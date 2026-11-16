Aprender a editar acompañada, mi paso por la Escuela de lideresas

Compartimos el testimonio de una participante, profesora de filosofía y con estudios de posgrado en historia de las ideas, que se sumó a una capacitación que dimos en la Escuela de lideresas para aprender a editar Wikipedia desde cero. Su relato nos muestra qué significa el acompañamiento sostenido desde cero, en un grupo pequeño de mujeres, y cómo una experiencia de aprendizaje se convierte en un impulso para invitar a otras mujeres a editar.
Cómo llegué a editar Wikipedia
Olimpia1791, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Comencé a participar de la creación de contenidos en Wikipedia en julio de 2026, en el marco de un curso de la Escuela de lideresas dictado por Andrea Patricia Kleiman quien coordina el grupo de usuarias Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia. Me motivó a inscribirme un artículo de Lila Pagola que mencionaba la desigualdad de género en la producción de contenidos y sus implicancias en la difusión y circulación de conocimientos de y sobre mujeres.
Yo tenía experiencia previa en la escritura e investigación por mi formación. Soy profesora de filosofía y he realizado estudios de posgrado sobre historia de las ideas y filosofía latinoamericana. Sin embargo, la finalidad de Wikipedia y las pautas de creación de contenidos es un aprendizaje nuevo tanto en el modo de escritura como en la valoración de su importancia en la actualidad a nivel mundial. Digo esto, porque en los cursos he aprendido a redactar de manera colaborativa con usuarias de otras partes de América, lo cual implica un ejercicio no solo de lectura de lo que otras personas producen, sino también aprendizaje e intercambio de conocimientos.
Yo edito sobre biografías y conceptos de mujeres y feminismos de América Latina. Son temas que particularmente me interesan, sobre los que investigo y enseño en diferentes instituciones. Por eso, parto de estos materiales e inquietudes para redactar los artículos. Son varias las motivaciones por las que edito. Me parece valioso el alcance y accesibilidad de Wikipedia para la circulación de estos conocimientos. Además, valoro que se trate de un proyecto colaborativo, abierto, en constante transformación y evaluación. Durante las capacitaciones me sentí muy contenta, tanto que de inmediato, lo compartí con mis conocidas y conocidos y les hablé de los cursos teóricos y los talleres.
Autoría y conocimiento comunitario
La redacción la pude hacer en el marco de una capacitación, acompañada por una bibliotecaria y mujeres de otros países. Fue un proceso largo pero agradable porque supuso ordenar ideas, aprender a redactar respetando ciertas pautas de edición. Para mi fue muy importante porque creo que es una manera de colaborar con la circulación de conocimientos sobre la región. Pero además, porque no se trata de un artículo cerrado sino en construcción de manera colaborativa. No podría decir que es “mi artículo” en términos de propiedad intelectual porque ello implicaría desconocer el trabajo colaborativo de mis compañeras que me sugirieron formas de redacción, de bibliotecarias que me enseñaron a editar y de quienes evaluaron o iniciaron alguna discusión. Si ahora consulto el artículo, probablemente alguien haya hecho algún comentario. Así sea un signo de puntuación, una fecha o una sección, el artículo deja de pertenecer a un autor o autora para ser un conocimiento construido en comunidad.
Me sentí muy cómoda durante las capacitaciones de la escuela. Insisto en que me entusiasma la idea de trabajar de manera colaborativa. Además, valoro el trabajo de quien coordina el proyecto y MLA, por su predisposición para guiarnos a aprender a editar Wikipedia desde cero. Hasta el momento, no me ha resultado difícil aunque soy consciente de que me queda mucho por aprender.
En diferentes contextos he hablado sobre Wikipedia a otras personas, yo doy clases en nivel secundario, superior, universitario y posgrado y suelo comentarles de mi participación en el proyecto. También he invitado a conocidas a editar. En especial, suelo enfatizar en que los cursos son virtuales, adaptados a los saberes previos de quienes desean editar y cuando requerimos una tutoría invidual podemos coordinar horarios o días para hacerlo compatible con nuestras actividades cotidianas. Además de las clases teóricas he participado de los talleres prácticos y he recibido muchas tutoría individuales que fueron personalizadas a mis necesidades. Me gustaría enseñar a otras y otros a editar en un futuro pero por el momento, no me siento segura porque recién solo llevo meses y creo que hay mucho por aprender todavía. Voy a continuar capacitándome para en un futuro poder capacitar a otras personas.
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