Cómo reportar sobre un evento

En Diff publicamos muchos tipos diferentes de entradas. Uno de los tipos más comunes son las entradas sobre eventos, tanto de las personas organizadoras como de las asistentes. Este documento presenta algunas consideraciones sobre cómo escribir una entrada exitosa relacionada con un evento, desde la promoción de tu evento hasta el resumen de lo que sucedió, pasando por compartir tus experiencias como asistente al evento.

Si estás pensando en escribir una entrada para promocionar tu evento en Diff, aquí tienes algunas cosas que debes considerar. El objetivo de estos consejos es ayudarte a que tus esfuerzos en el blog sean lo más informativos y exitosos posible a la hora de llegar a tu público objetivo.

Un informe de evento resulta notablemente menos informativo si es demasiado genérico. A veces, Diff recibe borradores de artículos que parecen poder referirse a cualquier evento en cualquier lugar. Intenta pensar en qué hace que tu evento sea especial.

Buen ejemplo: Este es un evento en el que hicimos X, estos fueron los resultados o el producto de ese evento, aquí está por qué deberías participar o bien cómo participar en eventos futuros.

Mal ejemplo: Fui a un evento y la pasé bien.

Recuerda: Diff te brinda la oportunidad de llegar a personas de todo el mundo, no solo a las personas que asistieron. Piensa en cosas como: ¿Por qué debería importarle al mundo en general tu evento? ¿Qué te gustaría que el mundo aprendiera sobre la(s) cultura(s), el(los) tema(s) o la(s) cuestión(es) que se discutieron? ¿Cómo pueden las personas participar después de leer sobre tu evento?

Además, intenta colaborar con otras personas voluntarias al escribir tu publicación. A menudo es más efectivo cuando la gente escucha a sus pares. Tanto quienes organizan como quienes asisten pueden trabajar en conjunto para crear un informe impactante.

Personas organizadoras de eventos

Conceptos básicos

Asegúrate de tener un título claro que llame la atención sin ser demasiado vago o abstracto. Si tu evento es recurrente, ¡no olvides incluir el año! Buen ejemplo: «La Wiki Conferencia Lemurs 2026 reúne profesionales de la fotografía y entusiastas y amantes de los animales» Mal: «Cómo evento X reunió a personas de diferentes regiones»

que llame la atención sin ser demasiado vago o abstracto. Si tu evento es recurrente, ¡no olvides incluir el año! No escondas lo más importante; expón el punto central de la publicación desde el principio. ¿Quién hace qué y por qué es importante? Las personas lectoras deben entender la idea principal en el primer párrafo. No las hagas leer hasta el final para descubrir por qué el evento fue importante.

lo más importante; expón el punto central de la publicación desde el principio. ¿Quién hace qué y por qué es importante? Las personas lectoras deben entender la idea principal en el primer párrafo. No las hagas leer hasta el final para descubrir por qué el evento fue importante. Mantén el lenguaje promocional bajo control : los eventos de Wikimedia son increíbles y hay excelentes razones para asistir, pero mantén un tono sensato y humilde.

: los eventos de Wikimedia son increíbles y hay excelentes razones para asistir, pero mantén un tono sensato y humilde. Usa encabezados Divide tu entrada de blog con encabezados (H2, si quieres ser específico). Esto ayuda a estructurar tu entrada para que sea más fácil de leer y facilita que los motores de búsqueda encuentren tu entrada.

Agrega muchos enlaces ¿Creaste o editaste artículos o elementos de Wikidata? ¿Desarrollaste una herramienta o un gadget? ¿Se grabó en video? ¡Pon un enlace! ¿Participaron grupos, afiliados o socios? ¡Pon un enlace! ¿Hubo una página del evento? ¡Pon un enlace a ella! ¿Tu evento generó recursos, presentaciones, grabaciones o documentación? Agrega enlaces a ellos para que otras personas puedan seguir aprendiendo después de leer tu entrada.

Incluye citas de los asistentes Con un enfoque del tipo «no te fíes solo de mi palabra», pregunta a los asistentes qué les pareció el evento e incorpora sus perspectivas y aprendizajes en tus publicaciones.

No tengas miedo de hablar de los retos y las dificultades El movimiento Wikimedia está formado por personas. Todos aprendemos y crecemos no solo al escuchar qué tan bien salieron las cosas, sino también al conocer las dificultades que enfrentaste y cómo las superaste o solucionaste. Incluye tus retos y las lecciones aprendidas para que otras personas puedan beneficiarse de tu trabajo. Algunas de las entradas de blog más interesantes y atractivas son aquellas en las que la gente habla del trabajo que implica organizar un evento. Esto humaniza el trabajo de una manera tangible.

Ten una conclusión sólida Incluye enlaces a más información, como la página del evento o la página de tu grupo en Meta-wiki. Si quieres que la gente haga algo después de leer, anuncia con claridad qué acción quieres que hagan. Y de nuevo: ¡reitera el impacto, los logros y los detalles de tu evento!

Que tenga la extensión adecuada Menos de 300 palabras es un poco corto, más de 800 es un poco largo. ¡Es mejor que sea más largo que más corto! Al fin y al cabo, somos wikimedistas. Sin embargo, si tu publicación te parece demasiado larga, no tengas miedo de dividirla en publicaciones más pequeñas que cubran diferentes partes de tu historia. Tal vez puedas dividirla por día o por tema.

Agrega la atribución a tus imágenes al enviar tu publicación Esta es la forma más fácil de que tu publicación se publique rápidamente. El problema más común que enfrentamos es que no se añadió atribución a las imágenes (mira “Citación de autoría”)

a tus imágenes al enviar tu publicación Imagen destacada Asegúrate de agregar una imagen como «imagen destacada». Esto ayuda a que tu publicación se vea bien en la página de inicio de Diff y, lo que es más importante, será la imagen que se muestre cuando tus publicaciones se compartan en las redes sociales. Puede ser una foto de tu evento, incluso una foto grupal, o una foto de los asistentes trabajando o divirtiéndose en el evento. La relación de aspecto predeterminada para las imágenes destacadas es 3:2 (es decir, 600×400, 1200×800, etc.). Para que tu imagen destacada se vea bien en la página de inicio de Diff, asegúrate de que tenga la relación de aspecto correcta. No es necesario que coincida exactamente, pero una imagen muy alta (en orientación vertical) se recortará al centro de la imagen. Deja un poco de espacio alrededor de los bordes si tu imagen destacada contiene texto.

Etiquetas y categorías Agrega el nombre de tu evento, la ciudad y los temas relevantes como etiquetas. Asegúrate de seleccionar la categoría «Colaboraciones y eventos» y cualquiera de las otras seis categorías que sean pertinentes. Las etiquetas y categorías se pueden agregar en la barra lateral al editar una publicación (sección “Metadatos”). Busca la sección «Publicación» y las subsecciones «Etiqueta» y «Categoría». Las etiquetas y categorías no son obligatorias para la publicación, pero si no se agregan, un editor las elegirá por ti.

Autores Puedes publicar una entrada a nombre de una sola persona, de varias personas o incluso de los organizadores del evento. Ejemplo: «Wikimanía Core Organizing Team» Los administradores de Diff pueden crear un «autor» para tu grupo o equipo organizador. Ponte en contacto con ellos para solicitar una firma dedicada.

¡ Tu trabajo no termina una vez que se publique tu entrada ! No olvides compartirla en las redes sociales. Una vez que tu publicación esté en línea, compártela ampliamente en las redes sociales. Diff ya tiene mucho tráfico por sí solo, pero con tantas publicaciones, ¡depende de ti darle mayor difusión!

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Estrategia

¿Qué impacto tendrá tu texto en las personas lectoras? Ten claros tus objetivos y revisa tu publicación antes de enviarla para evaluar su impacto.

Ten un objetivo claro al escribir. ¿Qué esperas lograr con tu publicación? ¿Se trata solo de informar a la gente, de involucrarles de alguna manera o de pedirles comentarios?

Piensa como un lector de tu publicación. ¿Qué se llevará quien lea tu publicación? ¿Cuáles son sus intereses y valores, y cómo se relaciona tu evento con eso? Recuerda que muchas personas no conocerán tu comunidad ni el contexto local. Explica brevemente las organizaciones, las campañas o los temas locales que sean importantes para entender el evento.

Antes incluso de empezar, piensa en el calendario de publicación de tus entradas en los meses previos al evento. Cada hito puede ser una entrada independiente. No es necesario que lo incluyas todo en una sola entrada del blog. Da suficiente tiempo antes del evento para que la gente se entere y crea un calendario aproximado con las fechas en las que te gustaría publicar. Por ejemplo: 6 meses antes: anuncia el evento A 5 meses: «Reserva la fecha» A 4 meses: convocatoria de propuestas A 3 meses: entradas disponibles A 2 meses: programa en línea 1 mes antes: recordatorio y destaque de los ponentes o temas A 3 semanas: fecha límite para comprar boletos A 2 semanas del evento: nos vemos pronto 1 semana después del evento: resumen y agradecimiento 2 semanas después del evento: destacar sesiones importantes y citas de los asistentes 1 mes después del evento: informe final con los resultados de la encuesta, comentarios y planes para el próximo año

Insistimos: ¡no hay prisa por publicar un blog de este tipo justo después del evento! Tómate tu tiempo, recopila el contenido y los resultados, etc., y luego publica una entrada de blog bien elaborada.

Para quienes organizan eventos, consideren alternativas a que cada persona becaria o asistente escriba una entrada de blog. Recomendamos que no hagan de la redacción de una entrada de blog un requisito para quienes reciben becas. Quizás puedan crear una sola entrada o una colección de entradas resumen si su evento cuenta con muchos asistentes. Algunas ideas sobre cómo hacerlo son:

Combinar todas las experiencias en una sola entrada y hacer que el COT la publique.

Que cada uno escriba una breve reflexión sobre “una cosa” del evento que le haya llamado la atención. Publíquenla como una recopilación de experiencias.

Una persona toma fotos, otra realiza entrevistas, etc., y todo se combina en una entrada grupal. Así pueden: o bien colaborar varias personas en una entrada, o escribirla entre varias.

Buenos ejemplos:

El organizador del evento cubre el evento con contexto, resultados, dificultades y citas de los asistentes: Construyendo MBOA: Lecciones del lanzamiento de una campaña de Wikimedia en Camerún

Asistentes al evento

A menudo se les pide a los asistentes al evento que escriban una entrada de blog sobre su experiencia. Estas son bienvenidas en Diff y hay algunas cosas que puedes hacer para que se destaquen. Esta lista de pautas es similar a la anterior, con algunos cambios leves.

Asegúrate de tener un título claro que llame la atención sin ser demasiado vago o abstracto. Si el evento al que asististe es recurrente, ¡no olvides incluir el año! Bueno: «La Wiki Conference Lemurs 2026 reúne a fotógrafos entusiastas y amantes de los animales» Mal: «Cómo este evento reunió a colaboradores de diferentes regiones»

que llame la atención sin ser demasiado vago o abstracto. Si el evento al que asististe es recurrente, ¡no olvides incluir el año! No escondas lo más importante; expón el punto central de la publicación desde el principio. ¿Quién está haciendo qué y por qué es importante? Las personas lectoras deben entender la idea principal en el primer párrafo. No los hagas leer hasta el final para descubrir por qué el evento fue importante.

lo más importante; expón el punto central de la publicación desde el principio. ¿Quién está haciendo qué y por qué es importante? Las personas lectoras deben entender la idea principal en el primer párrafo. No los hagas leer hasta el final para descubrir por qué el evento fue importante. Mantén el lenguaje promocional bajo control : los eventos de Wikimedia son increíbles y hay excelentes razones para asistir, pero mantén un tono sensato y humilde.

: los eventos de Wikimedia son increíbles y hay excelentes razones para asistir, pero mantén un tono sensato y humilde. Usa encabezados Divide tu entrada de blog con encabezados (H2, si quieres ser específico). Esto ayuda a estructurar tu entrada para que sea más fácil de leer y facilita que los motores de búsqueda encuentren tu entrada.

Agrega muchos enlaces ¿Creaste o editaste artículos o elementos de Wikidata? ¿Desarrollaste una herramienta o un gadget? ¿Se grabó en video? ¡Pon un enlace! ¿Qué grupos, afiliados o socios participaron? ¡Pon un enlace! ¿Hubo una página del evento? ¡Pon un enlace a ella! ¿Creaste recursos, presentaciones, grabaciones o documentación? Agrega enlaces a ellos para que otros puedan seguir aprendiendo después de leer tu entrada.

No tengas miedo de hablar de los retos y las dificultades El movimiento Wikimedia está formado por personas. Todos aprendemos y crecemos no solo al escuchar qué tan bien salieron las cosas, sino también al conocer las dificultades que enfrentaste y cómo las superaste o las sorteaste. Incluye tus retos y las lecciones aprendidas para que otros puedan beneficiarse de tu trabajo. Algunas de las entradas de blog más interesantes y atractivas son aquellas en las que la gente habla del trabajo que implica asistir a un evento. Esto humaniza el trabajo de una manera real.

Ten una conclusión sólida Incluye enlaces a más información, como la página del evento o la página de tu grupo en Meta-wiki Si quieres que la gente haga algo después de leer, incluye una llamada a la acción. ¡Enfócate en reiterar el impacto, los logros y los detalles de tu evento!

Que tenga la extensión adecuada Menos de 300 palabras es un poco corto, más de 800 es un poco largo. ¡Es mejor que sea más largo que más corto! Al fin y al cabo, somos wikimedistas. Sin embargo, si tu entrada te parece demasiado larga, no tengas miedo de dividirla en entradas más pequeñas que cubran diferentes partes de tu historia. Tal vez puedas dividirla por día o por tema.

Agrega la atribución al enviar tu publicación Esta es la forma más fácil de que tu publicación se publique rápidamente. El problema más común por el que tenemos que estar en contacto con los autores es la atribución adecuada de los medios.

al enviar tu publicación Imagen destacada Asegúrate de agregar una imagen como «imagen destacada». Esto ayuda a que tu publicación se vea bien en la página de inicio de Diff y, lo que es más importante, será la imagen que se muestre cuando tus publicaciones se compartan en las redes sociales. Puede ser una foto del evento, incluso una foto grupal, o una foto tuya trabajando o disfrutando del evento. La relación de aspecto predeterminada para las imágenes destacadas es 3:2 (es decir, 600×400, 1200×800, etc.). Para que tu imagen destacada se vea bien en la página de inicio de Diff, asegúrate de que tenga la relación de aspecto correcta. No es necesario que coincida exactamente, pero una imagen muy alta (en orientación vertical) se recortará al centro de la imagen. Deja un poco de espacio alrededor de los bordes si tu imagen destacada contiene texto.

Etiquetas y categorías Agrega el nombre de tu evento, la ciudad y los temas relevantes como etiquetas. Asegúrate de seleccionar la categoría «Alianzas y eventos» y cualquiera de las otras seis categorías que sean pertinentes. Las etiquetas y categorías se pueden agregar en la barra lateral al editar una publicación. Busca la sección «Publicación» y las subsecciones «Etiqueta» y «Categoría». Las etiquetas y categorías no son obligatorias para la publicación, pero si no se agregan, un editor las elegirá por ti.

Autores Puedes publicar una entrada a nombre de una sola persona, de varias personas o incluso de los organizadores del evento.

¡ No terminas una vez que se publica tu publicación ! No olvides compartirla en las redes sociales. Una vez que tu publicación esté en línea, compártela ampliamente en las redes sociales. Diff ya genera mucho tráfico por sí solo, pero con tantas publicaciones que se lanzan, ¡depende de ti llevarla más lejos!

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Buenos ejemplos: