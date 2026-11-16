Memoria feminista: Alianza con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán para la donación de imágenes de su archivo fotográfico a Commons

Contexto

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán ha sido aliado de WikiAcción Perú en distintas iniciativas a favor de la defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad en los espacios digitales. Es así que colaboramos, junto a esta organización y Mujer Dispara Audiovisual Feminista, con la iniciativa En tu nombre: Editatón en Memoria de las Mujeres desaparecidas de Perú y el Curso Justicia en red: curso dirigido a periodistas que quieren visibilizar violencia de género en Wikimedia durante el 2025 y principios del 2026. Proyectos que fueron desarrollados en regiones como Lima y Cusco.

A partir de estas iniciativas brindamos una capacitación sobre el ecosistema Wikimedia al equipo del CMP Flora Tristán y surgió la Iniciativa de liberar el acervo fotográfico de la institución en la plataforma multimedia con licencia libre Wikimedia Commons (CC BY-SA) con el fin de acerca a la ciudadanía documentación importante para la memoria del movimiento de mujeres en nuestro país. Hoy hemos culminado este proceso que pone a disposición una colección de imágenes que representan un importante archivo de la memoria feminista y las luchas contemporáneas, accesibles gracias a las licencias abiertas de Wikimedia Commons.

Curso de Justicia en Red Cusco 2025. Foto de Jesedmateo CC-BY-SA-4.0 Editatona presencial «En tu Nombre» en Lima 2024, foto de Candy Sotomayor CC-BY-SA-4.0 registro disponible en Wikimedia Commons

Sobre el proceso

La primera etapa del proyecto consistió en la selección, por parte del equipo del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, de un corpus de su archivo fotográfico producido en los últimos años. La mayoría de las imágenes escogidas corresponden al periodo 2022–2025, aunque también se incluyó un grupo menor de fotografías de la década de 1980.

Las imágenes fueron cargadas inicialmente en la plataforma Flickr, en la cuenta institucional del CMP Flora Tristán, donde actualmente se encuentran disponibles un total de 510 fotografías. Posteriormente, el equipo de WikiAcción Perú se encargó de subir, desde Flickr, una selección de 272 imágenes a Wikimedia Commons a lo largo de tres meses, priorizando aquellas con mayor valor documental, enciclopédico y siguiendo los principios éticos de la plataforma. Créditos de imágenes es del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán CC-BY-SA-4.0

Sobre el archivo



Gracias a este proceso, ahora se encuentra disponible bajo licencia libre un conjunto de imágenes que documenta aspectos clave de las luchas feministas y por los derechos humanos en el Perú contemporáneo.

El archivo reúne fotografías vinculadas a una amplia diversidad de temas, personas, territorios y procesos sociales relacionados con los feminismos y los derechos de las mujeres; la defensa de los derechos humanos; la ecología y el territorio.

Entre las demandas, luchas y agendas visibilizadas en las imágenes se encuentran la conmemoración de los 70 años del sufragio femenino en el Perú; la lucha contra la violencia de género, el feminicidio y la impunidad; los derechos sexuales y reproductivos; la memoria, reparación y justicia vinculadas al conflicto armado interno; la economía del cuidado; la participación política de las mujeres; el arte y la performance como formas de incidencia; la protesta social; la justicia climática; la defensa de la Amazonía y del agua; así como prácticas de conmemoración, duelo y organización comunitaria.

El archivo también documenta diversos espacios de encuentro, movilización e incidencia, entre ellos actividades como COP30, la Marcha del Orgullo 2024, el Encuentro Feminismos Diversos por el Buen Vivir, el Seminario por los 30 años de Beijing, acciones de memoria relacionadas con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Feria por el Día de los Cuidados, tribunales simbólicos contra el feminicidio, plantones contra la violencia de género y actividades por los 70 años del sufragio femenino en el Perú.

Entre las personas retratadas se encuentran activistas, defensoras de derechos humanos, artistas e investigadoras como Victoria Solis, Diana Miloslavich, Guadalupe Ramos Ponce, Julissa Mantilla, Juslene Tyresias, Ana Correa, Lucy Garrido y Rosario Aybar, entre otras activistas nacionales e internacionales.

Asimismo, las imágenes registran el trabajo y la participación de organizaciones y colectivos como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el Colectivo Familias Unidas Por Justicia, el Movimiento Seres y Saberes de la Amazonía, el Frente Artístico por el Clima y Warmi Emprende.

Sobre el CMP Flora Tristán

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán nació en 1978, en un contexto de transformación política y social en el Perú, a partir de las preocupaciones de mujeres de distintas regiones sobre las condiciones económicas y sociales que enfrentaban las mujeres. Desde esa fecha se ha consolidado como una de las asociaciones civiles sin fines de lucro feministas con mayor trayectoria del país.

A lo largo de más de cuatro décadas, esta organización ha trabajado en temas de igualdad de género, derechos humanos, interculturalidad y fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres en su diversidad, articulando investigación, incidencia política, capacitación, comunicación y movilización social.

Agradecemos al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán por abrirnos las puertas a este valioso acervo y contribuir a su preservación y difusión. Invitamos a todas las personas interesadas a consultar el archivo y descubrir los documentos, historias y memorias que lo conforman.

Este es solo el comienzo: ya estamos planificando próximas actividades para seguir activando este acervo y acercarlo a nuevos proyectos, comunidades y públicos. ¡Pronto compartiremos más novedades!

Visita los registros liberados en: Media contributed by Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

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