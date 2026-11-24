En Cusco gran parte del conocimiento de las plantas vive en la memoria de abuelas, abuelos y sabedoras. Si no se registra en un espacio abierto es muy fácil que se pierda. Queríamos que personas del Cusco aprendieran a documentar plantas andinas en Wikipedia y Wikimedia Commons y que ese material se quedara disponible como conocimiento libre.

Entre el 16 de septiembre y el 9 de octubre de 2026 coordiné el proyecto “Saberes botánicos del Cusco“, un proyecto apoyado por el Rapid Fund del Wikimedia Community Fund. El objetivo fue documentar plantas andinas de la región en Wikipedia español y Wikimedia Commons, además capacitar a personas del Cusco para que puedan seguir haciéndolo.

Antes de empezar hice un mapeo de 20 especies. Como resultado, 4 no tenían artículos y 16 necesitaban bastante desarrollo.

Lo que vivimos

Empezamos con una sesión virtual introductoria el 16 de septiembre y el 19 hicimos un taller botánico con fotocaminata en Wayna Tawqaray, acompañados por el biólogo Justo Mantilla. Después hubo dos talleres de edición en Wikipedia (el 23 y el 30 de septiembre, este último con una subida de fotos a Commons) y un taller de cierre el 9 de octubre. Cada persona fotografiaba y escribía sobre plantas con apoyo uno a uno y en parejas. También tuvimos un grupo de WhatsApp que sirvió para resolver dudas entre sesiones.

Primer taller de edicion de Wikipedia-Saberes Botanicos del Cusco

Qué logramos juntos

15 personas distintas participaron en las sesiones presenciales.

2 artículos nuevos en Wikipedia

11 artículos existentes mejorados.

275 archivos. Link de categoria: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Talleres_Botanicos_Cusco_2026

Un tríptico subido a Commons que explica cómo fotografiar y escribir sobre una planta. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triptico_Plantas_en_Wikipedia.pdf

Un grupo de Whatsapp que sigue activo: los participantes continúan compartiendo bibliografía y fotos de plantas.

Desafíos

El título del proyecto generó expectativas distintas al contenido . Varias personas llegaron esperando charlas sobre saberes ancestrales, y la actividad central era la edición en Wikipedia.

. Varias personas llegaron esperando charlas sobre saberes ancestrales, y la actividad central era la edición en Wikipedia. El número de participantes fue cambiando. No tuvimos un número fijo de participantes: algunas personas se sumaron durante los talleres y otras no llegaron.

No tuvimos un número fijo de participantes: algunas personas se sumaron durante los talleres y otras no llegaron. Poco tiempo. Las y los participantes pidieron una fecha adicional de taller y un espacio de retroalimentación para compartir lo que sabían sobre el tema y sus contribuciones realizadas

Lo que aprendimos

Un taller práctico, un biólogo que acompañe y varias sesiones de edición son una gran combinación.

Trabajar en parejas y contar con el apoyo de un editor o editora con experiencia hace que el proceso sea mas amigable cuando uno recién empieza a editar

Los espacios de retroalimentación importan tanto como los de edición: los participantes quieren compartir lo que saben y conversar sobre las contribuciones que hicieron. Ese pedido lo llevo en el corazón para una próxima.

Agradezco con profundo cariño al biólogo Justo Mantilla Holguín , especialista en flora medicinal andina, autor de un estudio sobre la revalorización de la medicina tradicional en Wayna Tawqaray, por abrirnos los ojos a tantas plantitas y por su acompañamiento botánico. A las personas de la comunidad Wikimedia que me orientaron y respondieron mis dudas durante el proyecto y la preparación de esta publicación. A cada participante por su tiempo, curiosidad y trabajo. Gracias por todo el esfuerzo chic@s! Y al equipo del Rapid Fund, por hacer posible el proyecto!

Gracias por leer y hasta pronto 🙂

Taller y fotocaminata en Wayna Tawqaray-Cusco

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