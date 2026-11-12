 ¡Envía tu pieza! El proyecto artístico de arpilleras en Wikimania 2027

La pregunta central de Wikimania 2027 es “¿Qué Internet queremos?”

Como preparación para el evento en Santiago, estamos solicitando respuestas a todas las personas que forman parte del movimiento Wikimedia. Y, en lugar de limitar las respuestas a encuestas, presentaciones o sesiones de conferencia, queremos ofrecer la posibilidad de expresar ideas sobre el Internet que queremos… de forma artística.

No importa si vas a viajar para asistir al evento en persona o no. Para participar, solo tienes que enviarnos un cuadrado de tela —de 20 cm por 20 cm, con un margen de 3 cm a cada lado—que será incorporado en nuestro tapiz colectivo.

El producto final será una arpillera – una obra de arte de patchwork a gran escala inspirada en la tradición chilena. Después del evento, contaremos con un registro histórico duradero —tanto físico como digital— que reflejará la creatividad y la diversidad de opiniones presentes en todo el movimiento Wikimedia.

Ejemplo de un cuadrado de tela creado por un miembro de la comunidad (20 cm x 20 cm, con un margen de 3 cm)

Información general sobre las arpilleras

En Chile, una arpillera es una composición textil de colores vivos, una tradición rural que fue popularizada por la artista Violeta Parra en la década de 1960. Elaboradas por grupos de mujeres como fuente de ingresos, estas piezas textiles se convirtieron en un medio de resistencia política y de defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar de la década de 1970.

En Wikimania Santiago, contaremos con la presencia de expertas arpilleristas, quienes nos guiarán en la confección de nuestra arpillera colectiva, en la que expresaremos nuestra visión del Internet que queremos.

Arpillera at Londres 38 commemorating 11 September 1973Arpillera en Londres 38 en conmemoración del 11 de septiembre de 1973

Comparte tu visión

Sabemos que hay muchas personas artistas con talento en la comunidad de Wikimedia. Si sabes coser, te animamos a bordar tu mensaje o ilustración sobre «El Internet que queremos» en un cuadrado de tela de 20 cm x 20 cm. Deja un margen adicional de 3 cm a cada lado de tu diseño para que se pueda coser fácilmente al tapiz más grande.

Si no sabes coser, te animamos a que nos envíes un trozo de tela limpio que tenga un significado cultural especial (como un tejido tradicional de tu país) o un significado personal (como un pedazo de tu primera camiseta de Wikimedia). Un miembro de la comunidad presente en Wikimania se encargará de coser un diseño en él.

En los próximos meses, podrás enviar tus cuadrados de tela de varias maneras:

En las conferencias regionales: Deja tu cuadrado de tela en uno de los puntos de recolección designados. También puedes entregar tu cuadrado a otra persona participante de tu país que vaya a asistir a Wikimania.

Deja tu cuadrado de tela en uno de los puntos de recolección designados. También puedes entregar tu cuadrado a otra persona participante de tu país que vaya a asistir a Wikimania. Organizando un taller: Comparte la alegría ofreciéndote como persona voluntaria para dirigir tu propio taller de costura en tu comunidad local o en una conferencia regional. Ayuda a otras personas a crear su mensaje y, después, envía los cuadrados de tela por correo o mediante un servicio de mensajería.

Comparte la alegría ofreciéndote como persona voluntaria para dirigir tu propio taller de costura en tu comunidad local o en una conferencia regional. Ayuda a otras personas a crear su mensaje y, después, envía los cuadrados de tela por correo o mediante un servicio de mensajería. Por correo: Envía tu cuadrado de tela directamente a Wikimedia Chile, Andrés de Fuenzalida 17, of. 51, CP 7510077, Providencia, Santiago de Chile, Chile. ¡No dudes en incluir obsequios o postales que quieras dejar en la mesa de regalos de Wikimanía!

Si vas a participar en Wikimania, puedes llevar tus cuadrados de tela—y los que hayas recogido de otros miembros de la comunidad— a Santiago y entregarlos a partir del 18 de agosto de 2027.

También puedes unirte al espacio de elaboración de la arpillera colectiva entre sesiones para ayudar a coser. Será una actividad sencilla y relajante, y una buena forma de conocer gente nueva y hacer conexiones mientras haces algo con tus manos.

Ten en cuenta que, al participar, estás cediendo tu cuadrado de tela bajo una licencia CC BY-SA 4.0. Asegúrate de escribir tu nombre de persona usuaria en el reverso del cuadrado, sube una foto a Commons en la categoría Categoría: Arte del proyecto arpilleras de Wikimania 2027, y añade un enlace a la página de atribución del proyecto artístico arpilleras. Cualquier obra derivada deberá dar crédito a la(s) persona(s) autora(s) original(es).

Asegúrate de que tu cuadrado de tela no contenga semillas ni fibras que puedan impedir su ingreso al país al pasar por la aduana chilena.

¡No te pierdas esta oportunidad de ser parte de una obra maestra única de la comunidad de Wikimedia! Para más información, consulta la página del proyecto artístico arpilleras en la wiki de Wikimania, y mantente al tanto de las próximas actualizaciones del equipo organizador central de Wikimania.

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