Desde productos especificos a participación activa en la toma de decisiones del movimiento, el crecimiento de nuestra comunidad técnica es una apuesta por una Internet cada vez más diversa y libre desde el Sur.

En 1943 el artista uruguayo Joaquín Torres García tomó la pluma y la tinta para dibujar América Invertida, una imagen que representa a Sudamérica donde el norte es el sur. Dar vuelta el mapa se volvió un ícono artístico, sociopolítico y cartográfico que sigue representando la necesidad de reivindicar el aporte desde este lado del mundo.

La capacidad de diseñar, crear y mantener herramientas que colaboren con la construcción de conocimiento dentro del movimiento Wikimedia a través del software libre es un ámbito que desde Wikimedistas de Uruguay hemos regado a través de los encuentros de nuestra comunidad técnica en el último año.

Desarrollar herramientas adecuadas para nuestros contextos y ser interlocutores informados en los procesos de toma de decisiones en cuanto a tecnología son ámbitos esenciales tanto para nuestros pares en América Latina como para el resto de la Mayoría Global.

Desde 2025 el crecimiento de esta comunidad técnica en Wikimedistas de Uruguay ha dado pasos agigantados, a través de reuniones y procesos de intercambio que ya ofrecen resultados visibles.

Volver al mapa

El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) nos dio la oportunidad de conocer a varios desarrolladores que decidieron sumarse al grupo de usuarios. Por otro lado, la hackaton de Wikimedia propició que un grupo de desarrolladores de América Latina afianzáramos nuestro vínculo en torno a proyectos como Paulina y el sueño de un encuentro técnico regional.

Con este contexto a favor, Wikimedistas de Uruguay ya ha concretado tres encuentros de la comunidad técnica con más de 15 personas participantes desde noviembre de 2025.

De estas sesiones, surgió un prototipo de herramienta de transcripción de video para Wikimedia Commons, un bot que publica alertas sobre artículos en Wikipedia que han sido marcados para ser borrados por falta de relevancia y mejoras a Paulina, que se alimenta de Wikidata para proveer información sobre obras y autores en dominio público.

Uno de los desarrollos más notables fue identificar la necesidad de poder insertar mapas en Wikipedia que puedan colorearse de acuerdo a los parámetros que un wikipedista provea.

Hasta entonces, para ilustrar estadísticas o datos por país, un wikipedista debía crear una imagen del mapa con otro software y subirla a Commons. Esto plantea un desafío en el registro de ediciones y el historial de artículos

Como solución, se creó el módulo ChoroplethMap. En términos sencillos, es una plantilla que puede recibir nombres de países o regiones como parámetros y colorearlos programáticamente.

Un ejemplo de uso de ChoroplethMap, en este caso, mostrando la tasa de encarcelamiento por país en América del Sur

En un día ya había una versión utilizable del mapa y pronto comenzó a ser utilizado tanto en la Wikipedia en español como en la Wikipedia en inglés. La herramienta demostró su potencial y recibió mucha retroalimentación y un desarrollador obtuvo financiación de la Fundación Wikimedia para continuar mejorándola.

Contribuyendo a la toma de decisiones dentro de los proyectos Wikimedia

En julio y octubre de 2026 los siguientes dos encuentros de la comunidad técnica de Wikimedistas de Uruguay ampliaron la mirada sobre la participación dentro del movimiento.

Ya no solo enfocados en el desarrollo de productos específicos – que siguen siendo un puntal emocionante del proceso – nuestra comunidad se volcó a cultivar la formación entre pares y contribuir a procesos de discusión.

La presencia de invitados de Argentina, como Felipe Schenone, Diego de la Hera, David Coronel y Mauricio Genta, nos permitió por ejemplo profundizar en cómo crear template gadgets, plantillas en MediaWiki que utilizan Javascript, que aprovechan la oportunidad de ejecutar código en el navegador.

Una parte del grupo se ha volcado además a contribuir al proceso de discusión de la propuesta de revisión de las políticas de notabilidad en Wikidata. Este aspecto más invisible del aporte técnico – pero no por eso menos importante – son discusiones que pueden ayudar a que la toma de decisiones dentro de los proyectos Wikimedia sean más inclusivos y menos desgastantes.

Esta nueva dimensión de la comunidad no significó abandonar el desarrollo e iteración en herramientas como Geoconflictos y Paulina.

Nuestro último encuentro también proveyó de dos momentos simbólicos: conectar el nuevo grupo de XMPP (protocolo de mensajería libre) que nuclea a la comunidad con un canal de Telegram, tendiendo más puentes entre militantes del software libre que desean minimizar el uso de aplicaciones privadas. La otra, fue compartir en paralelo una jornada de edición de Wikidata con el resto de la comunidad uruguaya, añadiendo datos de monumentos de Uruguay para mejorar la experiencia de quienes participaron de Wiki Loves Monuments.

Tras un año de crecimiento “el logro es que la comunidad de Wikimedistas de Uruguay hoy sabe donde encontrar personas con quienes discutir temas de tecnología y que se suman a aportar desde distintas formaciones y habilidades” dice Nat Hernandez Clavijo, quien lidera la iniciativa dentro de WDU.“Me emociona ver gente que no era parte del movimiento Wikimedia y que hoy están participando de discusiones sociotécnicas con otras partes del mundo para resolver problemas en común”.

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