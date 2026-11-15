Wikipedia para personal investigador: un nuevo curso en español en WikiLearn

En mayo de 2026, Melissa Guadalupe Huertas presentaba en Diff el curso «Wikipedia for Researchers: Building Reliable Knowledge Through Citations», desarrollado por Kath Burton, Carlos Areia y Asaf Bartov. Su objetivo es acercar la investigación académica a Wikipedia y mostrar cómo las referencias científicas pueden contribuir a mejorar la fiabilidad y calidad de sus contenidos.Desde el Grupo de Innovación Docente InnovaWiki de la Universidad Rey Juan Carlos, donde llevamos años trabajando para fortalecer los vínculos entre universidad y proyectos Wikimedia, nos pareció una oportunidad para ampliar el alcance de esta formación a la comunidad hispanohablante.



Nos pusimos en contacto con el equipo autor para proponerles traducir y adaptar el curso al español. La propuesta fue bien recibida y ¡con mucho entusiasmo! y, a partir de ahí, comenzó un proceso de trabajo que fue más allá de la traducción literal.

Un curso adaptado a Wikipedia en español

Aunque las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia comparten principios fundamentales, cada comunidad tiene sus propias políticas, convenciones y prácticas de edición.



Por eso, la adaptación incluyó la revisión de ejemplos, explicaciones y recomendaciones para ajustarlos a las particularidades de Wikipedia en español, especialmente en cuestiones relacionadas con la verificabilidad, los conflictos de interés y el uso de inteligencia artificial.También incorporamos la perspectiva de género en la redacción, prestando especial atención al lenguaje inclusivo y a la diversidad en la representación del conocimiento.

Una formación abierta a cualquier persona

El objetivo fue mantener el enfoque y la calidad del curso original, facilitando su utilización en el contexto académico y wikimedista hispanohablante.

El resultado es el curso «Wikipedia para personal investigador: construir conocimiento fiable a través de las referencias», disponible gratuitamente en WikiLearn.Aunque está especialmente pensado para personal investigador, puede realizarlo cualquier persona interesada en conocer mejor Wikipedia y contribuir a mejorar sus contenidos mediante referencias académicas fiables.A lo largo de la formación se abordan la representación de la investigación en Wikipedia, sus mecanismos de fiabilidad, la identificación de oportunidades para incorporar referencias y las buenas prácticas para colaborar con la comunidad editora.El curso es gratuito, en línea y autónomo, tiene una dedicación estimada de 15 horas y permite obtener un certificado de aprovechamiento.Esta iniciativa también demuestra el potencial de los recursos educativos abiertos. Gracias a la licencia CC BY-SA 4.0 del curso original, ha sido posible reutilizar y adaptar sus contenidos, ampliando su alcance a otras comunidades lingüísticas.

Compartir y reutilizar el conocimiento

Queremos agradecer especialmente a Kath Burton, Carlos Areia y Asaf Bartov su trabajo y su disposición para colaborar en esta adaptación, así como a Anamaría Espinoza por su acompañamiento durante la publicación en WikiLearn.

Desde InnovaWiki esperamos que este recurso contribuya a seguir acercando la investigación académica a Wikipedia y a fortalecer la colaboración entre las universidades y las comunidades Wikimedia.

¡Accede al curso en español y comparte esta oportunidad de formación!

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