El programa “Conectando a los autores y autoras del patrimonio documental vasco en Wikipedia y Wikidata”, impulsado por la Fundación Sancho el Sabio Vital y Wikimedia España, ha promovido la difusión del patrimonio documental vasco a través del conocimiento libre, combinando formación, asesoramiento y edición colaborativa.

A lo largo de varios meses, la iniciativa ha acercado las herramientas Wikimedia a profesionales y nuevos públicos, con el objetivo de dar mayor visibilidad a autores y autoras vinculados a la cultura vasca.

En total, 43 personas participaron en las actividades del programa, que se desarrolló en distintas etapas, desde las primeras formaciones hasta una editatona dedicada a poner en práctica los conocimientos adquiridos.

De la formación básica al trabajo con datos abiertos

Las distintas sesiones contaron con la participación de personas socias de Wikimedia España con experiencia en el ecosistema Wikimedia y conocimiento especializado en sus proyectos y herramientas. Su contribución permitió abordar desde los principios de edición en Wikipedia hasta las posibilidades de Wikidata para las instituciones culturales, combinando conocimientos técnicos y experiencia práctica.

El proyecto comenzó en abril con dos sesiones de formación básica dirigidas al personal de la Fundación Sancho el Sabio, impartidas por el equipo de Wikimedia España, con Rubén Ojeda, responsable de proyectos. En ellas se abordaron los principios fundamentales de Wikipedia, como la relevancia enciclopédica, el uso de fuentes fiables y la neutralidad, además de la creación y mejora de biografías y una introducción a Wikidata.

El recorrido continuó el 29 de abril con una formación avanzada sobre Wikidata para instituciones GLAM, galerías, bibliotecas, archivos y museos, a cargo de Ángel Obregón, docente universitario y especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. La sesión profundizó en el modelado de datos, la conexión con autoridades externas y las posibilidades de aplicación al catálogo de la Fundación.

El programa también abrió un espacio para explorar el potencial de los datos abiertos con la conferencia Wikidata y los datos abiertos: de los catálogos a las visualizaciones interactivas, celebrada el 14 de mayo con Modesto Escobar y Ángel Zazo, miembros del personal docente e investigador de la Universidad de Salamanca. El encuentro permitió acercarse a nuevas formas de consultar, relacionar y visualizar información a partir de datos estructurados.

Aprender a editar para compartir el patrimonio

La iniciativa amplió su alcance con dos formaciones externas celebradas en septiembre, dirigidas a personas interesadas en el conocimiento libre, el patrimonio documental vasco y la edición en plataformas Wikimedia.

El 17 de septiembre, Santiago Tejero, colaborador en Humanidades Digitales en la Universidad de Navarra, impartió una sesión sobre conocimiento libre y edición en Wikimedia, con contenidos dedicados a Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata. Por su parte, Matilde Cuadro, editora en Wikipedia con experiencia en comunicación estratégica e institucional, condujo el 22 de septiembre una formación centrada en el conocimiento libre, el patrimonio documental vasco y la edición en Wikipedia.

Estas sesiones acercaron las herramientas Wikimedia a nuevos públicos, entre ellos estudiantes, personas en búsqueda de empleo y profesionales del ámbito cultural, y prepararon el camino para aplicar lo aprendido en una actividad práctica.

El proceso culminó el 1 de octubre con una editatona coordinada por Mentxu Ramilo, miembro de la Junta Directiva de Wikimedia España, centrada en autores y autoras presentes en el catálogo de la Fundación Sancho el Sabio. La actividad permitió trasladar los conocimientos adquiridos a la edición de contenidos y contribuir a la documentación y difusión de figuras relevantes de la cultura vasca.

Este recorrido contó también con el acompañamiento del equipo de Wikimedia España entre junio y octubre, orientado a resolver dudas, facilitar el aprendizaje y favorecer la continuidad del trabajo. Durante este periodo, se atendieron consultas específicas sobre herramientas y recursos del ecosistema Wikimedia, ofreciendo asesoramiento técnico en vinculación de datos, control de autoridades, gestión de contenidos multimedia y correcta atribución de los contenidos de Wikipedia en los textos del Catálogo.

¿Qué aportan Wikipedia y Wikidata a la difusión del patrimonio?

La colaboración entre la Fundación Sancho el Sabio y Wikimedia España ha permitido trabajar en varios objetivos complementarios:

Desarrollar capacidades propias : formar al personal de la Fundación para trabajar de manera autónoma con Wikipedia y Wikidata.

: formar al personal de la Fundación para trabajar de manera autónoma con Wikipedia y Wikidata. Conectar información cultural : explorar las posibilidades de relacionar el catálogo de la Fundación con el ecosistema de datos abiertos.

: explorar las posibilidades de relacionar el catálogo de la Fundación con el ecosistema de datos abiertos. Dar visibilidad a la cultura vasca : promover la difusión de personas, obras y colecciones relevantes.

: promover la difusión de personas, obras y colecciones relevantes. Fomentar la participación: acercar la edición colaborativa y el conocimiento libre a la ciudadanía.

Wikipedia y Wikidata ofrecen posibilidades complementarias para ampliar el alcance del patrimonio cultural. Wikipedia permite desarrollar artículos enciclopédicos basados en fuentes fiables, mientras que Wikidata estructura y conecta información que puede consultarse y reutilizarse en distintos contextos.

Esta complementariedad abre nuevas oportunidades para las instituciones culturales interesadas en conectar sus catálogos con otras fuentes de información y facilitar que sus colecciones sean descubiertas por públicos diversos. .

Un patrimonio más accesible gracias a la colaboración

La experiencia con la Fundación Sancho el Sabio muestra el potencial de unir el conocimiento especializado de las instituciones culturales con el trabajo colaborativo de las comunidades Wikimedia. La formación, la edición y el uso de datos abiertos ofrecen herramientas para que el patrimonio pueda documentarse, conectarse y compartirse más allá de los catálogos institucionales.

Desde Wikimedia España, seguimos impulsando alianzas que permitan a las instituciones compartir sus recursos, desarrollar capacidades propias y contribuir a un conocimiento más abierto, accesible y reutilizable.

Porque el patrimonio no solo se conserva: también se comparte, se conecta y se mantiene vivo cuando está al alcance de todas las personas.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation