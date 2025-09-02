هر وبسایت بزرگی، از جمله ویکیپدیا، با رباتهای مخرب دستوپنجه نرم میکند – مشکلی که در اینترنت امروز در حال بدتر شدن است، نه بهتر شدن. ویکیپدیا نیاز به ابزارهای قویتری دارد تا از خود در برابر فعالیتهای خودکار مخرب (از جمله فعالیتهای مبتنی بر هوش مصنوعی) محافظت کند. بنیاد ویکیمدیا در ماه آوریل در مورد محافظت از زیرساختهای خود در برابر استخراجکنندههایی که بیشازحد از محتوای ویکیمدیا برای آموزش داده استفاده میکنند، نوشته بود. در این نوشته، دربارۀ راهی جدید برای محافظت از ویکیمدیا در برابر رباتهای مخربی صحبت میکنیم که فعالیتهایی شبیه انسانها، مانند ایجاد حساب و ویرایش، انجام میدهند.
برای این کار، در حال آزمایش یک سرویس جدید تشخیص ربات در ویکیپدیا هستیم. ابتدا آن را برای ایجاد حساب اعمال میکنیم و ممکن است در آینده آن را برای محافظت از ویرایشها یا اقدامات حساس دیگر نیز گسترش دهیم.
هدف ما ایجاد زیرساختی بهتر برای مقابله با خرابکاریهای خودکار است – مانند تغییرات انبوه جایگزینی کلمات که در ماه جولای در ویکیپدیای انگلیسی رخ داد، یا تلاش برای تصاحب حسابهای کاربری در ماه مارس. همچنین میخواهیم برای مقابله با حسابهای زاپاس خودکاری که ممکن است محتوا را تغییر دهند یا در روند تصمیمگیری جامعهٔ داوطلبان تأثیر بگذارند، آمادگی بیشتری داشته باشیم.
این سرویس جدید، جایگزین کپچای فعلی ما خواهد شد؛ همان معمای تصویری قدیمی که از دههٔ ۲۰۰۰ باقی مانده است. بهصراحت باید گفت این سیستم متعلق به دوران قدیم وب است و توانایی مقابله با مهاجمان مدرن مجهز به هوش مصنوعی را ندارد. همچنین بازخوردهای زیادی دریافت کردهایم که کپچای فعلی برای کاربران انسانی بسیار دشوار است.
سرویسی که قصد آزمایش آن را داریم، اچکپچا نام دارد – یک سرویس متخصص در شناسایی رباتها. این شرکت تمرکز ویژهای بر مشتریان حساس به حریم خصوصی دارد، از جمله سیگنال و دیگر سرویسهای اینترنتی، که آن را برای ویکیپدیا مناسب میسازد.
در این آزمایش، بررسی خواهیم کرد که آیا اچکپچا توانایی مهار فعالیتهای رباتمحور را دارد و آیا استفاده از ویکیپدیا را برای کاربران انسانی آسانتر میکند یا نه.
صراحتاً اعلام میکنیم که این آزمایش شامل ادغام مستقیم ویکیها با یک سرویس ثالث اختصاصی خواهد بود. این موضوع برای ویکیمدیا جدید است و ما آن را با دقت بررسی کردهایم. با این حال، ساخت چنین سرویسی توسط خود ما در این دوران ممکن نیست. شرکتهایی که بهصورت تخصصی سرویسهای شناسایی ربات ارائه میدهند، تخصص و منابع بسیار بیشتری نسبت به ما دارند – بهویژه در پیگیری بیوقفهٔ نبرد موشوگربهوار میان رباتها و ابزارهای تشخیص آنها.
همیشه تلاش کردهایم ویکیپدیا را با حساسیت بالای حفظ حریم خصوصی اداره کنیم، که به ما کمک کرده از اشتراکگذاری اطلاعات سطحی و ردیابیهای معمول اینترنت امروز اجتناب کنیم. برای حفظ این تعهد، ترتیبی دادهایم که اچکپچا آدرس آیپیِ بازدیدکنندگان را مشاهده نکند، همچنین نتواند از اقدامات خاص کاربران یا آدرس صفحات بازدیدی اطلاع یابد. اطلاعات جمعآوریشده دربارهٔ دستگاههای بازدیدکننده نیز حداکثر تا ۱۰ روز نگهداری خواهد شد و سپس حذف میشود.
جزئیات فنی و نحوه عملکرد
- برخلاف کپچای فعلی، سرویس جدید عمدتاً بهصورت نامرئی کار خواهد کرد؛ حدود ۹۹.۹٪ از بازدیدکنندگان هرگز با معمایی روبهرو نخواهند شد.
- کاربرانی که معما را مشاهده میکنند، باید آن را برای ایجاد حساب حل کنند. این معماها تصویری هستند، اما برای کاربران نابینا یا دارای نیازهای خاص، معماهای متنی نیز موجود است که فقط با صفحهکلید قابل حل هستند.
- سرویس مذکور یک “نمرهٔ ریسک” به ما بازمیگرداند که میزان اطمینان آن از واقعی نبودن حساب ایجادشده است. این نمره عمومی نخواهد بود و فقط برای بررسیهای داخلی ذخیره میشود.
- آدرس آیپی بازدیدکنندگان به اچکپچا ارسال نمیشود – تمام درخواستها از طریق پروکسیهایی که خودمان میزبانی میکنیم عبور میکند Iو آیپیها هش میشوند.
- کدی که از اچکپچا بارگذاری میشود در صفحهٔ تمرین اجرا خواهد شد و نمیتواند به محتوای صفحه یا URL دسترسی داشته باشد.
شروع آزمایش و ارزیابی
در هفتههای آینده و طی چند ماه، بررسی خواهیم کرد که رباتها چگونه با ویکیها تعامل دارند، آیا اچکپچا مشکلی برای استفادهٔ انسانی ایجاد میکند یا نه، و چه اقدامات امنیتی و حریم خصوصی بیشتری ممکن است لازم باشد. پس از تحلیل، با جامعه کاربران مشورت خواهیم کرد و پیش از تصمیمگیری درباره گسترش اچکپچا، نظرات را بررسی میکنیم.صفحهٔ پروژه اطلاعات فنی بیشتری ارائه میدهد. همچنین میتوانید نسخهٔ توسعهیافتهٔ این اطلاعیه را در سایت Diff مطالعه کرده یا برای دریافت اخبار به خبرنامهٔ تیم ما بپیوندید.
