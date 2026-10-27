Soy Federica, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Torcuato Di Tella y, a continuación, relataré mi experiencia como WIR.

Mis primeros contactos con el mundo Wiki

Inicié mi residencia en Wikimedia Argentina en marzo de 2026, pero lo cierto es que mi experiencia con la organización se remonta a varios meses antes. Durante el 2025, Di Tella (mi universidad) y Wikimedia colaboraron en varios proyectos vinculados a la construcción de conocimiento abierto. La instancia que más presente tengo en mi memoria es la de un trabajo final para Historia de Europa del Siglo XX, materia en la cual se nos pidió a los estudiantes que eligiéramos un personaje de relevancia histórica para el periodo y espacio estudiado y completáramos su artículo en Wikipedia.

Con mi equipo de trabajo, nos decidimos a investigar e intervenir la página de Zvi Berenson, un jurista israelí involucrado en la redacción de la Declaración de Independencia de Israel de 1948. Su página no existía en la Wikipedia en español y la información disponible sobre su vida y contribuciones era escasa, pero, junto a mis compañeras, el desafío solo nos motivó aún más. Terminé por ponerme en contacto con uno de los nietos de Zvi Berenson, cuya dirección de mail encontré en Internet y a quien, tras comentarle de nuestro trabajo, le solicité información sobre la vida de su abuelo con el fin de difundirla entre los hispanohablantes vía Wikipedia. Afortunadamente, me contestó y me envió una autobiografía escrita en hebreo por Zvi Berenson. Traducir dicho documento no fue nada fácil, pero, pese a los múltiples obstáculos, lo logramos y pudimos plasmar su historia en Wikipedia en español.

Esta primera experiencia participando de un proyecto de investigación para Wiki me fascinó: indagar en una figura aparentemente olvidada por la historia, recorrer cada archivo y fuente disponible en Internet para encontrar pistas sobre su vida y sus aportes, hablar con uno de sus familiares y lograr, finalmente, reunir las piezas del rompecabezas y armar una línea de tiempo coherente sobre la trayectoria de Zvi Berenson, como jurista y como hombre, fue un proceso que fortaleció mi vocación por la investigación. En gran medida, recuerdo que gran parte de la satisfacción que me generó este proyecto fue a causa de saber que, a diferencia de mis anteriores trabajos para la universidad, este no se quedaría juntando polvo en el escritorio de algún profesor, sino que sería disfrutado por todo aquel que quisiese informarse sobre Zvi Berenson.

De esta forma, cuando recibí el mail de la convocatoria de Wikimedia Argentina, no lo dudé ni un segundo, pues, además de ser una oportunidad de retomar mi incipiente interés por proyectos vinculados a la construcción de conocimiento abierto, la cantidad de horas semanales que demandaba el programa de Wikimedian in Residence eran perfectamente compatibles con mis estudios.

Fue así como inicié el proceso de selección: tras enviar mi currículum, una carta expresando el por qué de mi interés en el programa y una entrevista breve con Florencia Guastavino y Luisina Ferrante (quienes forman parte del equipo WMAR y con quienes ya había tenido la oportunidad de trabajar previamente en el proyecto de Zvi Berenson y demás instancias similares), se me informó que había sido seleccionada para participar.

La capacitación

En marzo, tuvimos nuestra primera reunión. En ella, me enteré de quiénes serían mis compañeros: Luna, Valentina y Felipe. Con todos había compartido alguna materia en el pasado, por lo cual el programa fue una gran oportunidad para fortalecer mi vínculo con cada uno de ellos. Tras una breve presentación, se nos explicó que el programa contaría con dos segmentos: en primer lugar, una capacitación de las distintas plataformas de Wiki y, posteriormente, la implementación de un proyecto en alguna de estas plataformas, que tuviera un vínculo con el capítulo local de Wiki.

La capacitación supuso una experiencia formativa extensa y profunda: aprendimos del Movimiento Wikimedia a nivel institucional y leímos algunas investigaciones hechas en Wiki para luego meternos de lleno en las herramientas que ofrece la plataforma. Aprendimos a Wikificar (es decir, corregir un artículo para que encaje con las exigencias de formato), a leer las métricas de un artículo y así identificar los altos y bajos de su performance a lo largo del tiempo, a distinguir entre licencias para así liberar nuestras propias imágenes en Wikimedia Commons y a trabajar con datos de Wikidata a través del Wikidata Query Service.

En el proceso, tuvimos la oportunidad de conocer las oficinas de Wikimedia Argentina y a varios miembros de la comunidad, quienes nos guiaron en el proceso de aprendizaje y quienes nos contagiaron el espíritu de entusiasmo por un proyecto de internet abierto y democrático. Una de las experiencias que más destaco de esta instancia del programa fue la WikiConf 2026, una conferencia diseñada para el encuentro de wikimedistas de todo el país. Escuchar las ponencias de los especialistas invitados, conocer a activistas de los derechos digitales, ponerle cara a las autoridades del movimiento y aprender de los distintos proyectos que habían sido llevados adelante en el año por la comunidad implicó, para mí, conocer al movimiento desde un lugar más humano y personal, salir de lo digital y del anonimato característico de Wiki para conversar con las personas de carne y hueso que sostienen día tras día a la organización.

Concluida la instancia de capacitación, se inició la segunda sección del programa: el diseño y la implementación de un proyecto.

El diseño del proyecto

El diseño del proyecto tomó lugar durante el mes de junio y fue, para mí, la parte más desafiante de esta experiencia. Encontrar una temática que supusiera una intersección coherente entre las cuatro aristas del proyecto a implementar no me fue sencillo: debía ser una propuesta que combinase mis intereses personales, el capítulo local de Wiki, un factor de anclaje territorial y coyuntural y mi institución de pertenencia (es decir, Di Tella). Debía ser, además, un proyecto posible dentro del tiempo que restaba de la pasantía.

Francamente, el proceso de buscar el tema fue un camino lleno de tropezones y caídas: me pasó a lo largo de esta búsqueda que los temas que me interesaban quizá no tenían una conexión muy clara con Di Tella o que los artículos que me llamaban la atención ya habían recibido un trato exhaustivo en el capítulo local de Wiki.

La idea ganadora me llegó bastante sobre la hora y de un modo un tanto curioso. En aquel momento, estaba cursando Fronteras del Pensamiento Contemporáneo, materia en la cual se trataron temáticas tan coyunturales como diversas. Su objetivo consistía, esencialmente, en una exploración de los debates más influyentes en el campo de las ideas durante las últimas cinco décadas. Las ideas y teorías que abordamos en la cursada me resultaron interesantísimas, así como también bastante complejas y, por momentos, herméticas en su contenido (a menudo envuelto en un lenguaje engorroso, metafórico y/o técnico).

Más de una vez, sentí la necesidad de buscar un apoyo adicional para abordar la bibliografía (ya sea para comprender mejor los conceptos desarrollados, contextualizar las obras dentro de la trayectoria de sus autores o entender el momento histórico y político en el que fueron escritas). De este modo, terminé buscando en Internet el nombre de las obras y sus autores en repetidas ocasiones. Lo que encontré fue una vacancia enorme sobre estos temas en la Wikipedia en español. Es a partir de este descubrimiento, entonces, que nació la idea de mi proyecto.

Ahora, la bibliografía de la materia no era poca: estaba compuesta por numerosas obras, autores y unidades. Juzgué entonces necesario hacer un recorte. Mi razonamiento fue el siguiente: si ya logré cubrir dos de las aristas necesarias (el proyecto tendrá un factor vinculado a mi institución de pertenencia, pues estará basado en el programa y la bibliografía de una materia dictada en mi universidad, y tendrá como plataforma un proyecto Wiki, pues supondrá una intervención en la Wikipedia en español), entonces necesito lograr que lo que resta del diseño del proyecto tenga una vinculación con las aristas restantes (es decir, el contexto espacial y temporal en el que estoy escribiendo y mis intereses personales).

La unidad que me surgió como respuesta a esta necesidad fue una de las últimas que cubrimos en clase, unidad cuyo eje temático gira en torno a las nuevas tecnologías, la derecha alternativa y la crisis de la democracia. Este tema no solo me entusiasmaba muchísimo, pues el surgimiento de las nuevas derechas como fenómeno cultural y político siempre me ha resultado un tema fascinante, sino que tenía además un claro anclaje territorial: los debates sobre crisis democrática y la ideología de la alt right han tenido una presencia creciente en la discusión pública argentina durante estos últimos años.

Fue así cómo logré terminar de configurar el diseño de mi proyecto, que consistiría en la creación y mejora de artículos de la Wikipedia en español sobre una selección de autores trabajados en la materia Fronteras del pensamiento contemporáneo, utilizando la bibliografía y los debates desarrollados en la cursada para informar mi intervención de dichos artículos. Los pensadores seleccionados (aquellos que protagonizaron el eje temático elegido) serían los siguientes: Nick Land, Martin Gurri, Curtis Yarvin, R.R. Reno y Peter Thiel.

La implementación del proyecto

La implementación del proyecto tomó lugar entre los meses de Julio y Octubre y también fue, por momentos, un camino accidentado. Durante este proceso, además, me fue imprescindible la ayuda y asistencia de Florencia y Luisina, cuyo feedback sobre cada artículo intervenido (ya sea en relación a una cuestión de formato, selección de fuentes o las palabras elegidas) fue crucial en tanto a la calidad y la permanencia de cada uno de los cambios que ejecuté en Wiki.

El primer artículo intervenido fue el de Nick Land, un filósofo cuyas ideas son, cuanto menos, heterodoxas. Bajar a tierra sus teorías y el contenido de sus obras no fue fácil y requirió de un análisis profundo no solo de su propia producción intelectual, sino también de lo que sus pares habían escrito sobre él. Afortunadamente, la publicación de mis cambios se sostuvo y no fue cuestionada por ningún otro usuario.

El segundo artículo intervenido representó, en definitiva, una piedra en el camino. Martin Gurri carecía de artículo personal en la Wikipedia en español, razón por la cual tuve que redactarlo desde cero. En la publicación del artículo, cometí el error de publicarlo prematuramente al apretar el botón equivocado por accidente. Un usuario notó esta torpeza y decidió (a pesar de mis intentos por persuadirlo) marcar el artículo con una plantilla de borrado rápido, por lo que lo que escribí terminó por ser erradicado por un bibliotecario. Este contratiempo supuso un cambio del modus operandi de mis publicaciones: a partir de aquel error, mi actividad en Wikipedia empezó a ser vigilada más de cerca y requerí del acompañamiento de Flor y Luli, quienes, durante cada publicación, estuvieron atentas desde sus computadoras a que mi artículo se sostuviera.

El tercer artículo intervenido fue el de Curtis Yarvin, cuya biografía me encargué de completar antes de redactar una sección dedicada a sus ideas y producción intelectual. Luego creé el artículo de R. R. Reno, para lo cual me serví bastante de su artículo en inglés. Para estos dos últimos pensadores, uno de los mayores desafíos fue encontrar fuentes en español, ya que la mayoría de los artículos periodísticos y piezas académicas escritos sobre ellos están en inglés.

El quinto y último artículo intervenido fue el de Peter Thiel. El caso de Peter Thiel requirió un tratamiento especial en mi proyecto: con Luisina y Florencia consideramos que, al ser un personaje protagonista en la discusión pública local a causa de su reciente mudanza a Argentina, era necesario manejarse con particular prudencia a la hora de intervenir el artículo, pues ninguna modificación pasaría desapercibida. De este modo, la publicación de mis cambios se dividió en dos tandas: primero publiqué una parte y, varios días después, la otra. Mis intervenciones fueron además de carácter quirúrgico: más allá de la sección de Ideas (creada y redactada por mí en su totalidad), los cambios sobre las demás secciones fueron minuciosos y respetuosos del contenido ya existente.

Artículo creado / intervenido Cantidad de visualizaciones desde mi contribución (hasta el 16 / 10 / 2026) Nick Land 7,313 (en promedio, 104 diarias) Martin Gurri 95 (en promedio, 2 diarias) Curtis Yarvin 3,089 (en promedio, 154 diarias) R.R. Reno 93 (en promedio, 2 diarias) Peter Thiel 27,542 (en promedio, 787 diarias)

Reflexiones finales

Mi experiencia como WIR ha sido muy enriquecedora y formativa. Ambas etapas del programa (la capacitación y la implementación del proyecto) supusieron una oportunidad única de aprendizaje en el mundo del internet abierto y en la construcción colectiva de conocimiento. En una era digital atravesada por respuestas rápidas y automatizadas por parte de la IA, fue sumamente refrescante participar de un proyecto en el cual trabajé sobre mis temas de interés en colaboración a otros usuarios y en una plataforma en la que todo aquel que tenga interés puede acceder a las fuentes que consulté y dialogar con mis contribuciones.

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