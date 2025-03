Apprenez-en davantage sur les mises à jour des instructions du CentralNotice en participant à une formation pour les demandeurs

CentralNotice fonctionne souvent comme un panneau d’affichage public partageant avec les lecteurs et les contibuteurs des opportunités de participer au mouvement Wikimedia

CentralNotice joue un rôle essentiel dans le mouvement Wikimedia, permettant aux communautés de partager des messages importants, d’encourager la participation à des campagnes mondiales et de soutenir des initiatives impactantes. Les demandes de CentralNotice sont régies par un processus communautaire, dans lequel les administrateurs sélectionnés par la communauté examinent les demandes des affiliés et des bénévoles.

Entre 80 % et 90 % des vues du CentralNotice proviennent de demandes générées par la communauté et les affiliés. Cependant, depuis longtemps, les demandeurs et les administrateurs indiquent que la compréhension des règles relatives aux demandes peut s’avérer complexe. Parfois, une demande aboutissait avec des demandeurs et des administrateurs du CentralNotice (administrateurs du CN) frustrés par le processus.

Entre Wikimania 2024 et décembre, nous avons travaillé avec les administrateurs de CentralNotice pour mieux comprendre leurs meilleures pratiques existantes et mettre à jour les instructions d’utilisation de CentralNotice. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces mises à jour et participer à une formation sur l’utilisation de CentralNotice le 26 mars à 14h00 UTC.

Avez-vous déjà vu une bannière comme celle-ci au-dessus d’un article de Wikipédia ? Ces bannières sont créées par les communautés et regies à un processus de demande publique, dans le cadre duquel les administrateurs de CentralNotice approuvent le message et le design des bannières.

Pourquoi les instructions d’utilisation de CentralNotice avaient-elles besoin d’être mises à jour ?

Lorsque nous avons commencé à discuter de cette question avec les administrateurs du CentralNotice (administrateurs du CN), il est apparu clairement que de nombreuses bonnes pratiques comprises par les administrateurs ne faisaient pas partie des règles. Pour remédier à cela, nous avons lancé une révision collaborative et complète des instructions existantes. Nous avons recueilli les commentaires des personnes impliquées dans l’utilisation du CentralNotice, notamment les administrateurs du CN, les équipes de collecte de fonds et les membres de divers départements au sein de Wikimedia. À travers des sessions de brainstorming during Wikimania et en ligne, puis la création d’une première ébauche collaborative du consensus opérationnel existant par les administrateurs, et des discussions franches pour comprendre les défis et les opportunités d’amélioration.

L’un des aspects les plus précieux de ce processus a été la boucle du feedback que nous avons établie. Il était important pour nous non seulement de connaître l’avis des administrateurs expérimentés, mais aussi de comprendre l’expérience des nouveaux demandeurs. Chaque suggestion et préoccupation nous a rapprochés d’un ensemble d’instructions qui fonctionneraient pour tout le monde, quel que soit leur niveau d’expertise avec CentralNotice.

Le processus n’a pas été rapide. Il a fallu environ six mois pour publier les nouvelles instructions. CentralNotice est très complexe et les administrateurs sont souvent des bénévoles engagés dans de nombreuses autres activités du mouvement. Cependant, en décembre, nous avons publié les nouvelles instructions.

Les instructions actualisées du CentralNotice ont introduit plusieurs améliorations clés, telles que :

Le processus d’approbation comprend désormais des délais précis et souligne l’importance d’obtenir le consensus de la communauté, en particulier pour les nouvelles campagnes.

Il existe désormais des règles de personnalisation des bannières qui fournissent aux demandeurs des normes de conception claires, garantissant que les bannières sont visuellement accessibles et ne perturbent pas l’expérience utilisateur.

Il y a également des conseils sur le texte des bannières et la traduction, encourageant la clarté et l’inclusivité dans les campagnes multilingues et bien plus encore.

De plus, les règles destinées aux affiliés et au personnel du WMF ont été clarifiées, et les instuctions concernant les bannières de collecte de fonds et de sondage ont été considérablement affinées.

Ces mises à jour rendent le processus de demande plus prévisible et plus équitable, permettant aux administrateurs et demandeurs de naviguer plus efficacement dans CentralNotice.

Avec tout le travail acharné qui a été consacré à ce processus, nous sommes incroyablement fiers du résultat et ravis de voir l’impact positif qu’il aura sur la communauté. Notre objectif était de créer un cadre qui rend CentralNotice plus accessible, efficace et convivial, et nous sommes optimistes que ces changements amélioreront l’expérience de tous ceux qui ont l’intention d’utiliser CentralNotice.

Prochaine formation CentralNotice

Avec les instructions actualisées du CentralNotice désormais en place, nous voulons nous assurer que tous ceux qui doivent utiliser CentralNotice ont la possibilité de comprendre les règles et les pratiques. Une communauté bien informée et confiante garantit que les demandes de bannières sont non seulement efficaces, mais également conformes aux meilleures pratiques, rendant le processus d’approbation plus fluide pour tout le monde. C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer notre prochaine session de formation sur le CentralNotice ! Conçue pour aider les futurs administrateurs du CN et les organisateurs de campagnes à naviguer facilement le processus de demande de bannières.

Cette formation sera une excellente occasion pour toute personne souhaitant devenir administrateur du CN, ainsi que pour les organisateurs, débutants ou expérimentés, souhaitant tirer parti du CentralNotice pour leurs campagnes. Nous aborderons des sujets essentiels tels que :

Comprendre le système CentralNotice – Comment fonctionnent les bannières et leur impact.

Comment soumettre une demande – Un guide étape par étape pour s’assurer que votre demande répond à toutes les exigences.

Bonnes pratiques pour des bannières de campagne efficaces – Qu’est-ce qui fait une bannière réussie et conforme.

Le rôle des administrateurs du CN – Responsabilités, processus et comment le devenir.

Le processus d’approbation des administrateurs – Les futurs administrateurs du CN apprendront comment examiner, approuver et activer les bannières, en veillant à ce qu’elles soient conformes aux instructions.

Éviter les pièges les plus courants – Erreurs à éviter lors de la soumission des demandes.

Calendrier de formation et prochaines étapes

La première session de formation sera destinée aux demandeurs de campagne et devrait avoir lieu le 26 mars 2025. Inscrivez-vous ici!

Nous organiserons une formation pour les administrateurs en mai afin d’aider les nouveaux administrateurs de CentralNotice à utiliser les règles. Si vous souhaitez être informé de cette nouvelle, veuillez envoyer un mail à campaigns@wikimedia.org.

Qui devrait s’inscrire ?

Nous encourageons toute personne souhaitant utiliser CentralNotice ou en devenir administrateur à suivre cette formation. Si vous êtes un organisateur et que vous menez des campagnes Wikimedia ou que vous êtes sur le point de vous lancer, cette formation est également idéale pour vous.

Que vous soyez nouveau sur CentralNotice ou que vous l’utilisiez depuis un certain temps mais que vous souhaitiez plus de clarté sur le processus, cette formation est également pour vous. Inscrivez-vous ici!

Pour toute question immédiate, contactez-nous à campaigns@wikimedia.org. Au plaisir de vous y retrouver.

