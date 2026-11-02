Las memorias de la ciudad que habitamos: una nueva edición del Editatón en Bahía Blanca rumbo al Bicentenario

¿Cómo contamos la historia de la ciudad que habitamos? ¿Qué memorias circulan en los espacios digitales y cuáles todavía necesitan encontrar un lugar? ¿Quiénes participan en la construcción de esos relatos y qué otras historias podrían contarse si ampliamos las voces y las experiencias que reconocemos como parte de nuestro patrimonio?

Estas preguntas acompañan el trabajo de Wikimedistas en Cruce, una iniciativa que busca fortalecer la producción colaborativa de contenidos sobre el patrimonio, la historia y las memorias del sudoeste bonaerense. En el camino hacia el Bicentenario de Bahía Blanca, que se celebrará en 2028, venimos impulsando espacios que vinculan la cultura libre con la investigación local, las instituciones educativas y la participación de las juventudes. No se trata solamente de incorporar información a las plataformas Wikimedia, sino también de generar oportunidades para investigar, compartir conocimientos y preguntarnos cómo se construyen los relatos sobre el territorio que habitamos.

El 4 de septiembre de 2026 realizamos una nueva edición del Editatón en Bahía Blanca, en el marco del Encuentro de Educadores del Programa Arqueología en Cruce. Esta tercera edición dio continuidad a un proceso iniciado en 2024 y puso el foco en las memorias de la última dictadura cívico-militar en Bahía Blanca y la zona. A diferencia de otras ediciones orientadas a convocar a públicos más amplios, esta vez propusimos un encuentro más íntimo y focalizado que nos permitiera profundizar un vínculo previo y explorar junto con las y los jóvenes las posibilidades que ofrecen las plataformas Wikimedia para volcar, documentar y compartir sus investigaciones sobre la historia reciente de la ciudad.

Las memorias de la ciudad que habitamos

Esta jornada tuvo un antecedente fundamental, en el trabajo compartido durante 2025 con la Biblioteca del Consejo de Enseñanza Media y Superior (CEMS) de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y quienes coordinan el programa Jóvenes y Memoria. A partir de una convocatoria de dicha comunidad educativa, realizamos la actividad de alfabetización Wikimedia: del scroll infinito a protagonistas de la historia, que nos permitió acercar a las y los estudiantes a las plataformas y abrir preguntas sobre la producción y circulación del conocimiento en internet. Ese primer encuentro dejó planteada la posibilidad de seguir trabajando en conjunto, y la propuesta de este año permitió profundizar esa relación a partir de una temática vinculada con las investigaciones que las y los jóvenes ya venían desarrollando.

El encuentro comenzó con una visita guiada por la investigadora Virginia Dominella a la casa donde funcionó la residencia estudiantil de la Juventud Universitaria Católica (JUC) durante las décadas de 1960 y 1970. También nos acompañó Miguel Ponce de León, quien vivió allí durante aquellos años y compartió sus recuerdos sobre la vida en el pensionado. Su testimonio nos permitió acercarnos a la historia de un espacio que estuvo bajo vigilancia y fue objeto de la violencia estatal en el contexto de la última dictadura cívico-militar.

Miguel Ponce de León Investigadora Virginia Dominella

Escuchar sus relatos fue también una oportunidad para reconocer que las memorias no se encuentran únicamente en documentos, archivos o monumentos, sino que forman parte de los espacios cotidianos, de sus transformaciones y de las historias que todavía necesitamos reconstruir y poner en circulación.

Desde allí caminamos los pocos metros que separan el edificio, hasta llegar a la Escuela Preuniversitaria de la UNS, donde continuamos la actividad en la Biblioteca del CEMS. A través de un taller, exploramos Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons. Conversamos para qué sirven estas plataformas, cómo se utilizan, qué posibilidades ofrecen y de qué manera las incorporamos a nuestro propio trabajo.También observamos qué información estaba disponible y qué aspectos podían ampliarse en relación con las temáticas investigadas en Jóvenes y Memoria, en diálogo con sus coordinadores y coordinadoras y con los organismos y movimientos de derechos humanos de Bahía Blanca.

Esta exploración permitió identificar posibles líneas de trabajo vinculadas con los centros clandestinos de detención, las biografías de personas detenidas-desaparecidas y otras memorias locales. Más que partir de una lista cerrada de artículos para editar, buscamos reconocer colectivamente oportunidades para continuar investigando y aportar a la construcción de conocimiento público.

De la investigación a Wikimedia: construir conocimiento colectivamente

Durante la jornada, las y los estudiantes trabajaron en las computadoras de la Biblioteca del CEMS, redactaron y organizaron contenidos en documentos de trabajo y consultaron libros físicos para buscar información y contrastar fuentes. La combinación de recursos digitales e impresos permitió poner en práctica una dimensión central de la edición en Wikipedia: no consiste simplemente en trasladar información de un lugar a otro, sino en investigar, seleccionar bibliografía, verificar datos, evaluar fuentes y respaldar las afirmaciones con referencias que otras personas puedan consultar.

Uno de los procesos que continuó a partir de esta experiencia fue la elaboración de un artículo sobre la Escuela Normal Superior Vicente Fatone, institución de la que forman parte las y los estudiantes. El texto comenzó a desarrollarse en un espacio de taller de Wikipedia y siguió revisándose y ampliándose después de la jornada, con vistas a su posterior incorporación al espacio principal de la enciclopedia. La iniciativa permitió convertir el conocimiento sobre una institución cercana en un punto de partida para producir contenidos de acceso público.

También se incorporaron fotografías a Wikimedia Commons, organizadas en las categorías Memorias Bahienses y Editatón Bahía Blanca 2026, y se realizaron aportes a contenidos vinculados con la historia y las memorias locales, junto con avances en Wikidata. Estas contribuciones forman parte de un proceso que excede la jornada, los materiales reunidos, las referencias consultadas y los textos en desarrollo pueden retomarse en futuras instancias y servir de base para nuevas indagaciones.

Plaza que lleva el nombre de María Clara Ciocchini, estudiante detenida-desaparecida que fue alumna del Escuela Normal Superior. Homenaje a Watu, estudiante asesinado en el UNS.

Construir memoria también es construir patrimonio digital

Editar en Wikimedia es mucho más que incorporar información a una enciclopedia o subir fotografías a un repositorio. También implica preguntarnos qué historias están disponibles, qué voces permanecen ausentes y qué herramientas tenemos para hacer accesibles los conocimientos producidos desde nuestros territorios. En este sentido, las plataformas digitales no son espacios neutrales donde simplemente se almacena información, son ámbitos en los que los conocimientos se seleccionan, organizan, relacionan y ponen en circulación.

Trabajar sobre las memorias de la última dictadura cívico-militar supone, además, una responsabilidad particular: producir y compartir contenidos en diálogo con las investigaciones existentes, las fuentes documentales y los procesos colectivos de memoria. Lo que está disponible en internet, sin embargo, no agota las historias que una comunidad puede contar sobre sí misma. Reconocer esa distancia entre lo que se conoce, lo que circula y lo que todavía falta construir es también una forma de abrir preguntas sobre las maneras en que representamos nuestro pasado.

Pasillo de la UNS donde fue asesinado David “Watu” Cilleruelo, el 3 de abril de 1975.

La experiencia nos recordó que la participación digital no se resuelve únicamente con el acceso a dispositivos o plataformas. Requiere generar condiciones para aprender, investigar, debatir y construir colectivamente. Este trabajo también fue posible gracias al apoyo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo acompañamiento contribuyó a concretar la jornada. Estas redes de colaboración son fundamentales para sostener iniciativas que vinculan la cultura libre, la educación y la producción de conocimiento desde los territorios, como es el caso de la Red de Wikimedistas en Ciencia Abierta.

La continuidad del proyecto se produjo, además en un año complejo para las universidades públicas. Las instituciones preuniversitarias dependientes de la UNS desarrollaron sus actividades en un contexto crítico para el sistema universitario, atravesado por reclamos y medidas de fuerza docentes. En estas condiciones sostener espacios de encuentro y proyectos compartidos también implicó acompañar los esfuerzos de una comunidad educativa que buscaba dar continuidad a sus actividades.

Con alrededor de 20 personas participantes, entre estudiantes, integrantes de la Biblioteca, referentes de Jóvenes y Memoria y Wikimedistas en Cruce, la jornada dejó nuevas contribuciones en Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata. Más allá de esos resultados, nos permitió afianzar vínculos y reconocer nuevas posibilidades para continuar trabajando sobre las memorias locales

Mural Departamento de Humanidades (UNS) Mural Watu UNS

Rumbo al Bicentenario: ampliar las formas de contar la ciudad

El trabajo realizado se inscribe en un desafío que venimos construyendo desde 2024 y que queremos profundizar en los próximos años, llegar al Bicentenario de Bahía Blanca con nuevas formas de narrar la ciudad, recuperando las voces, las experiencias y las miradas de las personas y comunidades con las que venimos trabajando.

En ese camino, nos proponemos desarrollar un mapa interactivo vinculado con las plataformas Wikimedia, que permita integrar información de Wikidata y Wikimedia Commons con los conocimientos, las memorias y las perspectivas que surgen del trabajo colectivo. La propuesta busca reunir no solo lugares y elementos reconocidos oficialmente como patrimonio cultural o natural, sino también otros espacios, experiencias e historias que las comunidades consideran significativos. Las voces de las juventudes tendrán un lugar central en ese proceso, junto con las de quienes participan en las distintas iniciativas que venimos acompañando.

Pensar ese mapa supone ampliar nuestra manera de entender el patrimonio no como un conjunto cerrado de bienes cuya importancia ya está definida, sino como un campo en el que se encuentran distintas formas de recordar, habitar y valorar el territorio. Se trata de construir una herramienta que permita mirar hacia el pasado, reconocer las experiencias del presente e imaginar futuros posibles para la ciudad que compartimos.

La tercera edición del Editatón Bahía Blanca fue una instancia más dentro de ese recorrido. Una jornada para aprender a utilizar herramientas digitales, reconocer posibilidades de intervención y fortalecer relaciones que hacen posible sostener proyectos a lo largo del tiempo. Porque construir una memoria compartida no consiste únicamente en preservar las huellas del pasado, también implica interrogarlas, ampliar los relatos disponibles y crear espacios para que nuevas voces participen en su construcción

Rumbo al Bicentenario, seguimos apostando a una historia digital construida colectivamente, capaz de recuperar las memorias de la ciudad que habitamos y de abrir nuevas preguntas sobre la ciudad que queremos habitar.

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