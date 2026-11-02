Más allá de las estanterías: cuando las bibliotecas abren nuevas puertas al patrimonio documental

Cómo una colaboración entre bibliotecas bolivianas y Wikimedia ayudó a hacer visible el patrimonio documental de Bolivia mediante el conocimiento abierto

En las bibliotecas bolivianas descansan libros que narran la historia del país. Algunos publicados hace más de cien años; otros documentan acontecimientos, personajes y procesos que marcaron distintas generaciones. Sin embargo, fuera de los estantes que los resguardan, gran parte de estas obras permanece prácticamente invisible para la mayoría de las personas. No porque hayan desaparecido, sino porque su consulta sigue dependiendo, en muchos casos, de la presencia física en una biblioteca.

Hacer visible ese patrimonio requiere mucho más que digitalizar libros. Requiere bibliotecas dispuestas a compartir sus colecciones, personas que aporten conocimientos y herramientas, y comunidades que acompañen los procesos. Para mí, esta historia comenzó en uno de esos espacios de colaboración, cuando descubrí que una biblioteca podía ser también el punto de partida para acercar sus colecciones a nuevos públicos.

Portada del folleto del Homenaje póstumo a la memoria de la Dra. Esilda Villa Laguna Michel

En 2023 tuve mi primer acercamiento a esa invisibilidad. En el marco de una colaboración entre la Fundación Flavio Machicado Viscarra y Wikimedistas de Bolivia, participé en el proyecto “Papeles y bytes libres”, orientado a la digitalización y publicación de materiales con licencias libres. Mientras sostenía mi teléfono frente a una publicación sobre Esilda Villa, la primera abogada de Bolivia, intentaba realizar una sencilla digitalización casera. Quería que esa historia pudiera leerse más allá de los muros de una biblioteca y llegar a otras personas. En ese momento no imaginaba que aquella experiencia daría paso, años después, a un proyecto colaborativo con otras bibliotecas para preservar y compartir parte del patrimonio bibliográfico boliviano mediante los proyectos Wikimedia.

Como voluntaria de Wikimedistas de Bolivia, fui conociendo con mayor profundidad el movimiento Wikimedia y las iniciativas GLAM Wiki desarrolladas por otras comunidades. También encontré espacios de aprendizaje e intercambio que me permitieron conocer distintas experiencias de digitalización, preservación y acceso abierto. Poco a poco comprendí que digitalizar podía ser mucho más que crear una copia de un libro, también podía convertirse en una herramienta para conectar a las personas con su historia.

Mientras Bolivia se preparaba para conmemorar el Bicentenario de su independencia, comencé a preguntarme cuántas publicaciones históricas seguían siendo prácticamente invisibles fuera de las bibliotecas que las resguardan. A partir de esa inquietud y de las conversaciones con personas de la comunidad e instituciones vinculadas al patrimonio documental, la idea comenzó a tomar forma.

Fue así como nació el proyecto Publicaciones del Centenario de Bolivia: preservación y acceso libre. Su propósito fue identificar, digitalizar y difundir publicaciones históricas producidas principalmente en torno al Centenario de Bolivia (1925), el Sesquicentenario (1975) y otras conmemoraciones relevantes, incorporándose progresivamente a los proyectos Wikimedia para que pudieran ser consultadas, reutilizadas y redescubiertas por cualquier persona, desde cualquier lugar. Pronto comprendí que el verdadero desafío no era únicamente digitalizar libros, necesitaba construir relaciones de confianza con las instituciones que habían protegido ese patrimonio durante décadas.

Construir confianza antes que digitalizar

Inicié un recorrido por las bibliotecas de la ciudad de La Paz para identificar publicaciones históricas y explorar posibilidades de colaboración. Muy pronto descubrí que un proyecto GLAM Wiki comienza mucho antes de encender un escáner.

Búsqueda bibliográfica en la Universidad Católica Boliviana San Pablo

Las primeras conversaciones estuvieron marcadas por la curiosidad, pero también por las preguntas. Para dos de las tres bibliotecas con las que se desarrolló el proceso de digitalización, los proyectos Wikimedia eran prácticamente desconocidos. Explicar que existía una comunidad global dedicada a crear y compartir conocimiento libre despertaba interés, pero también surgían dudas sobre los permisos, los derechos de autor, la manipulación de los materiales y el destino de las publicaciones digitalizadas.

Mostrar ejemplos de publicaciones disponibles en Wikimedia Commons ayudó a convertir una idea abstracta en una posibilidad concreta, obras que hasta entonces solo podían consultarse presencialmente podían llegar a estudiantes, investigadores, docentes y lectores de cualquier parte del mundo.

Para Andrea Ballivián Blanco, directora de Bibliotecas de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB), uno de los principales motivos para participar fue la afinidad del proyecto con el compromiso de la biblioteca con la ciencia y el acceso abierto. La colaboración representaba una oportunidad para ampliar el acceso al patrimonio bibliográfico y explorar nuevas formas de participación institucional.

La experiencia también le permitió reconocer nuevas formas de participación de una biblioteca, no necesariamente como ejecutora de todas las actividades, sino como institución capaz de aportar infraestructura, equipamiento, conocimientos técnicos y espacios de formación, convirtiéndose así en un socio fundamental para hacer posible el proyecto.

“Las bibliotecas tenemos que dar este apoyo, este soporte para poder reinventar los servicios y los roles que tenemos como bibliotecarios y como bibliotecas”.

Así se consolidaron las alianzas con la Biblioteca Central de la UCB, la Biblioteca “José Roberto Arze” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (FHCE) y la Biblioteca de la Fundación Flavio Machicado Viscarra. Cada institución encontró una manera de contribuir, ya fuera facilitando colecciones, espacios, equipamiento o conocimientos técnicos. Aportaron algo menos visible y quizás más importante, la confianza necesaria para emprender una iniciativa de esta naturaleza. Más adelante, la colaboración se amplió con la Biblioteca “Nicandro Gnarra Ferraro” de la Società Dante Alighieri, que cedió su espacio para las actividades de la campaña “Cada libro su público”.

La confianza también permitió ampliar el alcance del proyecto, lo que comenzó con la posibilidad de realizar digitalizaciones parciales evolucionó hacia el procesamiento y la publicación de obras completas en dominio público.

Foto grupal del Editatón de la campaña “Cada libro su público (#EveryBookItsReader)” en la Biblioteca de la Società Dante Alighieri

Cuando un libro deja de depender de una estantería

Con las alianzas establecidas comenzó el trabajo menos visible del proyecto, transformar cuidadosamente cada página en un recurso que pudiera consultarse más allá de la biblioteca que lo resguardaba. En la Biblioteca Central de la UCB, la colaboración tomó una forma especialmente práctica. Andrea Ballivián Blanco, directora de Bibliotecas, facilitó el acceso al laboratorio de digitalización y los espacios para las actividades de formación. Crissel Gutiérrez Ticona, responsable de la Unidad de Informática, brindó orientación durante el proceso técnico, mientras que Celia Condori Siñani, encargada de la Unidad de Procesos Técnicos, apoyó las actividades de #1Bib1Ref: edición Bi-Centenario de Bolivia.

Antes de capturar las imagénes de las páginas, fue necesario evaluar previamente el estado físico de cada obra y determinar el procedimiento más adecuado para trabajar con ellas. Pero digitalizar un libro no termina cuando se captura la última página. Cada publicación requirió procesos de edición, alineación, corrección de color, control de calidad, organización de archivos y generación de OCR. Algunas obras necesitaron muchas horas de trabajo antes de estar listas para su publicación.

Los ejemplares antiguos conservaban fotografías, ilustraciones, tipografías, marcas y otros elementos que permitían acercarse a la sociedad boliviana de otra época. Mientras revisaba las páginas, no solo encontraba información sobre acontecimientos históricos, sino también pequeñas ventanas hacia las dinámicas sociales y culturales de quienes produjeron y utilizaron esos libros. Durante el proyecto se digitalizaron 35 publicaciones, 19 a texto completo y 16 de manera parcial, de acuerdo con la situación jurídica de cada obra. De estas, 28 fueron completamente procesadas y publicadas en Wikimedia Commons durante el periodo de ejecución. Además, se incorporaron 73 imágenes de portadas y cubiertas, y se crearon o mejoraron 172 elementos en Wikidata.

Ing. Crissel Gutiérrez durante el proceso de digitalización. Proceso de edición del libro “Ambiente de Altiplano”

En la Biblioteca “José Roberto Arze” de la FHCE, Edna Pacheco Salas, responsable de la biblioteca, facilitó el préstamo de materiales para su digitalización y autorizó el espacio para una de las actividades de #1Bib1Ref: edición Bi-Centenario de Bolivia”. Para ella, la incorporación de las publicaciones a Wikimedia permite ampliar considerablemente su alcance: materiales que antes podían localizarse en el catálogo de la biblioteca pueden llegar a un público más amplio y utilizarse como fuentes para la investigación.

La experiencia también cambió su percepción de los proyectos Wikimedia. Aunque inicialmente tenía reservas sobre la confiabilidad de Wikipedia, el trabajo conjunto le permitió conocer cómo las fuentes bibliográficas primarias pueden enriquecer los contenidos y cómo los fondos de las bibliotecas pueden contribuir a la construcción de conocimiento en línea. Esta experiencia reforzó una idea que también transformó mi propia percepción; el trabajo no terminaba con la digitalización, las publicaciones debían quedar organizadas y accesibles para que otras personas pudieran encontrarlas y utilizarlas.

El patrimonio también puede ser un punto de partida para aprender

Mientras avanzaba la digitalización, surgió otra pregunta: ¿qué sentido tenía poner libros en línea si las personas no conocían las herramientas para utilizarlos y contribuir con ellas?

Participantes de la segunda jornada de #1Bib1Ref: Edición Bi-Centenario de Bolivia

Con el acompañamiento de Wikimedistas de Bolivia, planifiqué tres espacios de formación que acercaron las colecciones bibliográficas y el conocimiento abierto a nuevos públicos. En lugar de trabajar únicamente con ejemplos digitales, durante las actividades se utilizaron los ejemplares físicos de las propias bibliotecas. Los participantes pudieron experimentar cómo una fuente bibliográfica podía convertirse en contenido dentro del ecosistema Wikimedia, mientras aprendían a incorporar referencias, editar Wikipedia y explorar las posibilidades del conocimiento abierto.

Esto generó una experiencia que iba en ambas direcciones. Los participantes aprendían a utilizar Wikimedia, pero también volvían a mirar las colecciones de las bibliotecas desde otra perspectiva. Los libros dejaron de ser únicamente materiales de consulta y se convirtieron en puntos de partida para redescubrir personajes, acontecimientos e historias que todavía tenían poca presencia en internet.

Una de las actividades fue “#1Bib1Ref: edición Bi-Centenario de Bolivia”, orientada al uso de referencias bibliográficas en Wikipedia. También se desarrolló el taller «Del patrimonio al conocimiento libre: introducción a los proyectos Wikimedia». A estas iniciativas se sumaron un taller y un editatón en el marco de la campaña «Cada libro su público», realizados en la Biblioteca «Nicandro Gnarra Ferraro» de la Società Dante Alighieri, con el apoyo de Danitza Coronel Tola, responsable de la biblioteca.

Estas actividades también permitieron reflexionar sobre la escasa presencia de parte de la historia de Bolivia en internet. Para mí, fue especialmente significativo observar cómo algunas personas descubrían que podían contribuir a cambiar esa situación y ayudar a que temas de su interés estuvieran disponibles para otros lectores.

En conjunto, las tres actividades registraron 74 personas inscritas y 39 participaciones efectivas. También evidenciaron algunos desafíos al trabajar con comunidades nuevas, la disponibilidad de dispositivos continúa siendo una barrera para algunas personas interesadas en participar en actividades de edición. Otro reto es la relación entre estudiantes y Wikipedia. Aunque las plataformas abiertas forman parte de la vida cotidiana en internet, todavía existen contextos educativos donde se desaconseja su uso sin explorar necesariamente cómo evaluar críticamente sus referencias y fuentes. Estas experiencias reforzaron una convicción que atravesó todo el proyecto; el acceso abierto no consiste únicamente en abrir contenidos, sino también en desarrollar capacidades para encontrarlos, evaluarlos, utilizarlos, además de contribuir a ellos.

Participantes del taller “Del patrimonio al conocimiento libre: introducción a los proyectos Wikimedia”

Tres bibliotecas, distintas formas de abrir una puerta

La Fundación Flavio Machicado Viscarra (FFMV) ocupó un lugar especial en este recorrido. Allí comenzó mi primer acercamiento a la digitalización en 2023 y, años después, la institución volvió a formar parte del proyecto. Cristina Machicado, archivista y gestora de la FFMV, facilitó el acceso a seis publicaciones que pudieron ser digitalizadas a texto completo, dando continuidad a la colaboración que la Fundación ya mantenía con Wikimedia.

La Biblioteca “José Roberto Arze” de la FHCE facilitó cuatro publicaciones para su digitalización a texto completo, mientras que la Biblioteca Central de la UCB hizo posible el procesamiento técnico gracias a su laboratorio, equipamiento y acompañamiento. La colaboración con las bibliotecas no se desarrolló de la misma manera en todos los casos.

Para Cristina, una de las principales fortalezas de la experiencia fue la posibilidad de conectar instituciones que conservan colecciones con comunidades interesadas en trabajar con ellas.

“La alianza es fundamental porque permite ampliar y promover el acceso a nuestras colecciones y conocimientos, acercándolos a nuevos públicos y generando mayores oportunidades de consulta, aprendizaje e investigación”.

Su propuesta de fortalecer las redes de trabajo interbibliotecario, con espacios de formación y herramientas compartidas, apunta a una posibilidad que va más allá de este proyecto; ampliar el alcance de los esfuerzos de preservación mediante la cooperación entre instituciones.

Andrea Ballivián también destacó la importancia de proteger y dar acceso a las colecciones patrimoniales. Para ella, trabajar con colecciones patrimoniales poco visibles también implica repensar el papel de las bibliotecas y las formas en que pueden acompañar iniciativas de conocimiento abierto:

“El tener estas colecciones guardadas bajo llave […] es muy peligroso para la memoria de un país”.

La digitalización y el acceso abierto no resuelven por sí solos todos los desafíos de preservación, pero ofrecen una vía complementaria para acercar los materiales a sus posibles lectores. Al comparar las tres experiencias, comprendí que no existe un único modelo de colaboración. Cada institución puede aportar recursos distintos y, al ponerlos en común, hacer posible un trabajo que sería más difícil realizar de manera aislada.

Lo que aprendí detrás de las colecciones

El proyecto transformó mi manera de entender el trabajo de las instituciones GLAM en Bolivia. Mi formación como bibliotecóloga me había acercado a las bibliotecas desde una perspectiva profesional, recorrer distintas instituciones y participar directamente en sus procesos me permitió conocer mejor los desafíos cotidianos de quienes preservan nuestro patrimonio documental.

Descubrí que detrás de cada colección hay personas que durante años han organizado y conservado materiales que contienen parte de la memoria del país. También aprendí que trabajar con estas instituciones requiere respetar sus tiempos y procesos. Gestionar permisos, coordinar préstamos y organizar actividades exige paciencia, planificación y capacidad de adaptación. La coordinación fue uno de los principales desafíos. Aunque conté con el acompañamiento de las instituciones aliadas y de Wikimedistas de Bolivia, gran parte de las tareas operativas de gestión, digitalización, edición, documentación y publicación estuvieron a mi cargo. Durante las primeras etapas, la falta de un espacio definido para digitalizar las obras me obligó a reorganizar los tiempos y buscar alternativas.

Finalmente, la alianza con la Biblioteca Central de la UCB permitió resolver esa dificultad. Además del acceso al laboratorio y los equipos, el acompañamiento de su personal me ayudó a aprender a utilizar herramientas nuevas y a adaptar el proceso técnico a las posibilidades reales de la institución. El proyecto no terminó siendo exactamente como lo había imaginado, pero me enseñó a gestionar alianzas, coordinar actividades y resolver dificultades. Quizás por eso uno de los aprendizajes más importantes no está registrado en una métrica. Este proyecto me permitió reconocer que podía liderar un proyecto de esta dimensión y conectar las necesidades de una biblioteca con las posibilidades del conocimiento abierto.

Cristina Machicado realizando la carga de la publicación “Prospecto y reglamento de la exposición internacional del centenario de Bolivia 1825-1925” a Wikimedia Commons

Una colección digital necesita lectores

Al mirar los resultados, es fácil quedarse con las cifras. Pero detrás de cada número existe una historia. Una biblioteca que decidió abrir una colección, una persona que prestó un libro, alguien que aprendió a utilizar un escáner, una participante que hizo su primera edición, una fotografía antigua que volvió a ser visible y una publicación que dejó de depender exclusivamente de una consulta presencial. Para mí, ahí está el verdadero significado del proyecto.

Wikimedia no sustituyó el trabajo de las bibliotecas. Tampoco pretendió hacerlo. Las bibliotecas continúan siendo quienes resguardan, organizan y conocen sus colecciones. El valor de este trabajo está en las nuevas posibilidades que se abren para esas colecciones. Un libro digitalizado puede servir a un estudiante que prepara una investigación, a una persona que intenta reconstruir la historia de su comunidad, a un investigador que se encuentra a miles de kilómetros de Bolivia o simplemente a alguien que siente curiosidad por conocer cómo se narraba el país hace cien años

Lo que queda por abrir

El cierre del período de ejecución no significa que este camino termine. Las publicaciones digitalizadas representan apenas una pequeña parte del patrimonio documental que conservan las bibliotecas bolivianas. Todavía existen libros, fotografías, periódicos, folletos y otros documentos que esperan ser descubiertos, investigados y compartidos.

Recurso Educativo Abierto (REA) elaborado a partir de los aprendizajes del proyecto.

Al cierre del proyecto, siete publicaciones continuaban en proceso de edición y serán incorporadas progresivamente a Wikimedia Commons una vez concluido su procesamiento técnico. Otro resultado importante es la posibilidad de dar continuidad a las relaciones y los aprendizajes construidos durante el proyecto. Las instituciones participantes conocieron nuevas formas de colaboración y más personas tuvieron un primer acercamiento a Wikimedia, creando condiciones para futuras iniciativas GLAM-Wiki en Bolivia.

Si otra persona quisiera comenzar mañana un proyecto similar, mi principal consejo sería construir las alianzas antes de comenzar y, siempre que sea posible, trabajar en equipo. Conocer las colecciones, conversar con quienes las custodian y comprender qué puede aportar cada institución es tan importante como elegir las herramientas de digitalización.

El proyecto también dejó un recurso educativo abierto con orientaciones técnicas y buenas prácticas para digitalizar y publicar obras en dominio público en Wikimedia Commons. Compartir lo aprendido puede ayudar a otras personas e instituciones a iniciar sus propios procesos y evitar que cada experiencia tenga que comenzar desde cero.

Más allá de las estanterías

Cuando vuelvo a pensar en aquella primera digitalización realizada con mi teléfono móvil en 2023, comprendo que nunca se trató únicamente de un libro. Fue el comienzo de un camino que me permitió conocer con mayor profundidad el ecosistema GLAM en Bolivia, acercarme a las instituciones que preservan nuestra memoria documental y descubrir nuevas formas de trabajar como bibliotecóloga.

También comprobé que una colección puede tener más de una vida. Los libros continúan en las estanterías que los han protegido durante décadas. Ese seguirá siendo su lugar de resguardo, y el trabajo de las bibliotecas seguirá siendo fundamental para conservarlos. Pero ahora, algunos de ellos tienen también otra puerta, Wikimedia Commons, desde donde sus páginas pueden llegar a personas que nunca habrían tenido la oportunidad de consultarlos presencialmente. Quizás eso sea, en última instancia, abrir las puertas del patrimonio documental más allá de las estanterías, no sacar los libros de las bibliotecas, sino encontrar nuevas maneras de llevar sus historias hacia las personas.

Agradecimientos

Este proyecto fue posible gracias al acompañamiento y colaboración de Andrea Ballivián Blanco, Crissel Gutiérrez Ticona, Celia Condori Siñani, Edna Pacheco Salas, Cristina Machicado y Danitza Coronel Tola, quienes desde sus diferentes roles contribuyeron a abrir colecciones, espacios, conocimientos y oportunidades de aprendizaje. Agradezco también a Wikimedistas de Bolivia por el acompañamiento, intercambio y el apoyo brindado a lo largo del proceso.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation