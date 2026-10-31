Fracking, datos abiertos y la escala local: Wikidata como herramienta para visibilizar conflictos socioambientales.

Mi experiencia previa con los proyectos wiki

Toda persona que haya navegado casualmente en Wikipedia conoce el “deporte” de deambular en sus hipervínculos. En mi caso, como estudiante he perdido tardes enteras por clickear el texto azul en el artículo de un político del Siglo XX sobre el que estaba estudiando y perseguir mi curiosidad hasta terminar en el artículo sobre la nanobiotecnología. Mi fascinación por la forma en que el proyecto estructura el conocimiento para dar rienda suelta a la investigación genuina me impulsó a postularme al programa de Wikimedistas en Residencia (WiR) en la Universidad Torcuato di Tella, donde pasé de ser un usuario casual a formar parte de la comunidad que construye la enciclopedia. Cuando tuve la entrevista con Florencia Guastavino (Responsable del Programa de Educación de Wikimedia Argentina) y Luisina Ferrante (Directora de programas en Wikimedia Argentina) y me contaron que básicamente trabajaría de aprender más sobre Wikipedia y editar sobre temas de mi interés mis preocupaciones sobre la falta de tiempos y las presiones se evaporaron. Y no es poco, puesto que mientras tanto estaba haciendo el trabajo final de graduación de mi carrera, cursando la última materia, haciendo una pasantía en un museo y llevando adelante proyectos artísticos con el tiempo que me quedaba. Algunas semanas después de la entrevista recibí un correo electrónico con la buena noticia de que había sido seleccionado para participar del programa como Wikimedista en Residencia.

Durante el siguiente mes, Florencia y Luisina me capacitaron junto al resto del equipo de residentes (Luna Chaves, Federica Peralta y Valentina Taboada) para utilizar las herramientas que proveen los distintos proyectos Wikimedia y encontrar vacancias de información relevante para la comunidad. Además de aprender sobre los pilares de Wikipedia, las normas comunitarias y cómo realizar mis primeras contribuciones, me formaron en profundidad en el funcionamiento de los principales proyectos Wiki: Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata. Este período amplió significativamente mi perspectiva sobre la función de los proyectos Wiki en el acceso a la información y la democratización en internet. También tuve la oportunidad de asistir a la Wikiconf y conocer el staff de Wikimedia Argentina, quienes me ayudaron a pensar el proyecto que realizaría como parte de la residencia.

Vacancia de datos

A medida que terminaba la capacitación empecé a planificar el proyecto de mi residencia. En mi caso encontré un vacío de información importante en los proyectos wiki sobre el conflicto socioambiental en torno al fracking en Argentina. La investigación bibliográfica que había realizado para mi trabajo final de graduación me permitió encontrar varios sucesos claves y fuentes que me servirían de referencias, para generar datos más consistentes. Una vez identificada esta vacancia empecé a pensar en cuál sería la mejor manera de contribuir con las herramientas adquiridas durante las capacitaciones. Un punto crítico que encontré fue la ausencia en Wikidata de un mapeo satisfactorio de campos petrolíferos en Argentina (en esta consulta al servicio de query de Wikidata se puede ver la cantidad de campos por país del mundo). Para el momento en que empecé el proyecto existían tan solo 2 elementos de campos petrolíferos argentinos en Wikidata, mientras que había casi 5.000 campos estadounidenses y alrededor de 100 campos mexicanos. Pero el problema no era sólo cuantitativo, los campos petrolíferos que existían eran muy generales, al punto de que se declaraba el conjunto de Vaca Muerta como “instancia de” campo petrolífero. Tomando información de fuentes como gem.wiki y el visor SIG de la secretaría de energía me propuse como parte de mi proyecto completar los datos faltantes sobre campos petrolíferos, mejorando no sólo el alcance de Wikidata para mapear los campos sino la ontología, o sea, qué es y qué no es instancia de campo petrolífero.

Por la caracterización presente en gem.wiki, era inadecuado considerar a Vaca Muerta como un sólo campo petrolífero con una sola empresa operadora, se trataba más bien de un gran proyecto de inversión, con una gran cantidad de campos petrolíferos y proyectos de infraestructura locales que “forman parte” suya. Al completar el mapeo de campos, aunque sea parcialmente, y mejorar la ontología presente en Wikidata sobre campos petrolíferos argentinos, sentaría las bases para que la comunidad pueda seguir contribuyendo a rellenar esta vacancia de información con datos modelados de forma más precisa y sólida. En la sección de métricas analizo cómo se materializó este objetivo.

A su vez noté que existía una notoria escasez de representación de los conflictos socioambientales en Argentina, y una omisión completa de aquellos relacionados al fracking, salvo por una breve mención en el artículo de Wikipedia de Yacimiento petrolífero Vaca Muerta titulada “violaciones de derechos humanos e impactos ambientales”. Esto coincidía con uno de los hallazgos de la bibliografía que revisé para mi trabajo final: una de las estrategias del Estado y las empresas operadoras para sostener cierta hegemonía en torno a la utilización de la técnica, o posponer el debate al respecto, es mantener la opacidad y la duda en el conocimiento de sus efectos sobre los territorios, ya sean sociales o biofísicos. Traer adelante el carácter conflictivo de la implementación de la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en una plataforma caracterizada por la replicabilidad, construcción comunitaria y sustentabilidad de los datos parecía una manera bastante efectiva de contribuir a que las experiencias y voces locales y su conocimiento situado atraviesen esta barrera. De esta manera, recuperando no sólo el carácter localizado de los campos petrolíferos, sino también la granularidad de los conflictos socioambientales, pretendí hacer un aporte a la tarea de visibilizar las realidades concretas de los habitantes de las regiones fracturadas. Si estas realidades concretas no entran en la discusión sobre el fracking entonces esta se centrará únicamente en la racionalidad económica de la explotación, una abstracción que pretendería imponer los beneficios de la técnica para “todo el país” por sobre las crisis localizadas que genera para las poblaciones más inmediatamente expuestas.

Para llevar adelante este objetivo central para mi proyecto diseñe 11 elementos de conflictos socioambientales, a partir de lo investigado para mi trabajo final de graduación. Estos conflictos presentan una ontología propia, existiendo algunos más generales como “conflicto socioambiental por fracking en Vaca Muerta” (Q141646335) o “conflicto territorial Mapuce” (Q141646577), y otros más particulares, que “forman parte de” alguno de los mencionados, como “conflicto sociambiental por fracking en Sauzal Bonito” (Q141646578). Estos elementos no pretenden formar un listado exhaustivo de todos los conflictos socioambientales en Vaca Muerta, sino sentar una base para que la comunidad pueda seguir contribuyendo en este campo si es de interés.

Implementación

Para la subida masiva de datos utilicé la herramienta Quickstatements, desarrollada por Wikimedia Brasil, que permite crear elementos y declaraciones en Wikidata mediante código. Para aprender a utilizar esta herramienta recibí asistencia de Nat Hernández Clavijo, analista de datos abiertos de Wikimedistas de Uruguay; a su vez, junto con Evelin Heidel, Directora de programas de Wikimedistas de Uruguay, me ayudaron a encauzar mi interés inicial en mapear campos petrolíferos y conflictos socioambientales en Wikidata hacia un proyecto realizable dentro de mis limitaciones de tiempo y relevante para la comunidad. A la hora de armar el código para la subida masiva de campos y conflictos utilicé una planilla de google sheets, en la que fui plasmando lo que aprendía en las reuniones con Nat. También utilicé la planilla para rellenar otras vacantes de información que pudieran mejorar mis datos, por ejemplo, varias empresas operadoras no presentaban su elemento en Wikidata, por lo que fui creando elementos de las más relevantes para mi mapeo y las subí a la plataforma con su CUIL correspondiente como identificador. También algunos actores, como la Confederación Mapuce de Neuquén faltaban y agregarlos ayudó a darle más solidez a los elementos de conflictos.

Para mejorar la ontología de los campos también abrí una discusión en el elemento de Wikidata “campo petrolífero Vaca Muerta” (Q100235501), proponiendo cambiar su etiqueta a “megaproyecto Vaca Muerta” y su declaración de “instancia de” a “megaproyecto” (Q2475641) en lugar de “campo petrolífero” (Q211748), citando bibliografía utilizada en mi investigación. Si bien no esperaba que muchos usuarios se involucren en la discusión, me sorprendió que pasadas algunas semanas nadie respondió a mi propuesta. Al poner en común esto con Florencia y Luisina (y luego de hacerles llegar mi propuesta a otres usuaries) me hicieron ver que no lo debía considerar una mala señal, y que avanzara con la edición. A pesar de no haber recibido interacciones en la discusión creo que fue una buena idea publicarla, ya que quedará archivada en la página de discusión del elemento y puede dar lugar a futuras intervenciones.

Si bien en un principio había pensado realizar cambios en la página de Wikipedia de Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta, para plasmar mi mapeo y completar el vacío de representación de los conflictos ambientales, esta tarea excedió las limitaciones de tiempo que me propuse en un principio, así que queda pendiente para el futuro. Por otra parte, era importante tener plasmado todo de forma completa en Wikidata antes de intervenir en Wikipedia ya que esto ayudaría a que mis modificaciones tengan una base más sólida y representen un aporte más completo.

Taller wiki

Encuentro del Wiki Club

Para complementar el trabajo en Wikidata, y dado que mi objetivo era generar mejoras que perduren en el ecosistema Wiki, colaboré con otra de las residentes, Luna Chaves, para dar un taller en la universidad con el fin de cultivar capacidades locales para seguir impactando positivamente. Este Wiki Club funcionó los viernes durante cuatro semanas como un espacio de intercambio y capacitación para estudiantes de diversas carreras interesades en aprender a utilizar distintas herramientas Wiki en sus campos de conocimiento. El carácter de “Club” también apareció en los encuentros, como un espacio de intercambio dinámico, en el que se compartía no sólo conocimiento, sino intereses y entusiasmo en colaborar con las comunidades de Wikimedia. Los dos primeros encuentros tuvieron un carácter más introductorio, familiarizando a les estudiantes con los principios básicos de editar en Wikipedia y Wikidata, las normas comunitarias, cómo realizar las primeras ediciones, y las mejores maneras de contribuir en artículos o elementos existentes, o crear nuevos. Durante el tercer y cuarto encuentro el trabajo se centró en que les estudiantes pudieran practicar hacer ediciones sobre temas y en la plataforma que les interese con una modalidad similar a un editatón abierto, en mi caso presté asistencia a aquelles estudiantes interesades en editar en Wikidata, enseñándoles a utilizar el Query Service y herramientas de edición más específicas como TABernacle y Quickstatements. Una última reunión social se realizó para cerrar el taller, conversar sobre la experiencia y compartir los resultados obtenidos, recopilados mediante Dashboard. En este encuentro se compartió una cena con les estudiantes y se les entregó un certificado de participación, emitido por la Wikimedia Argentina.

Métricas

Para concluir, además del cambio puntual en el elemento de Vaca Muerta, como parte de mi proyecto, logré mapear 11 conflictos socioambientales asociados (mediante la declaración de “lugar significativo”, P7153) a campos petrolíferos o proyectos de infraestructura del megaproyecto; logré subir 31 campos petrolíferos establecidos en las provincias de Neuquén y Mendoza, tomando los 28 campos presentes en gem.wiki y ampliando el recorte con información del visor SIG de la Secretaría de Energía; creé elementos para el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén (Q141521884), y el oleoducto en construcción Vaca Muerta Oil Sur (Q141238719), ambos lugares significativos para distintos conflictos puntuales; creé elementos para 3 empresas operadoras y mejoré el elemento de la empresa Tecpetrol SA; creé elementos para 12 artículos académicos que me sirvieron de referencia para las declaraciones de los distintos conflictos socioambientales.Por último, creé los elementos para 3 actores opositores al fracking involucrados en distintos conflictos socioambientales. En total esto significó la creación de 62 elementos de Wikidata.

Conclusión

Como reflexión personal, destaco que el proyecto me acercó al objeto de mi investigación de un lugar más tangible y crítico. Pero también despertó en mí un fuerte interés por los datos abiertos, un mundo que antes ignoraba, pero en el que hay mucho por hacer y muchas posibilidades para generar impacto. Disfruté mucho del proceso de capacitación y estoy muy agradecido por haberme expuesto a experiencias como el wiki club, donde compartir conocimientos con otres estudiantes me reforzó el carácter colectivo de los proyectos Wikimedia. Para el futuro me llevo el aprendizaje de la importancia de conectar esfuerzos técnicos y acciones de impacto con el entusiasmo compartido de un grupo de personas que quieran aprender herramientas nuevas. Creo que esto es significativo para el contexto general de las acciones del movimiento Wikimedia, y remarca la importancia de llegar a las generaciones más jóvenes. Me llevo la satisfacción de haber sembrado un mapeo inicial sobre mi tema puntual, pero, sobre todo, el deseo de que otres usuaries se apropien de esos datos, los editen, los discutan y los mejoren. Ahí es donde se encuentra el verdadero éxito de los proyectos Wiki, en que la comunidad se los apropie y los haga perdurar.

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