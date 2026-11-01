Mirador Camogli: nuevos aportes a la documentación gráfica de la Región de Valparaíso

Contribuyendo a la documentación gráfica local

Hemos contribuido a la documentación visual del patrimonio urbano y paisajístico de la ciudad de Valparaíso mediante la incorporación de nuevos registros fotográficos del Mirador Camogli, ampliando los contenidos disponibles para su consulta y reutilización en los proyectos Wikimedia.

La Región de Valparaíso cuenta con una riqueza patrimonial que se expresa no solo en sus edificios históricos y monumentos, sino también en sus espacios públicos, miradores y paisajes urbanos. Estos lugares forman parte de la identidad territorial y constituyen testimonios de la relación entre la ciudadanía y su entorno.

En este contexto, hemos realizado nuevos aportes a la documentación gráfica del Mirador Camogli, mediante la incorporación de material fotográfico a Wikimedia Commons, el repositorio multimedia de acceso libre que permite compartir imágenes de interés cultural, histórico y educativo.

Documentar el territorio desde el conocimiento libre

La documentación fotográfica constituye una herramienta para registrar las transformaciones del paisaje y dar visibilidad a espacios que, pese a su importancia local, cuentan con una representación limitada en los repositorios digitales.

Con nuestra contribución, hemos buscado ampliar los registros visuales disponibles sobre la Región de Valparaíso, facilitando el acceso a imágenes que puedan ser utilizadas en artículos de Wikipedia, proyectos educativos, investigaciones y otras iniciativas de difusión patrimonial.

Un aporte a la memoria visual regional

Las fotografías que hemos incorporado del Mirador Camogli representan una contribución puntual a la documentación del patrimonio regional dentro del ecosistema Wikimedia. Estos registros permiten complementar el material existente y aportar nuevas perspectivas sobre los espacios urbanos y paisajísticos de nuestro territorio.

Mediante este trabajo, hemos querido contribuir a la construcción colaborativa del conocimiento libre, sumando material gráfico que pueda resultar útil para quienes consultan, investigan o difunden información sobre la Región de Valparaíso.

Esperamos continuar realizando aportes similares, incorporando fotografías de otros espacios de la región y contribuyendo gradualmente a enriquecer su documentación visual en los proyectos Wikimedia.

Documentar nuestro entorno también es una forma de preservar y compartir su historia.

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