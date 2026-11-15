Un recorrido por los huertos urbanos de San Juan de Lurigancho: fotografías que ahora forman parte de Wikimedia Commons

El sábado 10 de octubre de 2026 se realizó el Tour Agroecológico en San Juan de Lurigancho, un recorrido por cuatro experiencias de huertos urbanos representativas del distrito, organizado por el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC).

La actividad tuvo como propósito visibilizar el papel de la agricultura urbana en la construcción de la justicia, la seguridad y la soberanía alimentaria. A través de las visitas, pudimos conocer cómo se sostienen estos procesos en diferentes espacios del distrito. Cada encuentro abrió la posibilidad de compartir historias de resiliencia, trabajo colectivo, autogestión y resistencia local en medio de la ciudad.

El recorrido comenzó temprano, con la intención de evitar el tráfico de Lima. Éramos alrededor de 15 personas, entre activistas, comunicadores, ambientalistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Nos reunimos con la intención de realizar registros fotográficos y audiovisuales, además de generar contenidos para redes sociales que permitieran comunicar, desde distintas miradas, las experiencias de los huertos que visitaríamos.

Nuestra primera parada fue el Huerto Antonio Raimondi, donde nos recibieron las vecinas que, desde hace más de una década, sostienen este espacio mediante el cuidado, el mantenimiento y la organización de actividades de capacitación. Durante la visita, compartieron la importancia de generar alternativas para producir y consumir alimentos libres de pesticidas, entendiendo que estas iniciativas contribuyen a la soberanía alimentaria desde acciones locales.

También nos hablaron de la relación que han construido con el entorno: un espacio donde el huerto y la comunidad que lo rodea forman parte de un mismo ecosistema. El trabajo colectivo, el cuidado de las plantas y la presencia de insectos conviven en armonía, como resultado de años de aprendizaje y dedicación.

Después llegamos al Huerto de Simón Bolívar I, donde nos recibió un comité de vecinas y vecinos que mantiene vivo este espacio. Su historia, al igual que la del huerto anterior, está vinculada a la defensa de las áreas verdes frente al tráfico de terrenos. Sin embargo, también guarda una memoria de resistencia y de situaciones de violencia que enfrentaron quienes, desde sus inicios, asumieron la tarea de proteger este lugar.

El huerto ha logrado mantenerse gracias a la organización vecinal y a la persistencia de quienes se negaron a perder este espacio. Esa terquedad colectiva se expresa hoy en un área verde que representa un espacio de encuentro y resiliencia, no solo para quienes lo cuidan, sino también para el barrio. El comité nos contó que, a partir de su articulación con organizaciones ecológicas, han podido acceder a capacitaciones y participar en espacios de intercambio de semillas. Estas oportunidades de aprendizaje y encuentro son también una motivación para continuar trabajando y generando nuevas posibilidades para su comunidad.

La siguiente parada fue el Huerto Cangallo, que nos recibió con una vista impresionante de San Juan de Lurigancho, donde los cerros rocosos parecen compartir sus límites con el cielo grisáceo de Lima. Las calabazas y las estructuras de cemento que recrean la forma de andenes nos dieron la bienvenida. Allí pudimos conocer la diversidad de vegetales que cultivan y, al mismo tiempo, hacer una pausa para contemplar el paisaje del distrito.

Finalmente, llegamos al Centro Ecológico La Lombriz Feliz, una organización comunitaria con 35 años de trayectoria y una de las experiencias más consolidadas del distrito. Su trabajo no solo está dirigido a las vecinas y vecinos de la zona, sino que también articula a distintas organizaciones locales vinculadas a los huertos urbanos.

Su experiencia se especializa en la producción de humus de lombriz y compostaje. Para ello, cuentan con espacios destinados a estos procesos y han impulsado un circuito de participación comunitaria en el que las personas del barrio también contribuyen llevando sus residuos orgánicos. A través de capacitaciones e intercambios, buscan que más personas puedan implementar huertos en sus propias casas y que estas prácticas continúen expandiéndose por el distrito.

Al terminar el recorrido, me quedó una sensación difícil de explicar: una especie de esperanza renovada. El tour me recordó que no todo está perdido, que el trabajo en red es vital y que necesitamos pensarnos desde la colectividad. Cada acción suma cuando existe la voluntad de construir algo en común.

Repaso los aprendizajes que me dejó esta visita y pienso que es posible construir soberanía alimentaria desde nuestros propios barrios. Que más personas podamos producir y cultivar de maneras sostenibles y respetuosas con nuestro entorno no es una idea lejana: es algo que ya está sucediendo gracias a la organización comunitaria, la persistencia y el trabajo cotidiano de muchas personas.

Ahora, el registro fotográfico de este recorrido forma parte de los archivos de acceso libre disponibles en Wikimedia Commons, el repositorio multimedia de Wikimedia. Las fotografías se encuentran organizadas en la categoría Huertos urbanos en San Juan de Lurigancho, donde pueden ser consultadas y reutilizadas de acuerdo con sus respectivas licencias.

De esta manera, las imágenes no solo documentan una jornada de visitas, sino que también contribuyen a conservar y compartir la memoria de estas experiencias comunitarias. Al estar disponibles para ilustrar artículos de Wikipedia y otros proyectos de conocimiento libre, permiten que las historias de los huertos urbanos de San Juan de Lurigancho tengan mayor presencia en los entornos digitales.

Detrás de cada fotografía hay años de trabajo, organización y resistencia de vecinas y vecinos que siguen apostando por construir espacios verdes y alternativas agroecológicas en medio de la ciudad. Liberar estos registros es también una manera de reconocer y hacer visible ese trabajo colectivo.

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