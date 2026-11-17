Por segundo año consecutivo, los proyectos Wikimedia estuvieron presentes en las Jornadas Alemanas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, realizadas durante la penúltima semana de octubre, entre los días jueves 22 y domingo 25. Las Jornadas Alemanas son una iniciativa del Programa de Alemán (PALE) de la universidad y que cuenta con el patrocinio de la Embajada de la República Federal de Alemania en Santiago, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), el Instituto Goethe, la Liga Chileno-Alemana (DCB), entre otras instituciones germano-chilenas.

Foto: Charla introductoria a Wikiviajes en la PUCV, Valparaíso, por Igallards7 (Wikimedia Commons), bajo licencia CC BY 4.0.



A través del Wiki-Jardín Valparaíso, un grupo de usuarios autónomo que forma parte de la iniciativa de Wikimedia Small Projects, fue posible dar una charla abierta a personas vinculadas con la casa de estudios de la ciudad puerto chilena, entre alumnos, exalumnos y académicos, para informarse sobre la Wikipedia en alemán, como también sobre la existencia de Wikivoyage en sus versiones germano- e hispanohablante (conocida como Wikiviajes). Fue así como durante la tarde del sábado 24 de octubre, nos reunimos en el Edificio Rubén Castro de la PUCV, a un costado de su Casa Central, ubicados en el plano de la ciudad, a escasos metros del mar. Para muchos de ellos, este proyecto era prácticamente desconocido, por lo que en una primera instancia, realizamos una charla para dar a conocer la plataforma, como una alternativa de guía de viajes gratuita, sin suscripciones de pago ni publicidad para que los resultados aparezcan primero, de acceso libre, que cualquiera puede editar, y que entre sus particularidades, cuenta con un consenso editorial para ir desarrollando el contenido y los artículos.

En una charla-taller que se extendió por 2 horas, fueron explicadas las diferencias entre un mismo proyecto en los idiomas español y alemán, las particularidades que tiene cada una, para así comprender que cada proyecto tiene detrás una comunidad activa de seres humanos que están editando, traduciendo y creando nuevos artículos día a día.

Otro tema relevante que se abordó, a petición de los asistentes, fue el impacto del uso masivo de la inteligencia artificial (IA) en nuestros proyectos. Se destacó cómo los modelos de lenguaje utilizan a Wikipedia y sus proyectos hermanos para entrenar sus sistemas y recopilar información. Esta realidad generó un debate clave entre los académicos presentes sobre las diferencias entre ambas herramientas. Frente al problema de las alucinaciones de contenido que enfrenta la IA, resaltamos las principales fortalezas de nuestro ecosistema: la trazabilidad mediante fuentes confiables, el rigor editorial y la verificación constante realizada por miles de voluntarios humanos alrededor del mundo. A esto se suma la transparencia de nuestro historial de ediciones y el acceso libre y abierto al conocimiento. Esta conversación fue de vital importancia, pues ayudó a desmitificar dentro del ámbito académico la idea de que Wikipedia no es confiable. Por el contrario, quedó demostrado que nuestros proyectos son una herramienta de consulta fundamental y que, con un uso crítico y adecuado, se convierten en grandes aliados para la educación y la investigación.

También abordamos los desafíos que presenta Wikiviajes en español, que está pronta a llegar a los tres mil artículos a noviembre de 2026, frente a los sobre 20 mil artículos que posee Wikivoyage en alemán, una versión lingüística más robusta y fuertemente consolidada. Uno de los objetivos de esta actividad fue motivar a los usuarios a editar y usar activamente los proyectos Wikimedia, haciendo ver lo útil que son tanto para una universidad, como para la ciudad que cuenta con Patrimonio de la Humanidad UNESCO, con una influencia positiva en sectores como el turismo, la investigación, la gestión cultural y la preservación del patrimonio, el periodismo de datos, la economía marítima, entre otros. Quienes poseían conocimiento de idioma alemán y español, declararon ser usuarios frecuentes de ambas Wikipedias, lo que dio pie a reflexionar sobre cómo el ecosistema Wikimedia impulsa el pluralismo lingüístico y la diversidad cultural, permitiendo que distintas visiones del mundo y saberes locales convivan en igualdad de condiciones sin depender de un único idioma dominante; mientras que para el caso de Wikiviajes, les explicamos la importancia de contar con una herramienta de esta naturaleza, que muestra destinos, rutas y guías de viaje con recomendaciones prácticas a la hora de elegir un destino para visitar. Este enfoque cobra especial sentido en el contexto nacional, considerando que la comunidad de hablantes de alemán en Chile se estima entre 35 y 50 mil personas en distintos niveles de dominio, constituyendo una significativa minoría lingüística. A esto se le suman los miles de turistas germanoparlantes, provenientes de países como Alemania, Austria y Suiza, que cada año nos visitan y buscan información pertinente y veraz sobre nuestro país.

José Ignacio Gallardo presentando el artículo de Valparaíso en Wikiviajes, por Igallards7 (Wikimedia Commons), bajo licencia CC BY 4.0.

Durante el taller, los participantes conocieron la estructura particular de las guías de Wikiviajes, que se diferencia de Wikipedia y está organizada en secciones prácticas como Llegar, Ver, Comer o Dormir, comprendiendo además el uso del editor visual y el código wiki. Como primer ejercicio, aplicaron su conocimiento como habitantes de la zona para actualizar datos, realizar correcciones menores y sumar información relevante en el artículo de la propia ciudad de Valparaíso en Wikiviajes en español, comprobando en tiempo real cómo sus aportes quedaban publicados para viajeros de todo el mundo.

Al cierre de la jornada, varios asistentes se inscribieron voluntariamente para conformar una comunidad virtual que permita dar continuidad al aprendizaje adquirido durante estas dos horas, resolver dudas futuras y coordinar nuevas ediciones conjuntas. Como recuerdo de su participación y primer acercamiento al movimiento, quienes se sumaron recibieron de obsequio un tazón con el logotipo de Wikiviajes en español.

Con este tipo de charlas de concientización, ayudamos a que los asistentes sepan de forma directa, a través de voluntarios de larga data como José Ignacio Gallardo (Igallards7), acerca del funcionamiento real y colaborativo detrás de estos proyectos, derribando mitos sobre su fiabilidad y mostrando cómo cualquier persona puede aportar sus conocimientos desde su propio territorio e idioma, sin exclusiones ni discriminaciones arbitrarias. De esta manera, el Wiki-Jardín Valparaíso reafirma su compromiso con la difusión del conocimiento libre y los derechos digitales en la región de Valparaíso, dejando la puerta abierta para seguir fortaleciendo los lazos entre el mundo académico chileno y el movimiento Wikimedia en futuras ediciones, en estas instancias que a su vez, favorecen el intercambio cultural en espacios como las comunidades virtuales en Internet.

Agradecemos la invitación del Programa de Alemán de la PUCV, y esperamos seguir activamente colaborando en otras instancias similares en el futuro.

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