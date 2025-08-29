HIGA 2025: hizkuntza gutxituak, gazteria globala eta kultura askea Gasteizen

2025eko uztailaren 14tik 18ra, Vitoria-Gasteiz hizkuntza biziberritzeko epizentroa bihurtu zen, HIGA “Hizkuntza gutxituen hiztun gazteen nazioarteko topaketaren” 5. edizioari esker. Ekitaldi hirueleduna (euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez), aldibereko itzulpenarekin, Wikimedia Españak parte hartzeko plazera izan zuena.
Zer ematen du HIGAk? Hizkuntza biziei, kantu partekatuei, eztabaida sutsuei eta nazioarteko lankidetzari.
Zer da HIGA 2025?
HIGA ez da topaketa bat bakarrik, beren hizkuntza gutxituen alde bizi eta borrokatzen diren mundu osoko gazteentzako esperientzia kolektiboa da. Bost egunez, Gasteizen konexioak sortu ziren, aktibismo linguistikoko estrategiak partekatu ziren eta, emozionaletik hasi eta teknikoraino, hizkuntza horiek nola defendatu eta hazi ikasi zen.
Egitarauak formazioak, lantaldeak, kontzertuak, dantzak, bisita gidatuak eta elkarrizketa informal ugari bildu zituen, edizio hau gune ahaztezin bihurtuz.
Eta nola sortzen da lotura Wikimedia Españarekin?
2023an, Mentxu Ramilo Araujok, Espainiako Wikimediako Zuzendaritza Batzordeko kideak, HIGA aurkitu zuen kasualitatez, eta zalantzarik gabe proposatu zion erakundeari hizkuntza gutxituei eta Wikimedia proiektuei buruzko lantalde bat sortzea. Horrela sortu zen WikiHIGA, 2025eko edizio honetan sustraiak bota dituen hazia.
Talde antolatzailearen laguntzari esker eta Antoine, Mohammed, Cecilia eta Wikimedia proiektuetan interesa zuten beste pertsona batzuen konplizitateari esker, WikiHIGA elkargune garrantzitsu bihurtu zen topaketaren barruan.
Gure parte-hartzea
Ekitaldian, Wikimedia Españak aktiboki lagundu zion WikiHIGA lantaldeari:
- Emma Vadillo Quesadak gidatu zituen asteartetik ostegunera bitarteko lankidetza-saioak, ikuspegi praktikoarekin eta kolektiboki deskubritzeko gogo handiarekin.
- Mentxu Ramilo Araujok Wikimediaren eta HIGAren arteko lotura erraztu zuen, taldeari lagunduz eta prozesua dokumentatuz.
- Ostegun arratsaldean, Ruben Ojeda, Espainiako Wikimediako proiektuen arduraduna, taldearekin elkartu zen azken saioan, eta Montehermoso Jauregiko klaustroan egindako proiektu-azoka batean parte hartu zuen.
Parte-hartzaileetako batzuen balorazioak
Antoine Srunentzat (Wikimedia Frantzia), HIGA funtsezko aukera izan zen hizkuntza-komunitateetara benetan hurbiltzeko. Teoriaz haratago, kolektibo horietan bizi diren benetako erronkak, energia garatzailea eta sormena ezagutu zituen. WikiHIGA lantaldea funtsezkoa izan zen jakintza praktikoak trukatzeko eta komunitate wikimedista zerotik eraikitzeko, aurrez aurre, adierazi zuen.
Antoinek ere ideia argi bat darama: Wikipedia hasiera baino ez da. Hizkuntza askok aurki dezakete erabilgarritasun handiagoa Wikisource, Wikcionario edo Wikimedia Commons bezalako proiektuetan, beren helburuak eta baliabideak beren behar kultural eta historikoetara egokituz.
Bestalde, Wikimedia taldea bultzatu zuen Mentxu Ramilo Araujok esperientzia eraldatzaile gisa bizi izan zuen WikiHIGA: “Gazteago sentitu nintzen”, dio. Bere unerik gogokoenetako bat izan zen talde bat okzitanieraz abesten ikustea Falerinako lorategian, ordu batzuk lehenago ikasi berri zuten abesti bat.
Bere ikuspegitik, horrelako topaketak funtsezkoak dira jakin-mina eta jarduteko gogoa pizteko. Horregatik, WikiHIGA taldeak hazten jarraituko duela espero du, Aisa Serra Gil eta Emma Vadillo Quesada bezalako pertsonen eskutik. Horiek ondo ezagutzen dute Wikimedia ekosistema, eta hizkuntza gutxituetarako dituzten aukerak aztertu nahi dituztenei lagun diezaiekete.
Mohammed Kamal-Deen Fuseinirentzat, Dagbaniko (Ghana) Wikimedista Erabiltzaileen Taldekoa, HIGA esperientzia eraldatzailea izan zen. Sare globalak sortzearen balioa nabarmendu zuen, eta hizkuntza biziberritzea teknologiarekin, identitatearekin eta ingurumen-justiziarekin nola lotzen den deskubritzea. Konferentziatik hiru ikasgai ekarri zituen: eskualdeen arteko lankidetzak eragina sustatzen du, teknologia funtsezkoa da hizkuntzaren biziraupenerako, eta kultura eta hizkuntza elkarrekin biziberritu behar dira.
Wikimediak HIGAn duen lantaldeari dagokionez, “bikaina” dela esan zuen: inklusiboa, praktikoa eta etorkizunerako ikuspegia duena. Fuseiniren ustez, Wikimedia proiektuak ezinbestekoak dira hizkuntza gutxituentzat: ikusgarritasun globala ematen diete, alfabetatzea bultzatzen dute eta komunitateek beren herentzia partekatzea ahalbidetzen dute.
Eta orain zer?
WikiHIGA taldeak martxan jarraitzen du. Aktiboki mantendu nahi dugu topaketa birtualekin, baliabideak partekatzen jarraitzeko, aliantzak sortzeko eta Wikimedia proiektuak hizkuntza gutxituak zaintzeko eta ikusarazteko tresna handia direla frogatzen jarraitzeko.
Hizkuntzak ez direlako galtzen: hitz egiteari uzten diote, dokumentatzeari, partekatzeari. Eta hor, partekatze horretan, Wikimediak ekarpen handia egin behar du.
Gehiago ikusi nahi duzu?
HIGAri esker, ateak irekitzeagatik, sareak saretzeagatik, hizkuntza gutxitu bat hitz egitea desabantaila ez dela gogorarazteagatik: superboterea da. Hurrengo edizioan ikusiko dugu elkar!
