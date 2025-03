Progrès du plan annuel: Aperçu des six derniers mois

Chaque année, la Fondation Wikimédia trace son parcours à travers un plan annuel, qui définit la direction nous guidant. En juillet, nous avons lancé les travaux du nouveau plan annuel de la Fondation, qui guide nos efforts de juillet 2024 à juin 2025.

Tout au long du processus de planification, nous avons échangé avec des centaines de wikimédiens – sur wiki, lors d’appels communautaires co-créés et à travers les Discussions:2024. Ces discussions ont éclairé la rédaction du plan annuel de 2024-2025 et ont fourni des informations qui ont alimenté notre travail au cours des deux premiers trimestres de ce plan, de juillet à décembre 2024.



Les quatre principaux objectifs de ce plan sont l’infrastructure, l’équité, la sécurité et l’intégrité, et l’efficacité, avec une attention particulière portée aux produits et à la technologie, présents dans chacun des quatre. Dans cette publication, nous partagerons quelques-unes des avancées réalisées au cours des deux premiers trimestres de notre exercice financier.

Infrastructure

Notre objectif en matière d’infrastructure est de faire progresser la connaissance en tant que service. Cet objectif porte sur trois axes: WikiExperiences, publics futurs et services de signaux et de données.

WikiExperiences vise à renforcer la sécurité, la fiabilité et la scalabilité des projets Wikimédia, tout en rendant les wikis plus faciles et plus agréables à utiliser, notamment pour les rédacteurs expérimentés et les fonctionnaires. En continuant à améliorer notre plateforme et en créant une meilleure expérience utilisateur, nous espérons que davantage de personnes souhaiteront rejoindre les projets Wikimédia, trouver l’information dont elles ont besoin et continuer à s’impliquer en tant que rédacteurs, contributeurs techniques ou lecteurs.



Publics futurs vise à atteindre et à impliquer de nouvelles personnes dans les projets Wikimédia, tandis que les services de signaux et de données visent à investir dans des services de données améliorés afin de mieux mesurer l’impact de notre travail.

Wiki Experiences



Expérience contributeur et utilisateur

Lors du premier trimestre, nous avons lancé le très attendu mode sombre, un souhait de longue date partagé par de nombreux wikimédiens. Cette fonctionnalité réduit la fatigue oculaire des lecteurs en offrant une expérience de lecture à faible contraste. Nous avons désormais déployé le mode sombre sur plus de 40 wikis, y compris pour les utilisateurs anonymes.

Une autre demande de longue date concernait la possibilité pour les contributeurs de trouver facilement les événements et les communautés wiki qui les intéressent. Au deuxième trimestre, cela a entraîné l’extension de la fonctionnalité liste de collaboration dans la partie événements de campagne, qui comprend désormais un onglet pour les “Communautés.” Cet onglet présente les projets de la Wiki locale, ainsi que des liens vers la page du projet Wiki et l’élément Wikidata associé. La liste de collaboration a également été récemment enrichie de filtres de recherche supplémentaires, permettant ainsi de rechercher des événements par Wiki ou par sujet. De plus, les wikis dotés de l’extension événements de campagne peuvent accéder à la fonctionnalité liste d’invitations, lancée au premier trimestre. Cette fonctionnalité permet aux organisateurs d’identifier les utilisateurs susceptibles d’être intéressés par leur prochain événement ou projet Wiki, en fonction de leur historique de contributions.

Automoderator est le dernier-né d’une suite d’outils que les contributeurs bénévoles peuvent utiliser pour lutter contre la désinformation tout en améliorant l’efficacité de la modération de contenu. Un nombre important de modifications apportées aux projets Wikimédia devraient être annulées sans ambiguïté, rétablissant ainsi la page à son état initial. Avant, les patrouilleurs et les administrateurs devaient consacrer beaucoup de temps à examiner et annuler manuellement ces modifications. Grâce aux nouveaux modèles d’apprentissage automatique “Risque d’annulation”, Automoderator détecte et annule automatiquement les modifications nuisibles. Entre le premier et le deuxième trimestre, Automoderator a été déployé sur six nouveaux wikis.



De plus, les rédacteurs et les responsables du filtre d’abus peuvent désormais créer un CAPTCHA indiquant si un filtre correspond à une modification. Cela permet aux communautés de réagir rapidement aux spams générés par les robots automatisés. Dans le même esprit d’accompagnement des rédacteurs sur les wikis, l’extension graphique, qui permet aux rédacteurs de créer des visualisations de données, est désormais disponible sur MediaWiki.org et sur trois wikis pilotes.

Nous avons également commencé à déployer des mises à jour visant à améliorer l’expérience de rédaction sur l’application mobile iOS, dans le cadre d’une transition plus large d’une plateforme centrée sur le lecteur vers une plateforme prenant pleinement en charge la lecture et la rédaction. Les rédacteurs de l’application mobile iOS bénéficient désormais de fonctionnalités de navigation améliorées, notamment un nouveau menu profil permettant d’accéder facilement aux fonctionnalités de modification telles que les notifications et la liste de suivi depuis la vue de l‘article. Dans le prolongement de cet effort, la fonctionnalité de suggestions de modifications par texte alternatif est désormais entièrement déployée en production sur l’application iOS pour les Wikipédias en espagnol, portugais, chinois et français. Cette fonctionnalité est conçue pour aider les nouveaux utilisateurs à ajouter du texte alternatif aux images, afin d’améliorer l’accessibilité et l’engagement.



Nous continuons également à chercher des moyens d’améliorer l’expérience des contributeurs disposant de droits étendus sur les projets, comme les stewards. Ces derniers peuvent désormais spécifier si les blocages globaux doivent empêcher la création de compte. Avant ce changement, tous les blocages globaux empêchaient la création de compte. Cela permettra aux stewards de réduire les effets secondaires indésirables des blocages globaux sur les adresses IP.

Afin de garantir une expérience plus sécurisée et qui respecte la confidentialité, sans compromettre la praticité, nous mettons à jour la connexion utilisateur unique. C’est le système qui permet aux utilisateurs de se connecter à un site Wikimédia, puis d’être automatiquement connectés sur tous les autres. Cette mise à jour assurera la compatibilité avec les mesures anti-pistage des navigateurs. Elle sera déployée pour tous les utilisateurs d’ici fin mars. La sécurité des comptes sera également renforcée en limitant l’authentification à un seul domaine.

La Fondation a lancé une série de conversations communautaires avec les bénévoles et les parties prenantes de Wikimedia Commons afin de prioriser les efforts de soutien pour le prochain exercice financier. Si les efforts actuels se concentrent sur l’amélioration de l’assistant de téléversement afin de simplifier la tâche des modérateurs, de nombreux intérêts et besoins sur Commons ont été abordés avec les membres de la communauté au cours des derniers mois.

Ce ne sont là que quelques exemples des progrès réalisés au cours des deux premiers trimestres. Lors des six derniers mois, nous avons résolu un total de 650 problèmes signalés par des bénévoles sur Phabricator. Par exemple, sur les wikis multilingues, les utilisateurs peuvent désormais masquer les traductions de la page spéciale WhatLinksHere. Nous avons également corrigé des bugs dans des domaines importants comme Ajouter un lien, l’application Wikipédia pour Android et le système de téléchargement au format PDF, entre autres.

Afin de favoriser une collaboration étroite et continue avec les membres de la communauté par le travail de WikiExperiences, la Fondation a lancé en octobre 2024 un conseil consultatif sur les produits et technologie (PTAC), un projet pilote d’un an. Ce conseil réunit des contributeurs techniques, des affiliés, ainsi que la Fondation pour collaborer à la construction d’une plateforme technologique plus résiliente et tournée vers l’avenir. Le conseil est chargé de formuler des recommandations sur le développement des produits et des technologies sur plusieurs années afin de contribuer à l’alignement avec l’orientation stratégique de la Fondation. Le PTAC a déjà publié sa première recommandation.

Public futurs

Nous répondons également aux demandes de bénévoles pour expérimenter comment les nouvelles générations peuvent lire et utiliser le contenu de Wikipédia. Nos équipes chargées de l’expérience de lecture mènent actuellement six expériences afin de déterminer où investir encore plus de temps et d’attention. Pour en savoir plus sur la “connaissance libre partout” comme stratégie potentielle de durabilité multigénérationnelle, nous avons lancé une expérience consistant à remixer le contenu Wikipédia en courtes vidéos “de faits amusants” et à les publier sur TikTok, Instagram et YouTube, des plateformes populaires où les jeunes générations aiment passer du temps et apprendre. Entre octobre 2024 et janvier 2025, nous avons enregistré un total de 1,87 million de vues et 1,51 million d’utilisateurs uniques touchés grâce à cette expérience, ce qui témoigne de l’efficacité de cette stratégie pour diffuser les connaissances Wikipédia auprès des jeunes publics à grande échelle. Nous continuons de tester différents types de contenu et invitons les membres de la communauté actifs sur ces plateformes à nous rejoindre et à collaborer avec nous.

Équité des connaissances

Notre objectif d’équité des connaissances est de garantir que chaque membre du mouvement ait son mot à dire dans les décisions, que les ressources soient réparties équitablement et que les communautés reçoivent le soutien nécessaire pour combler les lacunes en matière de connaissances. Il s’agit également de créer des liens plus forts et plus inclusifs, tant au niveau mondial que régional, en réunissant et en célébrant les personnes derrière les projets.

Combler les lacunes en matière de connaissances

Au cours du premier et deuxième trimestres, nous avons particulièrement mis l’accent sur l’équité linguistique en développant les outils mis à disposition du mouvement pour la localisation et la traduction de contenu. L’un des points forts à ce jour concerne l’avenir des projets Wiki dans de nouvelles langues, avec un projet pilote qui a accéléré l’intégration de cinq nouvelles Wikipédias après l’approbation du comité de langues. L’objectif général est de simplifier la configuration technique pour la création de wikis en de nouvelles langues, et d’améliorer chaque phase d’incubation linguistique: Avant, pendant et après. Ces cinq nouvelles langues sont le rusyn pannonien, le taï nüa, l’iban, l’obolo et le ndébélé du Sud, qui regroupent plus de 4,5 millions de locuteurs natifs. Grâce à cette expérimentation, les cinq nouvelles Wikipédias ont pu utiliser des fonctionnalités telles que l’éditeur visuel, la traduction de contenu et Wikidata directement dans les principaux espaces wiki.



Nous avons également mis en place l’équipe localisation des langues et des produits, qui œuvre pour faciliter le multilinguisme au sein du mouvement et fournit des outils facilement adaptables à différentes langues, cultures et régions.

Hubs

La Fondation a œuvré à l’apport d’une aide supplémentaire aux Hubs—de nouvelles structures de mouvement interrégionales et thématiques qui rassemblent affiliés et communautés tout en offrant des services et de la coordination.



Ces derniers mois, nous avons soutenu l’exploration des Hubs, notamment en améliorant la communication grâce à la création d’un portail central où chacun peut trouver des informations sur les Hubs. Nous avons également fédéré les acteurs au sein d’une communauté de pratique, organisé des appels réguliers de soutien avec les groupes de Hubs, publié des lignes directrices et une boîte à outils Hubs. De plus, nous avons fourni un soutien ciblé à la planification et ajusté les subventions de stratégie de mouvement pour aider au lancement des projets pilotes Hubs grâce à un nouveau fonds intitulé Fonds des Hubs Wikimédia.

Favoriser les liens au sein du mouvement

En août dernier, plus de 2 227 Wikimédiens de 143 pays se sont réunis – 1 054 en présentiel et 1 173 en ligne – à Wikimania Katowice, en Pologne, notre conférence annuelle pour célébrer et réunir les contributeurs bénévoles. Cette Wikimania, faite avec amour, a accueilli la nouvelle génération de notre mouvement. Environ 50% des participants avaient moins de 35 ans, et pour environ la moitié d’entre eux, c’était leur première Wikimania. Alors qu’ils discutaient de l’avenir de notre mouvement, les produits et technologies, ainsi que les fonctionnaires du mouvement ont été mis à l’honneur. Au total, plus de 300 sessions ont été proposées à la communauté dans les six langues de la conférence. La couverture médiatique de l’événement a fait le tour du monde, notamment dans le Guardian et The Economist. Wikimania reste une partie intégrante du mouvement et nourrit le sentiment d’appartenance de tous ceux qui le rejoignent.

Pour continuer de renforcer les liens au sein du mouvement, nous avons célébré quatre Wikimédiens issus de quatre communautés linguistiques différentes par le biais de WikiCelebrate. Ils participent au mouvement depuis 5 à 20 ans, et deux d’entre eux bénéficient de droits étendus. Leurs histoires ont été lues plus de 1 000 fois sur les plateformes du mouvement.



La Fondation a également apporté son soutien en matière de communication et de programmation événementielle à des conférences régionales (WikiArabia, WikiIndaba, WikiConference North America, WikiConvention francophone,itWikiCon 2024, Wikimedia CEE Meeting, Bangla WikiConference, Wiki Nigeria) et à des conférences thématiques (Global Advocacy).

Sécurité et intégrité

Notre travail continu en matière de sécurité et d’intégrité s’articule autour d’une action proactive visant à faire connaître et à protéger le modèle de Wikimédia, ainsi qu’à répondre aux tendances mondiales plus larges susceptibles de menacer le travail des projets Wikimédia.

Promouvoir notre modèle

Au premier trimestre, lorsque les États membres de l’ONU se sont réunis à New York pour la 79ème assemblée générale des Nations Unies, la Fondation et des affiliés ont mené des actions de plaidoyer pour la protection d’un Internet ouvert. Nous avons appelé les gouvernements et l’ONU à veiller à ce que les acteurs de tous les secteurs puissent collaborer pour décider de la gouvernance des technologies et des espaces numériques.

Une coalition d’acteurs de Wikimédia était présente au Sommet du Futur, qui s’est tenu quelques jours avant la 79ème assemblée générale. Ce sommet marquait l’aboutissement de plus d’un an de travail de la Fondation et de dizaines d’affiliés de Wikimédia sur le Pacte numérique mondial, un modèle de comment les États membres façonnent leurs politiques Internet et développent une réglementation nationale. Nous avons plaidé avec succès pour l’inclusion d’un langage qui protégera durablement les biens numériques publics et modérés par la communauté, comme Wikimédia. La Fondation a renforcé ce message en co organisant “Le pouvoir des biens communs”, un événement parallèle aux Nations Unies mettant en avant les initiatives locales et l’importance des technologies d’intérêt public gérées par la communauté. Wikimedia EU, Wikimedia Pologne, Wikimedia Royaume-Uni, Wikimedia Allemagne et Wikimedia République tchèque étaient co organisateurs de l’événement, tandis qu’un groupe central d’affiliés s’est concentré sur la lettre ouverte et les actions de plaidoyer générales qui ont permis d’influencer avec succès le texte final du Pacte numérique mondial et, par là même, l’avenir d’Internet.

Protéger nos projets et nos collaborateurs

Depuis le début de cet exercice financier, notre action réactive s’est concentrée sur l’adaptation aux évolutions du cadre juridique et la lutte contre les poursuites stratégiques contre la participation du public (SLAPP) visant Wikipédia. Ces poursuites interviennent lorsque des personnes ou des entités au pouvoir contestent les informations publiées à leur sujet, même si ces informations sont étayées par des sources fiables. Elles visent à réduire au silence les citoyens sur des questions d’intérêt public.

Au premier trimestre, la Fondation a célébré une victoire juridique face à une poursuite SLAPP en Allemagne. Cette dernière concernait des informations correctement citées sur Wikipédia par rapport à un magnat du jeu. Après plusieurs mois de procédure judiciaire, dont un appel, le jugement a finalement été rendu en faveur du maintien de l’article dans son intégralité. La Fondation a également déposé un mémoire d’amicus curiae (ami de la cour) auprès de la cour suprême du Paraguay concernant une autre poursuite potentiellement menaçante pour la liberté d’expression et l’accès à l’information.

En octobre, nous avons déposé un mémoire d’amicus curiae devant la cour suprême de justice du Mexique, plaidant pour que les plateformes intermédiaires Internet soient protégées de toute responsabilité concernant les contenus générés par les utilisateurs (CGU). L’absence de telles protections menacerait notre modèle communautaire de création et de modération de contenu, ainsi que la liberté d’expression des lecteurs et des contributeurs bénévoles. Nous continuons également à soutenir les affaires en cours en Inde, pour défendre les droits des wikimédiens par tous les moyens possibles.



De plus, nous avons mis en place un groupe de travail entre différents départements pour suivre et soutenir les projets Wikimédia pendant la plus importante année électorale jamais enregistrée. Notre objectif était de comprendre et de nous préparer à l’impact des élections sur notre travail et sur les projets, et de privilégier la coordination entre les différentes parties de la Fondation. Ce groupe a identifié les élections les plus cruciales et a collaboré avec plusieurs équipes pour garantir une réponse cohérente. En amont des élections mondiales majeures, nous avons mené des campagnes médiatiques afin de générer des articles d’actualité et de renforcer la confiance et la compréhension du public envers Wikimédia. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des bénévoles avant et pendant les élections, partagé formations et ressources avec eux, et surveillé activement les activités de désinformation et les signalements reçus avant la date des élections. À la fin de l’année, aucune attaque de désinformation n’avait été menée contre les projets. Les directives de Wikimédia et les processus sur les Wikis ont fonctionné comme prévu pour prévenir la désinformation. Vous pouvez en savoir plus sur ce travail en lisant ce rapport sur Meta.

Face à l’évolution des lois et réglementations sur la confidentialité sur Internet et face à l’urgence de renforcer la protection des données personnelles, nous avons commencé à déployer des comptes temporaires pour les contributeurs non inscrits (déconnectés) sur plusieurs Wikis. Les communautés pilotes ont la possibilité de tester et de partager leurs commentaires afin d’améliorer cette fonctionnalité avant son déploiement sur toutes les Wikis mi-2025.

Lois et réglementations

L’année dernière, la réglementation des plateformes en ligne a connu des changements importants. Wikipédia a fait l’objet de son premier audit indépendant dans le cadre de la législation européenne sur les services numériques (DSA) et en a publié les résultats. Wikipédia est notamment la seule très grande plateforme en ligne à ne pas avoir reçu d’évaluation négative.

Efficacité

Notre objectif d’efficacité met l’accent sur la manière dont la Fondation, en tant qu’organisation, peut continuer à adapter et à améliorer ses processus pour un impact maximal.

Processus

Nous avons amélioré l’efficacité de la collecte et du traitement des propositions des utilisateurs en remaniant la liste de souhaits de la communauté, un espace où les suggestions et idées techniques sont les bienvenues. Cette liste de souhaits améliorée est désormais ouverte en permanence, permettant des contributions continues et prenant en charge les soumissions dans toutes les langues, garantissant ainsi une plus grande accessibilité et un meilleur engagement envers les suggestions et idées techniques.

L’une des modifications les plus importantes par rapport à la version précédente est l’introduction de domaines d’intérêt, des regroupements d’idées répondant à une même problématique. Aux premier et deuxième trimestres, 11 domaines d’intérêt, liés à diverses wikis, niveaux d’utilisateurs et types de contenu ont été définis. L’un d’eux, Rappel et découverte de modèles, servira d’étude de cas pour guider la Fondation dans l’intégration de nouveaux domaines d’intérêt dans sa planification annuelle. Deux domaines, Priorisation des tâches pour les patrouilleurs et Aider les nouveaux arrivants et les patrouilleurs à partager une compréhension commune du travail et des décisions des modérateurs, ont également été créés et sont en cours d’examen et de réalisation. En octobre 2024, la traduction automatique, optimisée par MinT, a été implémentée sur la liste de souhaits, permettant la traduction automatique des souhaits. En décembre, nous avons franchi un palier important: 300 souhaits ont été soumis. Ce chiffre continue d’augmenter.

Durabilité financière

Au cœur de cet objectif se trouve le maintien d’une solide santé financière, qui renforce la pérennité de notre mouvement. Grâce au succès de la campagne “Big English” en 2024, nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice financier de 2025. Parallèlement, Wikimedia Entreprise, un service destiné aux réutilisateurs commerciaux à fort volume de contenu Wikimédia, affiche de bons résultats et devrait dépasser son objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 2025.

Nous avons optimisé nos coûts en déménageant nos bureaux de San Francisco vers de nouveaux locaux administratifs nettement plus petits, ce qui nous a permis de réaliser des économies de loyer de plus de 80%. Cette décision reflète la répartition croissante des effectifs de la Fondation à l’international : 82% vivent hors de la baie de San Francisco, et près de la moitié hors des États-Unis.

Prenez part à la suite

Nous commençons à élaborer notre prochain plan annuel (juillet 2025 – juin 2026) et nous serions ravis de recevoir votre avis. Face à l’évolution constante de nos modes de connexion et de partage des connaissances en ligne, vos contributions peuvent contribuer à améliorer l’expérience utilisateur et



Pour initier la discussion, nous avons préparé une liste de questions pour le mouvement Wikimédia, classées par thème :

Votre point de vue nous aidera à allouer nos ressources limitées pour maximiser l’impact.

