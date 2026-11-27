Wikimedia España inicia una nueva etapa con una Junta Directiva renovada para el periodo 2026-2029. Un equipo que combina experiencia en la comunidad wikimedista, nuevas incorporaciones y diferentes ámbitos profesionales, con un objetivo común: fortalecer la asociación, impulsar la participación y seguir promoviendo el conocimiento libre.

La nueva Junta está integrada por Gustavo Candela Romero, que asume la presidencia; Mentxu Ramilo Araujo, en la vicepresidencia; Matilde Cuadro Sáez, como secretaria; Raúl Muñoz Páez, como tesorero; y Fátima Anllo Vento y Tomás Antolín Diego, como vocales. Un equipo que reúne experiencia en tecnología, patrimonio cultural, comunicación, gestión cultural, educación y diversidad lingüística.

Una Junta con perfiles y trayectorias diversas

La nueva Junta reúne perfiles y experiencias complementarias, vinculadas al conocimiento libre, la cultura, la tecnología y la diversidad lingüística. Al frente estará Gustavo Candela, profesor titular de la Universidad de Alicante y especialista en Web Semántica, datos abiertos y patrimonio cultural digital. Con una amplia trayectoria de colaboración con instituciones culturales y redes internacionales como Europeana, la British Library y DARIAH-EU. Desde la presidencia buscará fomentar la colaboración entre las personas socias, así como acercar las instituciones culturales a las plataformas Wikimedia.

Le acompaña Mentxu Ramilo en la vicepresidencia, vinculada al movimiento Wikimedia desde 2004 y editora activa de Wikipedia y Wikimedia Commons. Impulsora de iniciativas como WikiEmakumeok, ConMiWiki y Wiki Takes La Raya, su trabajo está especialmente ligado a la igualdad, el patrimonio local y la diversidad lingüística. Desde su nuevo cargo, seguirá fomentando la participación de las personas socias y las comunidades editoras.

La secretaría estará a cargo de Matilde Cuadro, consultora de comunicación con más de doce años de experiencia y participante en ConMiWiki, donde contribuye a visibilizar el patrimonio alavés en Wikipedia. Aportará sus conocimientos para defender un conocimiento que invite a profundizar, no solo a consumir respuestas rápidas.

Raúl Muñoz asume la tesorería, dando continuidad a su participación en la anterior Junta como vocal. Profesional de la arquitectura y la ingeniería civil, colabora en Wikipedia desde 2012 y cuenta con experiencia en acompañamiento a nuevas personas editoras, gestión y planificación, que pondrá al servicio de la sostenibilidad y el crecimiento de la asociación.

Como nuevas incorporaciones a las vocalías se suman Fátima Anllo y Tomás Antolín. Fátima Anllo es investigadora, doctora en Sociología y Antropología y pionera de la gestión cultural en España, con una trayectoria vinculada a las políticas culturales, la participación y la igualdad. Por su parte, Tomás Antolín es editor activo de la Güiquipedia en extremeño y aportará su experiencia en la promoción de las lenguas minorizadas y la diversidad lingüística, así como su interés por acercar Wikimedia a las generaciones más jóvenes.

Seis trayectorias diferentes que comparten el compromiso con el conocimiento libre y la voluntad de seguir fortaleciendo Wikimedia España y su comunidad.

Una nueva etapa para seguir creciendo

La nueva Junta Directiva afronta el periodo 2026-2029 con el compromiso de dar continuidad al trabajo de Wikimedia España, mantener la estabilidad de la asociación y favorecer su crecimiento progresivo. Entre sus prioridades estarán fortalecer la comunidad de personas socias y editoras, impulsar el voluntariado, ampliar las alianzas institucionales y reforzar la colaboración con otras organizaciones y entidades del movimiento Wikimedia.

La nueva etapa también pondrá el foco en ámbitos estratégicos como Wikidata y los datos abiertos, el patrimonio local, la igualdad, la tecnología, la educación y la diversidad lingüística. Todo ello con un propósito común: seguir dando visibilidad al conocimiento libre y el acceso abierto, y ampliar su presencia e impacto en la sociedad.

En palabras de Gustavo, nuevo presidente de Wikimedia España, la Junta asume esta responsabilidad “con ilusión, compromiso y muchas ganas de seguir contribuyendo al crecimiento de Wikimedia España”. Asimismo, ha agradecido la confianza depositada por las personas socias, reconocido el trabajo de la Junta saliente y destacado la labor del equipo técnico de la asociación.

Gracias por el camino recorrido y por todo lo que está por venir

Esta renovación es también una oportunidad para reconocer y agradecer el trabajo de la Junta Directiva saliente, presidida por Laura Fiorucci, junto a José Emilio Mori, Mentxu Ramilo, Javier Igal, Raúl Muñoz y Gustavo Candela.

Durante su mandato, sus integrantes han contribuido al desarrollo y consolidación de Wikimedia España, dedicando tiempo, esfuerzo y compromiso a impulsar el conocimiento libre y fortalecer la asociación. Su implicación y el trabajo realizado constituyen una base importante para esta nueva etapa, a la que también están contribuyendo al facilitar una transición cercana y constructiva.

Algunos de sus miembros continúan ahora en la Junta, asumiendo nuevas responsabilidades y aportando su experiencia al equipo renovado.

Wikimedia España inicia así un nuevo periodo con ilusión y responsabilidad, en el que la participación de su comunidad, la colaboración institucional y el compromiso con el conocimiento libre seguirán siendo fundamentales para avanzar hacia una sociedad más abierta, diversa y participativa.

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