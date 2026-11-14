Ciencia para explorar en la escuela: capacitación con docentes de la Red Nacional de Clubes de Ciencia y Tecnología de CONCYTEC

Nota basada en la sistematización elaborada por Kbu2024

WikiAcción Perú y CONCYTEC impulsaron el curso “Ciencia para explorar en la escuela”, una experiencia de formación docente que exploró cómo Wikipedia puede contribuir al desarrollo de competencias científicas, el pensamiento crítico y las habilidades digitales en la comunidad educativa.

Ciencia para explorar en la escuela: Desarrollo de competencias científicas a través de Wikipedia, fue un curso de capacitación docente realizado en junio de 2026 por WikiAcción Perú, en alianza con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec).

La iniciativa convocó a 524 docentes de 25 regiones del Perú, integrantes de la Red Nacional de Clubes de Ciencia y Tecnología que coordina Concytec. A través de tres sesiones virtuales, las y los participantes exploraron herramientas y estrategias para incorporar Wikipedia en la enseñanza del área de Ciencia y Tecnología, con énfasis en la alfabetización mediática e informacional, como una alternativa para buscar, comprender, evaluar y utilizar información de manera crítica y responsable.

Más que una introducción a una plataforma digital, el curso propuso una experiencia para reflexionar sobre las prácticas de enseñanza, las oportunidades de aprendizaje y los desafíos que enfrenta la educación en un contexto marcado por las desigualdades en el acceso y uso de las tecnologías.

Sobre el proceso

El proceso formativo partió de una realidad que atraviesa a las instituciones educativas del país: no todas cuentan con las mismas condiciones de conectividad, equipamiento ni desarrollo de capacidades digitales. Estas diferencias también influyen en las oportunidades que tienen docentes y estudiantes para acceder a información, utilizar herramientas digitales y desarrollar aprendizajes autónomos.

Frente a este escenario, el curso propuso trabajar con Wikipedia como un recurso educativo de acceso libre que permite explorar información y, al mismo tiempo, aprender a evaluar su calidad. Las sesiones abordaron estrategias de búsqueda mediante portales de ciencia, categorías y enlaces entre artículos, así como criterios para analizar sus contenidos, revisar la neutralidad de la redacción y reconocer la cantidad y calidad de las referencias bibliográficas.

De esta manera, se buscó que las y los docentes pudieran reconocer el potencial de Wikipedia más allá de la consulta rápida como un punto de partida para investigar, contrastar fuentes y formular nuevas preguntas. Estas habilidades pueden vincularse con competencias científicas cómo indagar mediante métodos científicos, registrar y analizar información, y comunicar los resultados de una investigación.

El curso también incorporó actividades prácticas para que las personas participantes crearán sus cuentas, configurarán sus páginas de usuario y se familiarizaran con los espacios de interacción de Wikipedia. El proceso culminó con un ejercicio colaborativo que consistió en diseñar una experiencia de aprendizaje que incorporara la plataforma en el trabajo pedagógico.

Entre las propuestas planteadas estuvieron investigar cómo influye el cambio climático en la comunidad y qué acciones podrían desarrollarse frente a este problema, así como explorar la biodiversidad del entorno para promover su conservación. Estas ideas muestran cómo los contenidos digitales pueden relacionarse con preguntas cercanas a la vida cotidiana y con los territorios en los que aprenden las y los estudiantes.

Experiencia construida con participación docente

Uno de los principales aportes del curso fue reunir a docentes de distintas regiones para explorar nuevas posibilidades pedagógicas desde sus propias experiencias. Su participación permitió reconocer tanto el interés por incorporar herramientas digitales en el aula como las condiciones que necesitan para hacerlo de manera efectiva.

De las 765 personas que completaron el formulario de inscripción, 310 señalaron que ya utilizaban Wikipedia como fuente de consulta. Algunas destacaron su utilidad para comprender conceptos generales, explorar antecedentes científicos y desarrollar el pensamiento crítico, siempre que la información se complemente con otras fuentes confiables.

Esta experiencia previa constituyó un punto de partida importante: no se trataba únicamente de presentar una plataforma, sino de ampliar las formas en que puede utilizarse, incorporando criterios de evaluación de contenidos y posibilidades de aplicación pedagógica.

Los resultados de la encuesta de satisfacción refuerzan esta valoración. Entre las 44 personas que respondieron, el 89 % consideró que los contenidos fueron presentados con claridad, mientras que el 90,7 % señaló que estos contribuían al desarrollo de las competencias del área de Ciencia y Tecnología.

Además, las respuestas abiertas expresaron un interés reiterado en dar continuidad a la experiencia. Las y los docentes solicitaron nuevas capacitaciones, más horas de práctica, tutoriales y oportunidades para profundizar en el uso de Wikipedia, incluida la creación de artículos y su aplicación en el aula.

Estas observaciones son relevantes porque muestran que la formación no termina con las sesiones: abre preguntas y necesidades de aprendizaje que pueden orientar futuras actividades. La valoración de las y los participantes constituye así un aporte fundamental para mejorar la metodología y diseñar procesos de acompañamiento más sostenidos.

Resultados y aprendizajes

La experiencia alcanzó resultados concretos en el acercamiento de la comunidad docente a las herramientas Wikimedia. Se contó con un total de 431 participantes en todo el curso. Además, 116 participantes crearon una cuenta en Wikipedia y firmaron la página de encuentro del curso, dando sus primeros pasos en el uso activo de la plataforma. Asimismo, 81 docentes completaron los componentes prácticos y teóricos establecidos y aprobaron la capacitación.

Estos resultados también permitieron identificar desafíos. La conectividad inestable, la falta de equipamiento en algunas instituciones y las dificultades para familiarizarse con la interfaz de Wikipedia condicionaron la realización de ciertas actividades. A ello se sumaron las limitaciones de tiempo para desarrollar ejercicios prácticos con un grupo numeroso.

Frente a estas dificultades, el equipo realizó acompañamiento mediante mensajes grupales e individuales y amplió el plazo para completar las actividades. La experiencia mostró que, para fortalecer las capacidades digitales, no basta con ofrecer contenidos: también es necesario disponer de tiempo para practicar, resolver dudas y brindar apoyo según las necesidades de cada participante.

La sistematización del curso deja así aprendizajes útiles para futuras ediciones. Entre ellos, la importancia de contar con materiales claros, consignas específicas, mecanismos de asistencia durante las sesiones y estrategias pedagógicas que consideren las distintas condiciones de acceso y familiaridad con las tecnologías.

Reconocer estos retos permite comprender los resultados en su contexto y abre la posibilidad de seguir mejorando las propuestas formativas junto con las y los docentes.

Alianza con Concytec

La colaboración entre WikiAcción Perú y Concytec hizo posible acercar las herramientas Wikimedia a integrantes de la Red Nacional de Clubes de Ciencia y Tecnología, articulando la experiencia de trabajo con conocimiento libre y plataformas colaborativas con el campo de la formación científica.

Esta alianza constituye un punto de partida para seguir explorando cómo los recursos digitales de acceso abierto pueden complementar el trabajo docente. Wikipedia permite consultar contenidos, seguir referencias bibliográficas, relacionar conceptos y descubrir nuevas preguntas de investigación. Su carácter colaborativo también abre oportunidades para que las comunidades educativas se acerquen a la producción y mejora del conocimiento, más allá de su consumo.

Para aprovechar estas posibilidades, es importante acompañar su uso con una lectura crítica, la verificación de fuentes y el reconocimiento de sus alcances y limitaciones. Wikipedia no reemplaza los materiales especializados ni el trabajo pedagógico: puede funcionar como una herramienta complementaria para orientar búsquedas, contrastar información y desarrollar habilidades de investigación.

La experiencia también evidencia que las iniciativas educativas con alcance nacional necesitan considerar las condiciones concretas de las instituciones y las personas participantes. La diversidad territorial, las brechas digitales y los tiempos disponibles forman parte del diseño de una capacitación y deben incorporarse en sus siguientes etapas.

Construyendo conocimiento libre desde las aulas

Ciencia para explorar en la escuela deja una experiencia de colaboración que puede orientar futuras iniciativas entre WikiAcción Perú, Concytec y la comunidad educativa. Sus resultados muestran interés por el uso pedagógico de Wikipedia, avances concretos en el acercamiento a la plataforma y una demanda de formación que va más allá de una primera aproximación.

«Hoy en día hay muchas páginas donde brindan información científica y más ahora que se está abordando con la inteligencia artificial. Mi sugerencia sería que deben darse más cursos sobre el manejo de esta plataforma y así fortalecer el trabajo pedagógico en el aula”.

La participación y las valoraciones de las y los docentes son centrales para proyectar este trabajo. Sus propuestas, preguntas y dificultades ofrecen información valiosa para diseñar actividades más prácticas, fortalecer el acompañamiento y vincular las herramientas Wikimedia con los desafíos de cada contexto educativo.

Continuar este camino implica reconocer a las y los docentes no solo como destinatarios de una capacitación, sino como protagonistas en la construcción de experiencias de aprendizaje. Desde sus aulas y comunidades, pueden explorar preguntas científicas, relacionar conocimientos con el entorno y promover que sus estudiantes aprendan a buscar, evaluar y comunicar información.

La alianza entre WikiAcción Perú y Concytec demuestra que el conocimiento libre puede abrir nuevas posibilidades para la educación cuando se articula con procesos de formación, participación y acompañamiento. Este primer ciclo deja aprendizajes que permiten proyectar futuras colaboraciones y seguir acercando las plataformas Wikimedia a las comunidades educativas del país.



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