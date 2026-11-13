Árboles patrimoniales en Sudamérica: un punto de encuentro entre ciencia, gestión pública y conocimiento libre

Los árboles patrimoniales y singulares forman parte de la historia, la identidad y el entorno natural de nuestros territorios. Su reconocimiento y conservación reúnen distintas formas de conocimiento y participación: desde la investigación científica y la gestión pública hasta las iniciativas ciudadanas que buscan documentarlos, protegerlos y compartir sus historias.

Con esta perspectiva, el viernes 6 de noviembre de 2026 se realizó el encuentro internacional virtual “Árboles patrimoniales y singulares en Sudamérica: experiencias, desafíos y oportunidades para su conservación y visibilización”, organizado por el Colectivo Árboles Patrimoniales y WikiAcción Perú. La actividad reunió a especialistas y representantes de iniciativas de Colombia, Chile y Perú, en una jornada dedicada a compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos que implica reconocer y conservar estos ejemplares.

El encuentro permitió acercar a personas y organizaciones que desde distintos ámbitos, trabajan por un propósito común: generar conocimiento sobre los árboles y contribuir a que su importancia sea reconocida por más personas.

Conocer los árboles para contribuir a su conservación

La jornada comenzó con la presentación de la Dra. Zorayda Restrepo Correa, directora y científica de la Corporación COL-TREE de Colombia, titulada ¿Qué hace singular a un árbol y qué necesitamos conocer para conservarlo?.

Su exposición abordó los criterios ecológicos y biológicos que permiten identificar árboles de especial interés, considerando aspectos como las especies amenazadas, endémicas y carismáticas. También compartió reflexiones sobre la longevidad, el crecimiento y las condiciones que enfrentan los árboles grandes y antiguos en distintos ecosistemas.

La presentación puso de relieve la importancia de estudiar y monitorear estos ejemplares para comprender sus características y los cambios que experimentan a lo largo del tiempo. Una mirada científica que permite reconocer que la singularidad de un árbol no está determinada únicamente por su tamaño o antigüedad, sino también por sus relaciones ecológicas y su entorno.

Gran Samán de Arabia, árbol sembrado para conmemorar el centenario de la Independencia de Colombia. Morgana Black, CC0, via Wikimedia Commons.

WikiÁrboles: documentar y compartir el patrimonio arbóreo desde Wikimedia

La segunda presentación estuvo a cargo de Guillermo Carlos Gómez, fundador del Colectivo Árboles Patrimoniales y coordinador del proyecto WikiÁrboles, quien compartió la experiencia de documentación desarrollada en el Perú mediante plataformas de conocimiento libre.

A lo largo de tres años de trabajo, el Colectivo ha impulsado acciones de identificación, registro fotográfico y difusión de árboles patrimoniales, articulando esfuerzos con comunidades, instituciones y otros actores. Durante la presentación se compartieron algunos de los avances alcanzados: 62 árboles documentados y más de 5.000 imágenes libres en Wikimedia.

La experiencia de WikiÁrboles muestra cómo las plataformas Wikimedia pueden contribuir a que la información sobre estos ejemplares trascienda los espacios en los que se produce. A través de Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata, es posible documentar sus características, reunir fotografías, conectar datos y facilitar que estos contenidos puedan ser consultados y reutilizados.

Un aspecto importante de esta experiencia es que el reconocimiento de un árbol patrimonial suele involucrar diferentes procesos y actores. Detrás de un ejemplar pueden existir investigaciones, reconocimientos oficiales, iniciativas de gobiernos locales, acciones comunitarias o esfuerzos ciudadanos por su defensa y conservación. WikiÁrboles busca contribuir a que parte de ese conocimiento pueda organizarse y difundirse mediante herramientas de acceso libre.

Así, el proyecto no se limita a generar contenidos sobre árboles: también busca establecer conexiones entre la información que producen distintos actores y acercarla a nuevas audiencias. Esta experiencia permitió mostrar cómo una iniciativa nacida en el entorno Wikimedia puede dialogar con la investigación, la gestión pública y el trabajo de organizaciones civiles.

Molles patrimoniales del Santuario Arqueológico de Wariwillka. Guillermo Carlos Gómez, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

El reconocimiento institucional de los árboles patrimoniales en el Perú

La tercera presentación estuvo a cargo de José Carlos Cadenillas, especialista en Forestería Urbana del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), quien dio a conocer el Registro Oficial de Árboles Patrimoniales del Perú (ROAP).

Durante su exposición se compartieron los antecedentes del reconocimiento de árboles patrimoniales en el país, entre ellos la defensa ciudadana del árbol de Huancapi y las campañas e iniciativas que comenzaron a impulsarse desde 2011. También se hizo referencia al reconocimiento del primer árbol patrimonial en 2015 y al desarrollo de instrumentos para fortalecer este proceso.

Uno de los aspectos presentados fue la plataforma nacional interactiva vinculada al ROAP, que permite reunir y difundir información sobre los árboles reconocidos. Esta iniciativa representa un esfuerzo institucional por sistematizar los registros y contribuir a la visibilización de ejemplares que poseen un especial valor ecológico, histórico, cultural o paisajístico.

La presentación permitió establecer un vínculo directo con la experiencia de WikiÁrboles. Aunque ambas iniciativas tienen alcances y propósitos propios, sus esfuerzos pueden complementarse: los registros institucionales aportan información sobre los procesos de reconocimiento y gestión, mientras que las plataformas Wikimedia ofrecen espacios para documentar, ilustrar y conectar esos contenidos con otras fuentes de conocimiento.

Chile: grandes árboles, territorio y participación ciudadana

La cuarta presentación estuvo a cargo de Gabriel Orrego, representantes de Fundación Gran Árbol y Symbiótica de Chile, quienes compartieron la experiencia del Catastro de los Grandes Árboles de Chile (SIGranArbol).

La iniciativa de Fundación Gran Árbol comenzó en 2020 con el propósito de involucrar a más personas en la identificación, valoración y protección de grandes árboles. Desde entonces, han desarrollado un trabajo de mapeo y registro de ejemplares en distintas zonas del país, alcanzando más de mil registros.

Durante la exposición también se presentó la visión de avanzar hacia una plataforma geoespacial o geovisor que permita visualizar y sistematizar la información recopilada, así como promover la participación ciudadana en la generación de conocimiento sobre estos árboles.

La experiencia chilena mostró las posibilidades de combinar el registro territorial, las herramientas geográficas y la colaboración de la ciudadanía. Una perspectiva que comparte puntos de encuentro con el trabajo de documentación desarrollado en Perú y con otras iniciativas que buscan ampliar el conocimiento sobre el patrimonio arbóreo de Sudamérica.

El “Gran Abuelo”, Alerce milenario en Chile. Yiyo Zamorano, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Un diálogo que conecta experiencias más allá de las fronteras

Después de las presentaciones, se abrió un espacio de preguntas e intercambio con el público. Este momento permitió poner en relación las experiencias compartidas y generar una conversación sobre los desafíos y oportunidades para el reconocimiento, la documentación y la conservación de los árboles patrimoniales y singulares.

Aunque las iniciativas presentadas trabajan en contextos diferentes, fue posible reconocer varios puntos en común: la necesidad de contar con información, fortalecer los registros, promover la colaboración y acercar el conocimiento a la ciudadanía.

Para el Colectivo Árboles Patrimoniales y WikiAcción Perú, la realización de este encuentro también representó una oportunidad para ampliar los espacios de diálogo en torno al conocimiento libre. Una actividad que nació en el entorno Wikimedia logró reunir a representantes de organizaciones civiles, especialistas e instituciones públicas que desarrollan su trabajo desde otros espacios, pero que encontraron en los árboles patrimoniales un tema compartido.

Esta experiencia permite reconocer el potencial de las actividades Wikimedia para generar conexiones que van más allá de la edición de contenidos. Las plataformas y comunidades del movimiento pueden facilitar encuentros, intercambios y colaboraciones con personas y organizaciones que producen conocimiento en diferentes ámbitos.

Los árboles patrimoniales pueden ser un punto de encuentro entre distintas formas de producir conocimiento y trabajar por la conservación. Las plataformas Wikimedia permiten que parte de ese conocimiento se documente, se conecte y llegue a nuevas audiencias. Ese es uno de los aportes que experiencias como WikiÁrboles buscan seguir construyendo.

Participantes del encuentro internacional virtual. Candy Sotomayor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Conoce las experiencias compartidas

La grabación completa del encuentro se encuentra disponible en YouTube. Invitamos a la comunidad Wikimedia y a todas las personas interesadas en el patrimonio arbóreo a conocer las presentaciones y el intercambio desarrollado durante el encuentro.

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