aún no internalizo, con la práctica se hacen cada vez más sencillos. Además, cuento con una mentora que está dispuesta a enseñarte y guiarte en el aprendizaje. Hasta ahora me ha gustado el curso. Me he sentido acompañada: al principio, por mis mismas compañeras de curso, que tenían las mismas dudas que yo, y desde el inicio, por la mentora de la capacitación.

Me gustaría continuar colaborando con el movimiento Wikimedia. Quiero seguir apoyando en Wikiquote y Wikidata hasta que domine un poco más los procesos de edición. A otras compañeras que están pensando en empezar a editar, pero todavía tienen dudas, les diría que se sumen a la capacitación: es un aprendizaje excepcional para poder darle voz a quienes aún no las tienen y presencia en línea.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation