Wikimedista en Residencia: Un Wiki Club y la construcción colectiva de historia desde la provincia de San Juan 

¿Qué pasa cuando una investigación histórica sale del ámbito académico y encuentra un espacio donde puede construirse y ampliarse de manera colaborativa? Mi experiencia como WiR en Wikimedia Argentina me permitió explorar esta pregunta desde dos espacios en constante diálogo: la colaboración con nuevos wikimedistas y estudiantes de mi universidad y la creación de un proyecto propio relacionado a mi provincia, San Juan.

Mi nombre es Luna Chaves, estudiante en la Universidad Torcuato Di Tella de la Lic. en Ciencias Sociales y en Historia, y durante este año participé como Wikimedista en Residencia. A lo largo de esta experiencia, profundicé mi conocimiento sobre Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons, conocí a una gran diversidad de personas que trabajan por el conocimiento libre y comencé a reflexionar sobre cómo este mundo digital podía vincularse con mis intereses en la historia, los archivos y la memoria.

Uno de los aspectos más valiosos de esta experiencia fue descubrir que formar parte de Wikimedia no implica únicamente aprender sobre herramientas digitales, sino formar parte de una comunidad y encontrar nuevas formas de producción y circulación del conocimiento. Mi participación en la WikiConf Argentina en abril fue determinante en mi experiencia: me permitió conocer otros wikimedistas y dimensionar las posibilidades que ofrecen estos proyectos en ámbitos educativos, culturales y de investigación; la importancia de construir espacios para la representación de minorías, historias locales y promover la participación de jóvenes en espacios digitales y colaborativos en la construcción de conocimiento. A partir de esto, surgió la idea de construir un espacio propio en mi universidad, para compartir las herramientas que había aprendido con otros estudiantes y explorar sus posibilidades a través de la práctica.

Wiki Club: Taller de Edición en Wikipedia y Wikidata

La idea de llevar las herramientas de Wikimedia a Di Tella tomó forma con la creación del “Wiki Club”, un taller de edición en Wikipedia y Wikidata destinado a estudiantes interesados en explorar nuevas formas de investigar, producir y compartir conocimiento. Este proyecto fue en colaboración con otro WiR: Felipe Romero, quien se encargó de la parte de Wikidata. La propuesta buscaba ofrecer un espacio de aprendizaje y debate en el que los estudiantes pudieran familiarizarse con estas plataformas, desarrollar herramientas digitales y descubrir que también podían contribuir activamente a la construcción del conocimiento libre. Para llevarlo a cabo, fue necesario planificar una serie de encuentros que combinaran la introducción a los proyectos Wikimedia con actividades prácticas de edición. A lo largo de cuatro encuentros presenciales, los participantes pudieron acercarse progresivamente a las plataformas y editaron sobre diversos temas como historia y memoria, cine, historia Argentina y fuerzas militares. Sumado al uso de la herramienta, el objetivo era comprender cómo funciona la construcción colaborativa del conocimiento y qué lugar podíamos ocupar en ella.

La convocatoria inicial reunió a quince estudiantes inscriptos. De ellos, ocho participaron del primer encuentro, y de éstos, cinco completaron el recorrido del taller con una participación activa en la edición. Con respecto a mis métricas, había planteado la participación de diez estudiantes y la edición de cinco artículos. Al final se editaron más de 14 artículos en Wikipedia, aunque asistieron la mitad de los estudiantes esperados. Creo que podrían mejorarse algunas decisiones si la experiencia se repite, como promover una mayor difusión de la experiencia: no solicité la promoción del Wiki Club entre profesores, incluso con más tiempo podría alinearse con las actividades de otras clases; como Historia y Cultura donde ven herramientas digitales o alguna asignatura que permita plasmar los conocimientos aprendidos en un formato digital y con vocabulario wiki. Entre las propuestas de los participantes también estuvo cambiar el día de encuentro, ya que en muchos casos coincidía con clases de la universidad. En proyectos similares debería tenerse en cuenta al menos estos dos aspectos para alcanzar una mayor cantidad de estudiantes. Sin embargo, y en líneas generales, la propuesta tuvo sorprendentes resultados: los estudiantes voluntarios aprendieron bastante rápido cómo editar, se interesaron en el vocabulario wiki y en el uso de fuentes rigurosas, sumando 34 referencias en total. Así como la existencia de esta propuesta se extendió por la universidad, y en los encuentros se plasmó en formato micro la sensación de comunidad y debate colaborativo que existe en el mundo de Wikimedia.

Anexo: Centros clandestinos de detención en la provincia de San Juan

Además de promover el uso de las herramientas wiki entre jóvenes, quería explorar cómo contribuir a la construcción de historia y memoria en la Wikipedia en Español. Mi trabajo final de grado propone la construcción de un espacio museográfico dedicado a la última dictadura cívico-militar en San Juan y la pasantía en Wikimedia Argentina me ofreció un primer espacio para la investigación y difusión de conocimiento sobre este período histórico. Wikipedia funcionó como una plataforma desde la cual contribuir a la disponibilidad de información sobre los centros clandestinos de detención en San Juan, facilitar que estos contenidos lleguen a públicos más amplios y ponerlos en diálogo con otros artículos similares.

Para reunir y contrastar la información recurrí a las sentencias vinculadas con las tres Megacausas judiciales de San Juan, a materiales disponibles en línea y al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE). Con ello, construí un anexo tomando como referencia la estructura del anexo de centros clandestinos de detención de la provincia de Santa Fe. Este artículo obtuvo cincuenta visitas en su primer mes de publicación.

Complementé el proyecto con la liberación de quince fotos en Wikimedia Commons del estado actual de cinco lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención en la provincia. Uno de los objetivos a futuro es fotografiar el resto de espacios represivos en la provincia y buscar imágenes de la época de estos para liberar en Commons. Con respecto a las métricas, logré la creación de un anexo en Wikipedia y superé la liberación de cinco fotografías en Wikimedia Commons.

Resultados de la experiencia

Mi experiencia como WIR fue, ante todo, una oportunidad de aprendizaje. Me permitió conocer herramientas digitales que hoy forman parte de mi trabajo como estudiante y futura investigadora, pero también descubrir una comunidad de personas que comparten el interés por construir y difundir conocimiento libre. La participación en este espacio amplió mi manera de pensar las posibilidades de Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons, tanto en el ámbito educativo como en la investigación histórica.

Los dos proyectos que desarrollé durante la pasantía representan distintas formas de poner ese aprendizaje en práctica. El Wiki Club buscó acercar las herramientas de Wikimedia a otros estudiantes y generar un espacio de encuentro, debate y edición colaborativa. El anexo sobre centros clandestinos de detención en San Juan, por su parte, me permitió contribuir a la disponibilidad de información sobre la historia reciente de la provincia. Aunque tienen objetivos inmediatos diferentes, ambos proyectos parten de una misma convicción: el conocimiento puede construirse colectivamente y los espacios digitales ofrecen nuevas posibilidades para hacerlo accesible.

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