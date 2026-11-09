Acercando Wikimedia a jóvenes viñamarinos

En la jornada del 4 de noviembre de 2026, tuve el honor de encabezar un encuentro civil con jóvenes de la ciudad de Viña del Mar, el cual pudimos desarrollar en un espacio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), a la que agradecemos su gentileza e interés institucional hacia estos temas, a los que, en otras instancias, le ha dado rango de asignatura por medio del actual director del Instituto de Historia, don David Aceituno Silva, quien imparte el fenómeno de las Humanidades Digitales junto a su equipo docente.

En este encuentro compartí mi experiencia como editor de Wikipedia, comentando el año que llevo de trayectoria en cuanto a editor, y también compartiendo los aciertos y desaciertos que he tenido en esta labor editorial. Además, di a conocer las ediciones y creaciones de algunos de los artículos en los que he participado. Sumado a esto, también compartí algunos consejos e ideas para motivar a la juventud a ser parte de la comunidad Wikimedia, a la que contribuimos desde el Wiki-Jardín Valparaíso que presido desde el 7 de abril de este 2026.

Los jóvenes también participaron activamente de la instancia, haciendo preguntas, compartiendo sus inquietudes y expresando interés por convertirse en editores. Además, comentaron su propia experiencia al usar Wikipedia a lo largo de los años al considerar los temas que han buscado, algunos coincidentes con el trabajo que he estado realizando, específicamente ligado a la saga Yu-Gi-Oh (Yu-Gi-Oh! 5D’s – Wikipedia, la enciclopedia libre; Yu-Gi-Oh! ARC-V – Wikipedia, la enciclopedia libre) y algunos futbolistas, como John Obi Mikel (John Obi Mikel – Wikipedia, la enciclopedia libre), de Nigeria.

La actividad fue sumamente satisfactoria y agradable para todas las partes asistentes, pues permitió a los jóvenes interiorizarse en el trabajo que desempeña un editor, donde los previne acerca de qué errores no cometer, aspecto donde comuniqué que poner especial atención a las reglas de Wikipedia es crucial. A su vez, esta grata jornada me sirvió para dar a conocer mi propio trabajo de difundir variados tópicos dentro del conocimiento libre que nos convoca a todos en lo que es Wikimedia y su abanico de proyectos.

Como resultado global, esperamos poder sostener más encuentros de este tipo, idealmente junto a más y diferentes actores que deseen aportar su cuota de conocimiento específico hacia la sociedad, esencia de lo que es el movimiento Wikimedia, que se nutre a partir de la variedad de experiencias y fuentes que han logrado constituir el gran banco de datos e información que hoy es este sitio web.

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