Estonia Wikipedian: 500 artikulu berri baino gehiago hizkuntza anitzeko wikilehiaketan 

Estonia 2026 Erronka wikilehiaketa amaitu da, Estoniari buruzko eduki librea Wikipedian zabaltzeko eta hobetzeko emaitza esanguratsua lortuta.
2026ko apirilean, Wikimedia Estoniak, Wikimedia Españak, Amical Wikimediak, Galipediak eta Euskal Wikilarien Kultura Elkarteak elkarlanean antolatu dugu ekimen hau, Estoniari buruzko edukien presentzia handitzeko hainbat hizkuntzatako Wikipedietan.
Aurtengo edizioak berriro erakutsi du hizkuntza-komunitateen arteko lankidetza tresna eraginkorra dela eduki-hutsuneak murrizteko eta Wikimedia proiektuak nazioarteko eta hizkuntza anitzeko ikuspegitik aberasteko.
Estonia 2026 wikilehiaketaren emaitzak
2026ko apirilaren 1etik 30era bitartean, lehiaketak honako emaitzak lortu ditu:
- 45 parte-hartzaile
- 759 orrialde editatu
- 525 artikulu berri sortu
Datu horiek hilabete osoan zehar izandako jarduera bizia erakusten dute, bereziki, artikulu berrien sorrerari dagokionez.
Hizkuntza-komunitateen araberako parte-hartzea
Lehiaketa bost Wikipediatan egin da: katalanez, gaztelaniaz, estonieraz, euskaraz eta galegoz.
Emaitzak honakoak izan dira:
- Katalanezko Wikipedia: 6 parte-hartzaile, 74 artikulu editatu (18 berri)
- Gaztelaniazko Wikipedia: 2 parte-hartzaile, 18 artikulu editatu (18 berri)
- Estonierazko Wikipedia: 19 parte-hartzaile, 244 artikulu editatu (195 berri)
- Euskarazko Wikipedia: 14 parte-hartzaile, 329 artikulu editatu (291 berri)
- Galegozko Wikipedia: 4 parte-hartzaile, 94 artikulu editatu (75 berri)
Euskarazko eta estonierazko komunitateek bildu dute edizio-jarduera handiena, bai editatutako artikulu kopuruari bai sortutako artikulu berriei dagokienez.
Estoniaz gehiago jakiteko aukera
Wikilehiaketari esker, Estoniari buruzko edukien estaldura nabarmen handitu da Wikipedian, bai kopuruan bai hizkuntza-aniztasunean. Horrelako ekimenek hizkuntza-edizioen arteko oreka hobetzen laguntzen dute, eta ezagutza librearen sarbidea indartzen dute kultura-testuinguru desberdinetan.
Gainera, proiektuak Wikimedia komunitateen arteko lankidetzaren balioa erakusten du. Komunitate horien arteko koordinazioari esker, hizkuntza askotan eta aldi berean hobetu ahal izan dira eduki entziklopedikoak.
Estonia 2026 Erronka Wikimedia Estonia, Wikimedia España, Amical Wikimedia, Euskal Wikilarien Kultura Elkartea eta Galipediaren arteko ekimen bateratua da, eta urteekin hizkuntza-komunitateen arteko lankidetza egonkorra sustatzeko gune bihurtu da.
Lehiaketaren alderdi lehiakorretik harago, esperientzien trukea, boluntario-taldeen arteko koordinazioa eta nazioarteko lankidetza-sareak indartzea ditu helburu.
Komunitateen parte hartzaileen ekarpenak
Lehiaketaren eragina datu orokorretatik harago doa. Amical Wikimediaren kasuan, ekarpena, bereziki, Estoniako testuinguru historikoa eta kulturala ulertzeko funtsezko artikuluak sortzera bideratu da; besteak beste, Estoniako Burdin Aroa, Estonia Suediaren mendean, Estoniako jantzi tradizionala eta Independentzia Berrezartzeko Eguna. Eduki horiek ez dute entziklopediaren estaldura soilik zabaltzen; herrialdearen ulermen egituratuagoa eraikitzen ere laguntzen dute, haren historia testuinguru zabalago eta elkarren arteko loturak dituzten esparruetan kokatzeko.
Wikimedia Estoniaren ikuspegitik, lehiaketak argi erakutsi du Wikipediak kultura desberdinen arteko topagune izateko duen ahalmena, nahiz eta kultura horiek elkarren artean hurbiltasun geografiko edo linguistikorik ez izan. Artikuluak sortzeaz gain, ekimenak ezagutzaren bi noranzkoko trukea sustatu ditu: alde batetik, Estoniaren ikusgarritasuna handitu du hainbat hizkuntzatan; beste alde batetik, gaztelaniazko edukiak ere ekarri ditu estonierazko Wikipediara. Proiektua elkar ezagutzeko prozesu gisa bizi izan da, non editatzea ikasteko eta kultura-trukerako bide ere bihurtzen den.
Bestalde, Euskal Wikilarien Kultura Elkarteak paper garrantzitsua izan du aurtengo edizioan: 219 artikulu sortu edo hobetu ditu, eta 61.000 hitz baino gehiago gehitu ditu apirilean. Kopuru horiek mobilizatzeko gaitasun handia ez ezik, denboran zehar izandako inplikazio iraunkorra ere islatzen dute, eta, horri esker, euskarazko komunitatea lehiaketako aktiboenen artean dago. Datuetatik harago, Wikimedia mugimenduaren barruan hizkuntza gutxituek ezagutza askearen eraikuntzan eta nazioarteko lankidetzan eragile aktibo gisa duten zeregina indartzen du esperientziak.
Galizierazko Wikipedian, lehiaketa hizkuntzen arteko lankidetzaren esperientzia bereziki esanguratsu gisa sendotu da. Artikulu berriak sortzeari esker, Estoniaren presentzia handitu da galizieraz, eta, aldi berean, komunitatea nazioarteko lankidetza-sare gero eta egonkorrago batean txertatzen lagundu du. Edizio honek indartu egiten du hizkuntza gutxituetako Wikipediak ez direla modu isolatuan aritzen, baizik eta ezagutza askearen kalitatea eta hedadura komunitateen arteko lankidetzaren bidez, biderkatzen dituen ekosistema global baten parte direla.
Ezagutza librearekiko konpromisoa
Horrelako ekimenek argi erakusten dute nazioarteko lankidetzak, hizkuntza-aniztasunak eta boluntarioen lanak funtsezko zeregina dutela ezagutza librearen eraikuntzan.
Wikipedia osatuago, irisgarriago eta askotarikoago bat eraikitzeko bidean, lankidetza-sare horiek ezinbestekoak dira. Horregatik, etorkizunean ere antzeko ekimenak sustatzen eta beste Wikimedia komunitateekin elkarlanean aritzen jarraituko dugu.
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