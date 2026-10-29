Ecosistema Cultural Boliviano: Archivos, Bibliotecas, Museos y Galerías visibilizados en Wikimedia

Banner Directorio Espacios GLAM Bolivia

¿Cuántas veces buscamos un museo, una biblioteca, un archivo o una galería para visitar y no sabemos exactamente dónde está, cuánto cuesta la entrada, qué días abre o cuáles son sus horarios? Parece sencillo, pero en general Bolivia no tiene esa información sobre nuestros espacios culturales, o suele estar dispersa entre páginas web, redes sociales, publicaciones antiguas y distintas plataformas. En algunos casos, los datos están desactualizados; en otros, simplemente no son fáciles de encontrar.

En el movimiento Wikimedia existe un programa enfocado en el trabajo con instituciones culturales custodias del patrimonio histórico y artístico, este programa usa el acrónimo GLAM que significa “Galleries, Libraries, Archives, and Museums” y su principal vocación es ayudar a difundir herramientas y recursos que permitan que más colecciones digitalizadas estén disponibles con licencias libres.

Desde 2017, la Fundación Flavio Machicado Viscarra (FFMV) impulsa, en alianza con Wikimedistas de Bolivia, iniciativas que vinculan el conocimiento libre con la cultura, generando espacios de formación, consulta y edición colaborativa. A lo largo de estos años, el trabajo conjunto ha fortalecido el intercambio de experiencias, la colaboración entre instituciones y la participación de voluntarios comprometidos con la circulación y el acceso abierto al conocimiento.

En los últimos años, las reflexiones sobre las posibilidades, los alcances y los desafíos de los datos culturales en Bolivia nos han llevado a imaginar nuevas formas de conectar los acervos con sus comunidades. En este contexto, surge la necesidad de crear puentes que no solo contribuyan a difundir nuestras colecciones, sino que también promuevan alianzas con otros repositorios e instituciones culturales del país.

Así nace Cultura a un clic, un programa que busca generar espacios de encuentro, diálogo y colaboración en torno a las GLAM (galerías, bibliotecas, archivos y museos) de Bolivia. A través de esta iniciativa, queremos contribuir a la visibilización de estos espacios, fomentar su articulación y explorar nuevas posibilidades para compartir el patrimonio y el conocimiento boliviano en entornos digitales, libres y accesibles.

Un punto de encuentro: la creación de un Directorio

La idea de un directorio no es solamente construir una lista de instituciones. Es generar posibilidades para conseguir un punto de encuentro estable, fácil y que poco a poco la comunidad se apropie de él.

En un país tan diverso y extenso como Bolivia, reunirnos físicamente entre quienes trabajan en el ámbito cultural puede ser difícil. Sin embargo, una plataforma digital puede convertirse en un espacio común: un lugar donde podamos conocer qué instituciones existen, descubrir nuevos espacios, sumar iniciativas y, sobre todo, contribuir a mantener la información actualizada.

El Directorio de espacios GLAM de Bolivia es una propuesta para reunir, organizar y facilitar el acceso a información sobre instituciones y espacios vinculados con las Galerías, Bibliotecas, Archivos y Museos del país, información recuperada alrededor de Wikidata.

La primera fase de este proyecto se desarrolló entre marzo y abril de este año con una primera recuperación de información de libros y guías con mapeos disponibles alrededor de Bolivia. El resultado nos permitió reflexionar sobre qué datos estaban registrados y qué información podríamos sumar, el nuevo reto era crear un espacio para poder mostrar estos datos y verificarlos ante cualquier persona que pueda ingresar que no tenga conocimientos sobre la plataforma.

El directorio propone así una dinámica colaborativa. No se trata de crear una base de datos cerrada, sino de construir una herramienta que pueda crecer con la participación de sus propios usuarios e instituciones. Incorporar nuevos espacios y corregir o actualizar información también es una forma de participar en la construcción de un ecosistema cultural más conectado.

La idea de fondo es pensar cómo las herramientas digitales pueden contribuir a acercar la cultura a las personas. No como un reemplazo de la experiencia presencial —visitar un museo, recorrer una biblioteca, consultar un archivo o conocer una galería—, sino como una puerta de entrada hacia esas experiencias.

El Directorio GLAM de Bolivia se consolida gracias al programa Grants, fondos rápidos de Wikimedia entre junio y octubre de este año se pudo establecer esta plataforma y reducir esa distancia entre las personas y las instituciones culturales. La meta fue conseguir que la información boliviana sobre patrimonio y cultura sea cada vez más accesible, dando visibilidad a colecciones, iniciativas y proyectos que forman parte del patrimonio cultural del país.

El proyecto se desarrolló en consulta con pares y colegas de estas áreas, logró revisar webs y contacto a nuevos aliados. También el proyecto nos permitió evaluar que se ha hecho en la región alrededor del tema y la Wikidata fue especialmente útil compartir experiencias y sugerencias de David Ramírez-Ordóñez (Hiperterminal) de Colombia que impulsa un interesante proyecto alrededor del dominio público.

Diseño y puesta en acción

Para empezar con el proyecto se realizó una primera parte de investigación que permitió la revisión de proyectos y recursos existentes en Wikidata con el objetivo de identificar modelos de referencia para la estructuración de los distintos tipos de instituciones GLAM.

Como parte de esta investigación, se revisaron los WikiProyectos relacionados con el ámbito. El principal resultado encontrado fue el proyecto de museos, disponible en la página WikiProject_Museums, que presenta una estructura consolidada y una lista de propiedades recomendadas para elementos clasificados como museos. Este recurso se identificó como una referencia útil debido a la organización de la información y al nivel de detalle de las propiedades sugeridas para la documentación de este tipo de instituciones.

A partir de esta investigación se definió dos objetivos concretos:

Nos interesa obtener todas las propiedades utilizadas por los elementos pertenecientes a las distintas categorías GLAM.

Queremos generar una tabla que muestre la cantidad de elementos asociados a cada propiedad, permitiendo identificar cuáles son las más utilizadas dentro de los registros existentes.

Como resultado de este trabajo, se lograron desarrollar ambas consultas. Sin embargo, durante el proceso surgieron dificultades relacionadas con la presencia de registros duplicados en los resultados. Fue necesario revisar repetidamente la lógica de conteo y realizar ajustes para eliminar duplicaciones y obtener cifras más consistentes. Para esto se tuvo que investigar el funcionamiento de sparql, comandos básicos y especiales, realizar diferentes modos de consultas para verificar la diferencia de resultados.

Para poder obtener la información completa relacionada a todo lo que comprende el territorio boliviano fue necesario buscar en toda su jerarquía, como también incluir en la búsqueda todas las subclases de cada una de las GLAMs, esto permitió generar la información de cada uno de los espacios que correspondian a lo que se deseaba encontrar y a la vez poder depurar los que o estaban de manera incorrecta colocados como los que no debían.

De esta manera poco a poco el proyecto inició el desarrollo de la estructura del Directorio de Espacios GLAM de Bolivia en Wikidata. Como segunda etapa, se definieron y crearon las páginas que conformarán el directorio, comenzando por la página principal Directorio de Espacios GLAM de Bolivia: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Directorio_de_espacios_GLAM_de_Bolivia concebida como el punto central de acceso a la información del proyecto.

Es importante mencionar que el funcionamiento de las plantillas (templates) dentro de Wikidata es muy común, se consideró la posibilidad de utilizar estilos CSS para mejorar la presentación visual de la plantilla. Sin embargo, durante las pruebas se observó que las capacidades de personalización mediante CSS son limitadas o no están disponibles para este tipo de implementación en Wikidata. Debido a esta restricción, se optó por desarrollar una plantilla de navegación sencilla, basada en modelos previamente existentes y adaptada a las necesidades específicas del proyecto. Esta solución permite mantener una estructura clara y funcional sin depender de elementos de estilo avanzados.

Posteriormente, se crearon las páginas correspondientes a las diferentes categorías de instituciones GLAM presentes en Bolivia, incluyendo:

• Galerías

• Bibliotecas

• Archivos

• Museos

Con la estructura básica establecida, se evaluaron distintas opciones para implementar un sistema de navegación común entre todas las páginas. Se identificó la necesidad de contar con una plantilla que permitiera visualizar, en la parte superior de cada página, enlaces hacia el directorio principal y hacia las páginas temáticas asociadas.

Las páginas de cada GLAM nos dan información de las propiedades a utilizar para llenar los datos en Wikidata, estas se separaron en 4 categorías:

Propiedades recomendadas , las más utilizadas por las diferentes GLAMs similares, incluyen datos de contacto.

, las más utilizadas por las diferentes GLAMs similares, incluyen datos de contacto. Propiedades opcionales , salen de las siguientes más utilizadas, en algunos casos no se encuentran muchas

, salen de las siguientes más utilizadas, en algunos casos no se encuentran muchas Identificadores , son datos que nos llevan a información del mismo elemento en páginas externas.

, son datos que nos llevan a información del mismo elemento en páginas externas. Redes, enlaces a redes sociales que manejen las GLAMs.

Uno de los aspectos fundamentales en el proceso de recopilación de datos es contar con un diagnóstico previo que permita conocer el estado de la información disponible con el propósito de hablar un lenguaje común para esto se diseñó un formulario sencillo que permitiera recopilar y agrupar los datos de manera estandarizada, así como realizar su incorporación progresiva y controlada en el marco del proyecto.

El proceso comenzó con un primer acercamiento a las instituciones mediante correo electrónico se enviaron aproximadamente 63 correos a las instituciones identificadas previamente. Del total de correos enviados, se estima que sólo 47 llegaron correctamente a sus destinatarios, por lo que este grupo sirvió como primera referencia para evaluar el nivel de respuesta de las instituciones.

En los casos en los que existía mayor cercanía, se estableció contacto telefónico con las personas responsables. A partir de estos intercambios, la información se fue revisando, complementando y ajustando de manera progresiva, en un ejercicio de diálogo y colaboración que permitió mejorar la calidad de los datos recopilados.

Presentación del directorio y espacios de formación

Charla, como se hizo el directorio de espacios GLAM de Bolivia

Con el objetivo de generar espacios de formación, difusión y diálogo, se organizaron tres actividades dirigidas a la comunidad wikimedista y a las instituciones culturales. Estas iniciativas permitieron compartir la experiencia del proyecto, dar a conocer el directorio y fomentar la participación de nuevos actores del ámbito cultural en la incorporación y actualización de sus datos.

Primer espacio: presentación a la comunidad wikimedista de Bolivia

Se realizó una charla con la comunidad wikimedista de Bolivia, en la que se presentó el proceso de elaboración del directorio, las principales dificultades encontradas y los resultados alcanzados. La recepción fue positiva, pues permitió compartir la relevancia del trabajo realizado y destacar la importancia de visibilizar las instituciones culturales que forman parte del ecosistema boliviano.

Segundo espacio: taller virtual dirigido a instituciones GLAM

Se organizó un taller en línea dirigido a las instituciones GLAM, en el que se mostraron sus respectivos espacios en Wikidata y se explicaron las distintas alternativas desarrolladas por el proyecto para incorporar y actualizar su información. La actividad se desarrolló en un ambiente participativo y permitió identificar el desconocimiento que aún existe sobre los recursos y las posibilidades que ofrece el ecosistema Wikimedia. Este primer acercamiento contribuyó a dar a conocer el directorio y a mostrar a las instituciones cómo pueden participar en su desarrollo.

Tercer espacio: presentación pública del directorio

Finalmente, se realizó una presentación abierta a todas las personas interesadas en conocer los resultados del proyecto. Durante la actividad se expusieron los principales componentes del directorio, su funcionamiento y sus posibles usos. La recepción fue positiva, especialmente entre los representantes de los espacios culturales, quienes manifestaron interés en contar con un lugar permanente donde su información pueda consultarse y mantenerse actualizada. Asimismo, se destacó el valor del directorio como herramienta para visibilizar instituciones cuya existencia y labor no siempre son suficientemente conocidas.

Asistentes a la presentación del directorio de espacios GLAM de Bolivia

Un horizonte de colaboración

Uno de los principales desafíos a futuro es ampliar el alcance del proyecto a los nueve departamentos de Bolivia, fortaleciendo el diálogo con las instituciones culturales y otros actores vinculados al sector. Este proceso permitirá mejorar progresivamente e identificar nuevas necesidades y construir criterios compartidos para organizar y conectar los datos. Asimismo, buscamos promover el desarrollo de proyectos derivados que utilicen Wikidata como fuente de información y herramienta para explorar nuevas formas de relacionar, analizar y compartir el conocimiento.

Consideramos que estas experiencias tienen un importante potencial de crecimiento si se articulan con otras iniciativas, repositorios y comunidades interesadas en el conocimiento libre. La posibilidad de conectar datos y generar nuevas lecturas puede ampliar significativamente el proyecto.

Aspiramos a que este Directorio se convierta en un punto de encuentro entre lectores, investigadores y personas interesadas en la cultura, facilitando el descubrimiento de espacios GLAMs y el acceso a la información sobre sus colecciones y actividades. Más allá de reunir datos, buscamos construir una herramienta viva, capaz de generar conexiones y fortalecer los vínculos entre las instituciones culturales y sus comunidades.

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