Construyendo comunidad técnica desde América Latina: conoce las llamadas de la Comunidad Técnica LATAM

El movimiento Wikimedia cuenta con una amplia comunidad de personas que desarrollan herramientas, reutilizan datos, mantienen infraestructura y contribuyen al desarrollo tecnológico de nuestros proyectos. Sin embargo, en América Latina no siempre ha sido fácil contar con espacios donde encontrarnos, compartir experiencias y conversar sobre los desafíos técnicos y sociotécnicos que afectan a nuestra región.

A partir de conversaciones entre personas de distintos países, en abril de 2026 comenzaron las Llamadas de la Comunidad Técnica LATAM, una iniciativa colaborativa que busca conectar a quienes tienen interés en las tecnologías Wikimedia, compartir conocimientos y fortalecer la colaboración regional.

Un espacio para encontrarnos y compartir

Antes de estas llamadas, muchas de las oportunidades para encontrarnos ocurrían durante eventos internacionales, como la Hackatón de Wikimedia. Paradójicamente, personas de países vecinos de América Latina terminábamos coincidiendo en encuentros realizados a miles de kilómetros de nuestra región. Si bien estas instancias han sido fundamentales para conectar a la comunidad, identificamos la necesidad de contar con un espacio de conversación más permanente y accesible, que nos permitiera mantener el contacto y avanzar en temas de interés común.

Durante la Hackatón Wikimedia 2025 en Estambul, varias personas de América Latina decidimos crear un grupo de Telegram para mantener el contacto y continuar las conversaciones más allá del encuentro presencial. A partir de ese espacio surgió la idea de organizar llamadas periódicas, cuya primera edición fue impulsada desde Wikimedia Chile.

Sesión de la comunidad Latinoamericana en la Hackatón de Estambul 2025 – ErikaGuetti CC0

Desde entonces, la coordinación ha sido rotativa entre personas de la región, incluyendo tanto a personas voluntarias como a integrantes de los capítulos. Por ejemplo, Wikimedistas de Uruguay y Wikimedia Colombia. La agenda también se construye de manera colaborativa: cualquier participante puede proponer un tema, presentar una herramienta o ayudar a organizar una próxima sesión. Las llamadas se realizan cada dos meses y su formato es flexible. Hemos contado con presentaciones de equipos de Producto y Tecnología de la Fundación Wikimedia, actualizaciones sobre temas relevantes para el movimiento, demostraciones de herramientas y conversaciones sobre políticas y desafíos técnicos.

En la llamada de junio conversamos sobre la Lista de Deseos Tecnológicos de la Lusofonía y las políticas de notabilidad en Wikidata. En agosto, en cambio, exploramos temas más técnicos, como Lift Wing, Gerrit y herramientas desarrolladas por la comunidad, y en octubre contamos con una presentación sobre Bots problemáticos en los proyectos Wikimedia de parte del equipo de Experiencia de Desarrollo de la Fundación Wikimedia.

No necesitas saber programar para participar

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es acercar las conversaciones tecnológicas a más personas del movimiento Wikimedia. Aunque muchas de las sesiones incluyen herramientas o desarrollos técnicos, no es necesario tener conocimientos de programación para participar. Buscamos que las llamadas no sean únicamente espacios de exposición, sino también de diálogo, donde las personas puedan hacer preguntas, compartir sus experiencias como usuarias de herramientas y plantear necesidades o problemas que enfrentan en sus proyectos. De esta manera, quienes no desarrollan tecnología también pueden aportar a las conversaciones y orientar futuras colaboraciones.

También queremos reducir las barreras lingüísticas para facilitar la participación de comunidades hispanohablantes y lusófonas, porque todas las personas deben poder expresarse en su propio idioma. De este modo contamos con el apoyo del equipo de Comunicaciones para el Movimiento de la Fundación Wikimedia, que nos provee apoyo logístico y de interpretación entre español y portugués.

Fortaleciendo la comunidad técnica regional

Más allá de compartir novedades, estas llamadas buscan contribuir a la construcción de una comunidad técnica latinoamericana más conectada y colaborativa. Entre nuestros próximos desafíos se encuentran identificar las necesidades tecnológicas de la región, promover oportunidades de mentoría, facilitar la incorporación de nuevas personas y generar espacios para desarrollar proyectos conjuntos.

Queremos que este sea un espacio construido por y para la comunidad, donde las experiencias locales puedan aportar a las conversaciones globales sobre tecnología Wikimedia.

¡Súmate a las próximas llamadas y se parte de la conversación!

Las Llamadas de la Comunidad Técnica LATAM están abiertas a todas las personas interesadas en las tecnologías Wikimedia, independientemente de su experiencia técnica.

Si tienes una herramienta que te gustaría presentar, un tema que quieras discutir o simplemente curiosidad por conocer lo que se está desarrollando en el movimiento, ¡te invitamos a participar!

Puedes encontrar las fechas de las próximas reuniones, revisar los temas abordados anteriormente y conocer cómo involucrarte en nuestra página de Meta-Wiki o sumarte a la lista de correos donde puedes compartir tus ideas y desarrollos, priorizando la comunicación en español y portugués.

Llamadas de la Comunidad Técnica LATAM

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