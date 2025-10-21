Porto Meeting 2025: Una redi ibérica pa promovel la diversiá lengüística i la conocencia libri

Del 21 al 25 de mayu, Porto meeting arrejuntó en Oporto i Miranda de Dueru a mandiletis de comunidáis lengüísticas amenuías, pressonas güiquipedistas, vestigadoras, estuyantis i promoveoris del desenróo local, cun proponimientu común: endonal las luengas amenuías dendi los proyeutus Güiquimedia.

La encontrança, aviá por Wikimedia Portugal, Facultá de letras dela Nuversiá d’Oporto, l’Archivu Mocipal de Miranda de Dueru, el Museu Terra-Mater i Wikimedia España, mesturó sessionis ténicas, talleris i atividáis comunalis.

Hue un ranchu pa enganchal cencia abierta, soberanía degital i justicia lengüística, col ojetivu de “consolidar” una redi ibérica que apuchi’l desenróo escoltural i tenológicu destas luengas nel ecosestema de Wikimedia.

Porto Meeting 2025: las lenguas comu territoriu común

Los proyeutus Wikimedia no sonin solu una herramienta pa repartil conocencia, tamién sonin un ranchu de resestencia, de conservación i recostrución escoltural.

Dendi el gallegu hata el mirandés. passandu pol estremeñu, l’asturianu, l’ocitanu, el vascu, el catalán, munchas luengas vivin una sitación de desventaja estrutural frenti a idiomas dominantis. Porto Meeting revindicó el su valol i los sus derechus a estal presentis nel mundu degital.

Antonio Gregorio Montes, participaol pola Galipedia, resumía assina l’espritu del ventu:

“Comu sueli acontecel enas juntanças güiquipedistas, el güen ambieni pasa por cima’l assuntu, al tiempu que s’assentan avenencias que s’aspera que creçan más alantri. Ca luenga i ca güiqui associá s’ahalla nun momentu deferenti, con recussus destintus, peru col mesmu deseu d’acontinal vivas.” Antonio, valoreo las esposicionis centrás ena lengüística, mayolmenti ena decumentación i valoreu de luengas amenuías comu’l mirandés i’l gallegu. Asseñaló la emportancia de herramientas comu Lingua Libre i Spell4Wiki pa conserval la diversiá lengüística, i arrayó el papel breva dela genti jovin en proyeutus comu Txikipedia.

Comuniá, tenología i escoltura: una equación potenti.

El pograma dela juntança brindó dendi obraoris a tentu de Lingua Libre, lessemas en Wikidata, o proyeutus comu Txikipedia, hata caravas a tentu de lu cómu costruil normativas ortográficas, comu nel cassu’l mirandés. Las sessionis convivierun con ranchus de diálagu mas abiertus i con atividáis que celebran la luenga dendi lo corrienti: bailis, cantus, garbeus pol patrimoñu local.

Mentxu Ramilo, de Wikimedia España, asseñaló:

“Hue mu intressanti conocel los labutos en Ghana, el proyeutu lessicu-gráficu en mirandés i lu cómu herramientas comu Güiquidata i Abstract Güiquipedia puein ayual a rebullil luengas amenuías. Lo más emportanti es crial una redi ibérica de sostribu i aprendizagi motuu”. Mentxu asseñaló la riqueza d’aprendizagis del Porto Meeting 2025. Le petó especialmenti ascuchal n’estremeñu a Tomás Antolín, un jovin aditol que gasta Güiquipedia comu horma pa deprendel i rebullil esta luenga. Amás, pa ella, crial una redi de sostribu ténicu i conceju” es breva pa que las luengas amenuías alcuentrin un ranchu sóliu nel ecosestema Wikimedia.

Carlos Silva, de Wikimedia Portugal, muestró un valoreu mu possitivu comu organiçaol::

“Esti añu vemus conseguíu avial enganchis estitucionalis rialis cona comuniá mirandesa. Angu que víamus tentau hazi más de diés añus sin çucessu. Esta ves, la cercanía dió los sus frutus.” Silva valoreó el Porto Meeting 2025 comu un gran ahili tocanti ala adición anteriol. Asseñaló la variedá de temas tocaus, dendi ténicas lengüísticas hata herramientas comu Lingua Libre i los lessemas de Wikidata, i l’asperá participación de Hugo López, de Güiquimedia Francia. Amás, la mesa reonda’l viernis hue especialmenti enriqueceora por cuental con más presencia güiquimedista qu’académica; asseñaló. En Miranda de Dueru, se logró por primel ves un enganchi estitucional sóliu cona comuniá mirandesa, tras d’añus d’ententus fallíus. Pa Carlos, esti contatu cercanu hue breva i marcó l’esmiençu de nueas calavoracionis. La hotura Fiesta de las Lhenguas sedrá una bicoca p’acontinal teciendu alianças entri comunidáis lengüísticas ibéricas, ahirma. Una redi que s’está fraguandu Si angu dexó cralu Porto Meeting 2025 es qu’el rebullieru lengüísticu i escoltural no se logra solu con herramientas degitalis, sino con comuniá i calavoración. Koldo Bigurik, dendi el País Vascu, lo espressó con clariá:: “Es emportanti qu’alas juntanças tamién vengan maestrus qu’aditin enas sus güiquipedias. Sonin quienis más fácilmentin puein arrochal a relanceal proyeutus comu Txikipedia en otras luengas.” Koldo pussu en valol el trebaju ducativu que s’está hiziendu con Txiquipedia, la vessión jovenil de Güiquipedia en vascu, apuchau dendi centrus escolaris por mé de proyeutus multidiciplinaris. Sin bargu, alamentó qu’esta esperencia no esté huendu relanceau en otras güiquipedias, posiblimenti pola halta d’enganchi con docentis del andal escolal. Propusu envinculal a docentis que ya aditin comu vía pa destendel el moelu. Pol otru lau, asseñaló que la sessión dedicá ala calvoración entri güiquipedias ibéricas hue “ligeru” i pocu “concretu”, anque ve un gran podencial pa hoturas sinergías qu’aspera s’acontinin aina. I pa quienis participavan por primel ves, comu Tomás, dela Güiquipedia n’estremeñu, la esprencia hue trashormaora: “Esto no es sólu estal de frenti a una pantalla. Se puein hazer munchas cosas. Mos poemus ayual motúumenti. Essu mos enriqueci.” La juntança le premitió vél más allaína dela adición en Güiquipedia: hazel gavilla con pressonas, proyeutus, i ralidáis diversas qu’amprían el sentíu del trebaju colestivu. Pa Tomás, l’aprendizagi breva hue que Güiquimedia es tamién comuniá, sostribu motuu i enrequecimientu repartíu. Daniel Gordo Rodríguez, del Órganu de siguimientu’l estremeñu i la su coltura–(OSCEC), espressó el su deseu de que surjan más pressonas comu Tomás, que gastan Güiquipedia pa deprendel estremeñu, angu qu’oi entovia cuesta logral. Asseñaló que la juntança de Oporto hue espiraora porque podenció la criación duna comuniá más allá dela tenología; enxertandu escoltura, música i vesitas.

Más allá’l ventu: un comprometimientu a longu prazu

Ena etapa más distendía de Miranda de Dueru afrorecierun ideas inhormalis i hoturas calavoracionis. Ana Afonso, de Biquipedia, fechó cun cálculu potenti:

“Palramus, cantamus i bailamus en mirandes, Esta luenga, que hazi siegrus hue descruía hata delas oracionis, agora guelvi a sonal con huerça. Peru las juntanças no bastan. Ai que dil alas ascuelas, ala nuversiáis, i trael a más pressonas ala Biquipedia. Tenemus qu’ahilal p’alantri.”

Ana Afonso repartió una guipaína emocional i simbólica a tentu dela Porto Meeting 2025, que concidió col 480 aniversariu dela estitucionaliçación del mirandés comu luenga litúrgica. Anque valorea estas juntanças comu ranchus d’espiración i comuniá, alvertió qu’el rebullieru lengüísticu rial dessigi allegal alas escuelas i nuversiáis, ondi están las pressonas con herramientas p’ayual a Biquipedia.

Assina tamién, Ana Salgado, dela Academia das Ciências de Lisboa, arrayó lu cómu Porto Meeting 2025 demuestró el valol dela calavoración entri estitucionis académicas, comuniáis lengüísticas i Güiquimedia comu motol pa conserval i rebullil luengas amenuías.

Pa ella, la juntança hue tamién una oportuniá p’ahondal ena escoltura mirandesa, especialmente con momentus comu la presentación d’António Bárbolo Alves, qu’aportó una guipá letraria a tentu desta luenga.

Porto Meeting 2025: un passu más

Los proyeutus Güiquimedia se basan nel prencipiu de diversiá lengüística. horman un eshuerçu coletivu pa brindal l’acessu ala información i ala conocencia nel mayol númberu d’idiomas possibri. Amás de brindal acessu ala conocencia, sirvin p’afial las luengas amenuías.

Porto Meeting 2025 es un passu más – decidíu, coletivu i emocionanti hazia una Güiquimedia más diversa, más igualitaria i enganchá cona ralidá delos puebrus que resestin, crían i repartin enas sus propias luengas.

A continación, te dexamus más información a tentu desta juntança:

Retrataúras dela juntança: Wikimedia Commons

Vídiu ressumi: YouTube | Commons

Retrataúra de grupu

Pograma compretu: Meta-Wiki

Trauzíu por Tomás Antolín Diego.

