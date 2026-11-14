Fiesta Plurinacional: Nuestros mercados, nuevos contenidos y colaboración entre Perú y Bolivia

La campaña impulsó la creación y mejora de artículos en Wikipedia, la publicación de fotografías y otros contenidos multimedia sobre los mercados de ambos países. Además, reunió a comunidades y especialistas para compartir conocimientos sobre estos espacios de encuentro, trabajo y vida cotidiana.



¿Qué historias se encuentran detrás de los puestos de venta, los alimentos, los oficios y las personas que dan vida a nuestros mercados? Durante agosto de 2026, la campaña Fiesta Plurinacional: Nuestros mercados invitó a responder esta pregunta a través del conocimiento libre. La iniciativa, organizada por Wikimedistas de Bolivia y WikiAcción Perú, promovió la documentación de los mercados y las economías populares de ambos países en Wikipedia y Wikimedia Commons.

Los resultados reflejan el aporte de una comunidad comprometida con hacer más visibles las historias y los conocimientos que forman parte de la vida cotidiana de nuestros territorios. En el marco del concurso, se crearon 52 artículos, se mejoraron otros 64 y se publicaron 1.809 archivos multimedia, ampliando los recursos disponibles para conocer los mercados de Perú y Bolivia.

Resultados: nuestros mercados en Wikipedia

En Bolivia, las contribuciones permitieron crear artículos sobre espacios emblemáticos de la actividad comercial, como la Feria Barrio Lindo, el Mercado Campesino de Cochabamba, el Mercado Central de Potosí y el Mercado Mutualista. También se incorporaron contenidos sobre calles y lugares vinculados con el comercio popular, como la Calle Eloy Salmón y el barrio El Tejar.

En Perú, los aportes ampliaron la información disponible sobre mercados de distintas regiones. Entre los artículos creados se encuentran el Gran Mercado Mayorista de Lima, el Mercado Central de Huaraz, el Mercado Minorista N.º 1 de La Parada, el Mercado Internacional Túpac Amaru de Puno y el Mercado de Wanchaq, en Cusco. Asimismo, se mejoraron artículos sobre espacios como el Mercado Central de Iquitos, el Mercado San Camilo de Arequipa y el Mercado Central de Puno.

Los resultados también incluyen fotografías y otros archivos multimedia que permiten documentar estos espacios desde distintas perspectivas. Todo este material puede consultarse en la página de resultados de la campaña.

Actividades y recursos abiertos

Fiesta Plurinacional: Nuestros mercados también promovió actividades complementarias para compartir experiencias y acercar a más personas a las plataformas Wikimedia. En Perú y Bolivia se realizaron dos conversatorios virtuales con especialistas, comerciantes e integrantes de iniciativas vinculadas con los mercados y los sistemas alimentarios. Los encuentros abordaron temas como el papel de los mercados tradicionales en la construcción de las ciudades, el trabajo de las mujeres comerciantes, el derecho al cuidado, la agroecología y los saberes que sostienen la alimentación de nuestras comunidades.



En estos espacios también compartimos con personas que trabajan en mercados y nos brindaron su conocimiento sobre su funcionamiento, normas y formas de organización que usualmente son lideradas por mujeres.

La campaña también incluyó una sesión de orientación para participar en el concurso. Desde Bolivia se realizaron actividades presenciales: un taller con productores y fotógrafos amateur, un taller con estudiantes de arquitectura, un recorrido con fotógrafos en la ciudad de Cochabamba y un paseo con la comunidad de voluntarios en el mercado de El Tejar.

En Perú, se desarrolló una editatón virtual en alianza con Conveagro, que invitó a crear y mejorar contenidos relacionados con los mercados y la economía popular. Además de tres paseos fotográficos descentralizados. Revisa las notas de Bolivia y Perú de las salidas y paseos fotográficos realizados:

>> Bolivia: ¿Por qué dos wikimedistas fueron a un mercado en la punta de un cerro?

>> Perú: Fiesta Plurinacional: Paseos fotográficos a los mercados de Juliaca, Chiclayo, Pucallpa y Yarinacocha

Estas experiencias permitieron conectar la edición en plataformas digitales con los conocimientos de quienes investigan, trabajan y mantienen vivos estos espacios. Así, la campaña no solo contribuyó a ampliar la información disponible en Internet, sino también a reconocer la importancia social y cultural de los mercados.

Personas ganadoras del concurso

Celebramos a quienes, mediante sus artículos, fotografías y producciones audiovisuales, contribuyeron a documentar la diversidad de los mercados de Perú y Bolivia. Estas son las personas reconocidas en las tres categorías del concurso.

Las fotografías y archivos multimedia fueron evaluadas por un jurado externo, empleando la herramienta Montage y rúbricas de evaluación. En el caso de los artículos en Wikipedia, estos fueron evaluados inicialmente por los equipos de ambas organizaciones siguiendo una rúbrica con criterios cuantitativos y cualitativos, tales como extensión del artículo, inclusión de imágenes, uso de referencias confiables para Wikipedia en español, concordancia con manual de estilo y formatos de Wikipedia en español, calidad de la redacción, pertinencia del abordaje y relevancia cultural de la información. Posteriormente, los artículos con mayor puntaje fueron evaluados por dos wikimedistas expertos.

ARTÍCULOS BOLIVIA

Primer lugar: Freesia Alba

Segundo lugar: Guillotinado

Tercer lugar: JEHC15

ARTÍCULOS PERÚ

Primer lugar: MiguelAlanCS

Segundo lugar: YanelaSh

Tercer lugar: Jondanar

FOTOGRAFÍA BOLIVIA

Primer lugar: Mauri777AE

Segundo lugar: Diinosauria

Tercer lugar: N1ny4 t

FOTOGRAFÍA PERÚ

Primer lugar: Tecitodemoras

Segundo lugar: H.dav.are

Tercer lugar: Almaespinozac

ARCHIVOS MULTIMEDIA

Bolivia: mención honrosa para Chiliguanca y Freesia Alba por sus contribuciones.

Perú: premio único para Anthu0811

PREMIOS ÚNICOS DE LA DIÁSPORA

Desierto en ambos países

Sigue la Fiesta Plurinacional

Los resultados de Fiesta Plurinacional: Nuestros mercados son también una oportunidad para celebrar el trabajo conjunto de WikiAcción Perú y Wikimedistas de Bolivia. Esta colaboración permite compartir aprendizajes, movilizar comunidades y desarrollar iniciativas que conectan las historias y expresiones culturales de ambos países.

A través de las plataformas Wikimedia, los conocimientos sobre los mercados pueden llegar a más personas, enriquecerse colectivamente y permanecer disponibles para futuras generaciones.

Agradecemos a todas las personas participantes, especialistas, colaboradoras y colaboradores que hicieron posible esta edición. Seguimos apostando por el conocimiento libre como una herramienta para reconocer nuestra diversidad, fortalecer la memoria colectiva y compartir las historias que dan vida a nuestros territorios.

Gracias por ser parte de Fiesta Plurinacional: Nuestros mercados.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation