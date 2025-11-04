۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، بیست و پنجمین سالگرد ویکی‌پدیا خواهد بود. این یک نقطه عطف فوق‌العاده است که جوامع ویکی‌مدیا برنامه دارند در طول سال ۲۰۲۶ آن را جشن بگیرند.۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، بیست و پنجمین سالگرد ویکی‌پدیا خواهد بود. این یک نقطه عطف فوق‌العاده است که جوامع ویکی‌مدیا برنامه دارند در طول سال ۲۰۲۶ آن را جشن بگیرند.

برای حمایت از این جشن‌ها، بخش ارتباطات بنیاد ویکی‌مدیا چندین منبع را به مرکز ویکی‌متای «۲۵ سال ویکی‌پدیا» اضافه می‌کند.





این منابع شامل یک سیستم بصری برای نشانه‌گذاری این دستاورد هستند. این سیستم از قطعه سادهٔ پازل الهام گرفته است، که از سال ۲۰۰۳ در کرهٔ پازل ویکی‌پدیا حضور داشته و در جشن‌های دهمین سالگرد ویکی‌پدیا در سال ۲۰۱۱ نیز به‌عنوان نماد مرکزی به کار رفته بود. ما واقعاً هیجان‌زده‌ایم که آن را برای بیست‌وپنجمین سالگرد بازگردانیم.





منابع سیستم بصری برای استفاده گسترده و تطبیق‌پذیری طراحی شده‌اند. این منابع شامل قالب‌ها و دستورالعمل‌هایی هستند که افراد می‌توانند از آن‌ها برای ساخت لوگوهای جدید، ارائه‌ها، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پس‌زمینه‌های Zoom، پوسترها، تصاویر و موارد دیگر استفاده کنند.





سیستم آیکون‌ها از قطعات کوچک پازل مانند «پیکسل‌ها» برای نمایش طراحی‌های ساده استفاده می‌کند. ما کار را با ۲۴ آیکون آغاز کرده و قصد داریم راهنمایی‌ها و ابزارهای لازم برای ساخت آیکون‌های شخصی را منتشر کنیم. به مناسبت بیست‌مین سالگرد ویکی‌پدیا، حدود ۳۰ آیکون ایجاد کردیم و با خوشحالی شاهد آن بودیم که داوطلبان بیش از ۱۰۰ آیکون دیگر نیز ساختند.

در ارتباطات خود، از دو عبارت «دانش، انسان است» و «۲۵ سال بشریت در بهترین شکل خود» به‌عنوان دو گزاره مرکزی استفاده می‌کنیم. این عبارات بر پیام‌هایی بنا شده‌اند که پیش‌تر موفقیت‌آمیز بوده و توضیح می‌دهند چه چیزی ویکی‌پدیا را از اینترنتی که همواره در حال تغییر و روزبه‌روز بیشتر تحت تأثیر هوش مصنوعی است، متمایز می‌کند.



ما همچنین برنامه‌ای برای اعطای کمک‌هزینه اعلام می‌کنیم تا جوامع بتوانند مهمانی‌های «۲۵ سالگی ویکی‌پدیا» را برگزار کنند. اولین دورهٔ ارسال درخواست‌ها تا ۱ نوامبر خواهد بود تا کمک‌هزینه‌های تأیید شده بتوانند از ژانویهٔ ۲۰۲۶ آغاز شوند.



ویکی‌پدیا ۱۵ و ویکی‌پدیا ۲۰ لحظاتی با اهمیت جهانی قابل توجه در حرکت ما بودند. ما صدها مقاله خبری، هزاران تشکر شخصی و میلیون‌ها بازدید از سایت‌های تولد را دیدیم. اکنون با رسیدن به ۲۵ سال دانش آزاد، احساس می‌کنیم که به یک نقطه عطف حتی بزرگ‌تر دست یافته‌ایم. بیایید این جشن را بزرگ‌ترین جشن خود تاکنون کنیم.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation