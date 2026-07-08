Hispaania-Eesti artiklivõistlus tõi Vikipeediasse üle 500 uue artikli

2026. aasta artiklivõistlus Estonian Challenge on lõppenud märkimisväärsete tulemustega, aidates täiendada ja laiendada Vikipeedia vabalt kasutatavat sisu nii Eesti kui ka Hispaania kohta. Aprillis käivitasid Wikimedia Eesti, Wikimedia Hispaania, Amical Wikimedia, Euskal Wikilarien Kultura Elkartea ja Galipedia selle ühise algatuse järjekordse vooru. Artiklivõistluse eesmärk oli rikastada eri keeleversioonides Eesti-teemalist sisu ning samal ajal täiendada eestikeelses Vikipeedias Hispaaniat käsitlevaid artikleid.

2026. aasta võistlus kinnitas taas, et keelekogukondade koostöö on tõhus viis vähendada sisulünki ning rikastada Wikimedia projekte rahvusvahelisest ja mitmekeelsest vaatenurgast.

2026. aasta Eesti-Hispaania artiklivõistluse tulemused

1.–30. aprillini 2026 toimunud võistluse tulemused olid järgmised:

45 osalejat

767 muudetud lehekülge

525 uut artiklit

Need arvud näitavad aktiivset osalemist kogu kuu vältel. Eriti märkimisväärne oli uute artiklite loomine, mis moodustas suure osa kõigist tehtud muudatustest.

Tulemused keelekogukondade kaupa

Võistlus toimus viies Vikipeedia keeleversioonis – katalaani-, hispaania-, eesti-, baski- ja galeegikeelses Vikipeedias. Tulemused jagunesid järgmiselt:

Katalaanikeelne Vikipeedia: 6 osalejat, 74 muudetud artiklit (18 uut)

6 osalejat, 74 muudetud artiklit (18 uut) Hispaaniakeelne Vikipeedia: 2 osalejat, 18 muudetud artiklit (kõik 18 olid uued)

2 osalejat, 18 muudetud artiklit (kõik 18 olid uued) Eestikeelne Vikipeedia: 19 osalejat, 252 muudetud artiklit (195 uut)

19 osalejat, 252 muudetud artiklit (195 uut) Baskikeelne Vikipeedia: 14 osalejat, 329 muudetud artiklit (291 uut)

14 osalejat, 329 muudetud artiklit (291 uut) Galeegikeelne Vikipeedia: 4 osalejat, 94 muudetud artiklit (75 uut)

Kõige rohkem artikleid lõid ja täiendasid baski- ja eestikeelne kogukond, neile järgnesid galeegi- ja katalaanikeelne kogukond. Hispaaniakeelses Vikipeedias oli küll osalejaid kõige vähem, kuid kõik seal muudetud artiklid loodi algusest peale.

Rohkem vabalt kättesaadavat teavet nii Eesti kui Hispaania kohta

Artiklivõistlus aitas märkimisväärselt laiendada Vikipeedia sisu nii Eesti kui ka Hispaania kohta. Eesti-teemalised artiklid täienesid ja lisandusid hispaania, katalaani, baski ja galeegi keeles, samal ajal kui eestikeelses Vikipeedias kirjutati uusi ning täiendati olemasolevaid Hispaaniat käsitlevaid artikleid. Sellised algatused aitavad tasakaalustada eri keeleversioonide sisukäsitlust ning parandavad vaba teadmuse kättesaadavust eri kultuuriruumides.

Projekt tõi esile ka Wikimedia kogukondade koostöö väärtuse. Ühine tegutsemine võimaldab koordineeritult täiendada entsüklopeedilist sisu mitmes keeles korraga.

Artiklivõistlus Estonian Challenge on Wikimedia Eesti, Wikimedia Hispaania, Amical Wikimedia, Euskal Wikilarien Kultura Elkartea ja Galipedia ühine algatus, millest on kujunenud püsiv koostööplatvorm eri keelekogukondade vahel.

Lisaks võistlusmomendile soodustab projekt toimetamiskogemuste vahetamist, vabatahtlike rühmade koostööd ning rahvusvaheliste koostöövõrgustike kujunemist Wikimedia liikumises.

Osalenud kogukondade panus

Amical Wikimedia keskendus eelkõige selliste võtmeartiklite loomisele, mis aitavad paremini mõista Eesti ajalugu ja kultuuri. Nende hulgas olid näiteks “Rauaaeg Eestis”, “Eesti Rootsi võimu all”, “Eesti rahvarõivad” ja “Taasiseseisvumispäev”. Selline sisu mitte üksnes ei laienda entsüklopeedilist käsitlust, vaid aitab paigutada Eesti ajaloo laiemasse rahvusvahelisse konteksti.

Wikimedia Eesti hinnangul näitas võistlus ilmekalt, et Vikipeedia võib olla kohtumispaigaks ka sellistele kultuuridele, mida ei seo geograafiline lähedus ega ühine keel. Lisaks uute artiklite loomisele võimaldas algatus teadmiste liikumist mõlemas suunas: Eesti muutus paremini nähtavaks eri keeltes ning samal ajal lisandus eestikeelsesse Vikipeediasse hispaaniakeelsetest allikatest pärinevat sisu. Projekti kogeti vastastikuse avastamise protsessina, kus artiklite kirjutamine kujunes ühtaegu õppimiseks ja kultuurivahetuseks.

Eestikeelses Vikipeedias keskendusid võistlejad Hispaania eri piirkondade ja kultuuripärandi tutvustamisele. Märkimisväärselt täienesid näiteks Barcelona ja Madridi artikkel ning lisandus hulgaliselt uusi artikleid, enim just Baskimaa, Astuuria ja Baleaaride kohta. Erilist tähelepanu pöörati näiteks Astuuria eelromaani kunstile – valmisid nii ülevaateartikkel sellest ainulaadsest arhitektuurisuunast kui ka mitmed artiklid selle ajastu tähtsamatest kirikutest ja mälestistest.

Euskal Wikilarien Kultura Elkartea kogukond paistis sellel võistlusel eriti silma: aprilli jooksul loodi või täiendati 219 artiklit ning lisati üle 61 000 sõna. Need tulemused näitavad nii kogukonna head organiseeritust kui ka püsivat pühendumust, mis teeb baskikeelsest Vikipeediast ühe võistluse aktiivseima osaleja. Statistilistest näitajatest olulisem on kogemus, mis kinnitab vähemuskeelte olulist rolli vaba teadmuse loomisel ja Wikimedia rahvusvahelises koostöös.

Galeegikeelses Vikipeedias kujunes võistlus oluliseks keelteülese koostöö näiteks. Uued artiklid suurendasid Eesti-teemalise sisu hulka galeegi keeles ning tugevdasid kogukonna sidemeid üha püsivama rahvusvahelise koostöövõrgustikuga. Tänavune artiklivõistlus kinnitas, et vähemuskeeltes tegutsevad Vikipeediad ei toimi eraldiseisvalt, vaid on osa ülemaailmsest teadmuskeskkonnast, kus kogukondadevaheline koostöö suurendab nii vaba teadmuse ulatust kui ka kvaliteeti.

Pühendumus vabale teadmusele

Wikimedia Hispaania hindab tänavuse artiklivõistluse tulemusi väga positiivselt. Keelekogukondade ühine panus aitas oluliselt parandada Eesti-teemalise sisu kättesaadavust eri keeleversioonides ning samal ajal rikastas eestikeelset Vikipeediat uute ja täiendatud Hispaaniat käsitlevate artiklitega.

Sellised algatused kinnitavad meie pühendumust rahvusvahelisele koostööle, keelelisele mitmekesisusele ning üha terviklikuma, paremini kättesaadava ja mitmekesisemat maailma kajastava vaba entsüklopeedia arendamisele.

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