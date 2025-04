Partage d’une mise à jour du projet de plan annuel de 2025-2026

Après une année électorale historique en 2024, au cours de laquelle plus de personnes étaient éligibles au vote que jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité, le monde connaît en 2025 des changements géopolitiques, réglementaires, politiques et sociaux importants qui présentent un défi et une opportunité pour le mouvement Wikimédia.

En janvier 2026, Wikipédia fêtera ses 25 ans. Cet anniversaire générationnel se situera à mi-parcours du prochain plan annuel de la Fondation Wikimédia. En pensant à l’avenir, ceci offre une occasion rare de réflexion et de célébration, tout en renforçant la nécessité d’une planification lucide et pragmatique pour protéger et développer cette ressource mondiale unique de connaissances. Notre mission nous appelle à agir ainsi à perpétuité pour les générations à venir.

À l’heure actuelle, la planification de la Fondation Wikimedia couvre un spectre complet, allant d’une réponse rapide à une stratégie multigénérationnelle visant à accroître le nombre de bénévoles, le contenu, les lecteurs et le financement. Nous devons être capables de travailler simultanément à court, moyen et long termes.

Ces multiples niveaux de planification font progresser la direction stratégique du mouvement Wikimédia, qui doit servir d’“infrastructure essentielle au paysage de la connaissance libre” à l’horizon 2030 et au-delà. Ce plan annuel reconnaît le besoin vital de contenu neutre, libre et encyclopédique dans un Internet en constante évolution et en pleine mutation. Il s’interroge sur la manière dont nous pouvons renforcer et défendre les valeurs et les principes de Wikimédia afin de protéger ses membres et ses projets. Il se concentre sur la manière dont nous pouvons collectivement atteindre de nouveaux contributeurs et consommateurs afin qu’ils continuent de prospérer pour les générations à venir.

Dans ce contexte, ce plan et son budget annuel présentent un aperçu des objectifs du prochain exercice (juillet 2025 – juin 2026) ainsi qu’une analyse détaillée de l’investissement et de la priorisation des ressources. Ils s’inspirent des principales tendances et besoins du monde qui nous entoure, et de la manière de la Fondation Wikimédia d’y répondre avec impact.

De quoi le monde a-t-il besoin de nous maintenant?

Depuis plusieurs années, le processus de planification s’articule autour de cette question centrale et directrice. Elle éclaire la recherche et l’analyse des tendances mondiales et communautaires qui façonnent notre travail pour remplir la mission de Wikimédia, une année après l’autre.

Les défis et les menaces liés au partage d’informations vérifiées et neutres en ligne ont considérablement augmenté. La confiance mondiale dans l’information en ligne diminue, et le consensus commun sur ce qui est vrai est fragmenté. Les lois et les politiques qui visent à réglementer les plateformes technologiques en ligne ne permettent pas toujours de laisser suffisamment de place aux plateformes à but non lucratif comme Wikipédia.

Nous remarquons également un paysage numérique en évolution rapide qui inclut une augmentation exponentielle de la quantité de contenu généré par des machines en ligne. Les informations de haute qualité produites de manière fiable par les humains sont devenues une marchandise de plus en plus précieuse et de moins en moins que les plateformes technologiques se battent pour extraire du web et la distribuer à travers de nouvelles expériences de recherche (à la fois l’IA et la recherche traditionnelle) sur leurs plateformes. Le rôle des projets Wikimédia devient vital dans ce contexte, bien que nous voyons nos projets devenir moins visibles, maintenant que l’utilisation de contenus tiers augmente.

De plus, la pérennité des communautés Wikimédia repose sur un afflux constant de nouveaux utilisateurs qui contribuent à un contenu de qualité et restent engagés. Nous allons expérimenter différentes méthodes pour recruter la prochaine génération de rédacteurs et augmenter le nombre de bénévoles de confiance (également appelés utilisateurs avec des droits étendus) qui jouent un rôle crucial pour garantir la qualité et la fiabilité des projets.

Des objectifs cohérents, des expériences innovantes

Face à ces tendances mondiales et à d’autres, ce plan répond avec cohérence et innovation. Les objectifs décrits ci-dessous s’appuient sur la mise en œuvre cohérente des plans précédents (voir 2024, 2023, 2022). Le soutien à l’infrastructure technologique et au développement de produits reste au cœur des priorités et des ressources de la Fondation afin de garantir la fiabilité, la sécurité, l’accessibilité et l’évolution de Wikipédia et des projets Wikimédia, afin de répondre aux besoins des contributeurs et des utilisateurs de par le monde.

Nos principaux objectifs ont été réorganisés en trois (infrastructure, soutien aux bénévoles et efficacité) comme un moyen simplifié et plus efficace de refléter le rôle “sociotechnique” de Wikimédia dans le soutien à la fois de la technologie et des personnes qui alimentent les projets en tant qu’élément vital d’un Internet libre et ouvert.

Objectif Infrastructure : Conformément aux années précédentes, les travaux relevant de l’objectif Infrastructure sont organisés comme suit: Améliorer les Expériences Wiki pour que les consommateurs et les lecteurs souhaitent revenir, s’engager profondément et contribuer d’un manière qui leur est significative; Expérimenter de nouvelles façons d’atteindre les futurs publics , notamment en apportant du contenu encyclopédique aux espaces sociaux en ligne, là où les nouvelles générations de contributeurs et de consommateurs passent leur temps; Investir dans les services de données pour accélérer le rythme des tests et du développement et expérimenter encore plus rapidement les nouvelles technologies.

: Conformément aux années précédentes, les travaux relevant de l’objectif Infrastructure sont organisés comme suit: Objectif de soutien aux bénévoles: L’objectif de soutien aux bénévoles regroupe le travail de nombreuses équipes de la Fondation pour soutenir et protéger les personnes qui contribuent aux projets Wikimédia à tous les niveaux, ainsi que les réseaux sociaux essentiels au développement de ces contributions. Il s’appuie sur les objectifs récurrents des années précédentes, notamment ceux qui portent sur la sécurité et l’équité des connaissances, afin de prioriser: Protéger les bénévoles grâce à un soutien à la confiance et à la sécurité et à des améliorations des infrastructures et des outils pour protéger les personnes (par exemple, en réduisant les abus); Soutenir l’intégrité de nos projets à travers une protection juridique, le renforcement des principes de neutralité, la lutte contre la dé/mésinformation, la sensibilisation et la lutte contre les lacunes en matière de connaissances; Renforcer notre mouvement en approfondissant les liens et les collaborations essentielles entre les bénévoles, les affiliés et les entités du mouvement, et par le biais d’un engagement mondial et régional.

L’objectif de soutien aux bénévoles regroupe le travail de nombreuses équipes de la Fondation pour soutenir et protéger les personnes qui contribuent aux projets Wikimédia à tous les niveaux, ainsi que les réseaux sociaux essentiels au développement de ces contributions. Il s’appuie sur les objectifs récurrents des années précédentes, notamment ceux qui portent sur la sécurité et l’équité des connaissances, afin de prioriser: Objectif d’efficacité: L’objectif d’efficacité vise à renforcer et à améliorer en permanence les capacités financières, organisationnelles, opérationnelles et de gestion des risques de la Fondation afin d’atteindre ces buts et de remplir sa mission. Cette année, les principaux objectifs sont les suivants: Investir dans des stratégies de revenus diversifiées à long terme, y compris les enseignements tirés d’expériences supplémentaires avec les donateurs; Approfondir davantage les protocoles de gestion des risques , les processus et les systèmes intégrés au sein des équipes de la Fondation; Renforcer la gestion des performances financières, opérationnelles et du capital humain et améliorer les outils et les processus pour réaliser notre travail de manière efficace.

L’objectif d’efficacité vise à renforcer et à améliorer en permanence les capacités financières, organisationnelles, opérationnelles et de gestion des risques de la Fondation afin d’atteindre ces buts et de remplir sa mission. Cette année, les principaux objectifs sont les suivants:

Expériences pilotes de prise de décision décentralisée

Outre ces objectifs, le plan annuel de cette année inclura également les enseignements et les itérations de trois expériences pilotes mandatées par le conseil d’administration. Ces expériences visent à évaluer comment le mouvement Wikimedia peut, de manière responsable, transférer davantage de responsabilités et de prise de décision aux conseils représentatifs et aux organismes dirigés par des bénévoles dans de multiples domaines de responsabilité:

Plus récemment, la Fondation Wikimédia a travaillé avec le conseil d’administration et, dans le cadre d’un atelier communautaire, a proposé de renforcer les principes de neutralité du point de vue de Wikipédia, à un moment où ils sont plus que jamais nécessaires. Nous prévoyons que ces efforts se poursuivront au cours de l’exercice couvert par le présent plan annuel.

Prioriser nos investissements

Le modèle financier de Wikimédia est un sujet central pour la planification stratégique pluriannuelle liée aux priorités de collecte de fonds, de gestion financière et à un engagement à accroître les flux de revenus diversifiés pour protéger et développer cette mission pour les générations à venir.

Les modèles actuels suggèrent une croissance des revenus d’environ +6% en 2025-2026, et de +/-5% pour les deux années suivantes. Par rapport aux années précédentes, ce niveau de croissance plus modeste exige un accent continu sur les priorités et les compromis dans les domaines clés de l’investissement, tout en augmentant notre durabilité.

En réponse, le budget de cette année reflète un engagement en faveur d’une planification financière prudente qui soutient les objectifs immédiats et multigénérationnels. Nos ressources doivent être tournées vers l’avenir pour faire avancer la mission et flexibles pour répondre aux besoins émergents. Comme ces dernières années, les infrastructures restent la part la plus importante du budget, et nous continuerons de privilégier l’augmentation du financement direct du mouvement.

Tout comme l’année dernière, les activités liées aux technologies représentent près de la moitié du budget de la Fondation (47%), tandis que la protection des bénévoles et la défense des projets représentent 29% supplémentaires, soit à eux deux 76% du budget annuel de la Fondation. Les dépenses liées aux finances, à la gestion des risques, à la collecte de fonds et aux opérations représentent les 24% restants.

Une réserve de fonds de roulement supplémentaires est maintenue conformément aux meilleures pratiques des organismes à but non lucratif en matière de durabilité, ainsi que pour permettre une réponse flexible aux changements imprévus ou inattendus du contexte fiscal, réglementaire ou politique. Dans le cadre de ce plan annuel, 1% de la réserve peut être utilisé pour financer le 25ème anniversaire de Wikipédia, un événement hautement stratégique, ponctuel et non récurrent.

Enfin, le financement direct des bénévoles et des organisations du mouvement augmentera de près de 11% l’an prochain, conformément au taux de croissance global de la Fondation. Ce financement permettra de financer plus de 400 subventions aux bénévoles, aux affiliés et aux partenaires du mouvement. Conformément aux principes pluriannuels, ce financement augmentera de 5% supplémentaires par an au cours des exercices 2026-2027 et 2027-2028 afin de soutenir une planification à long terme plus durable. Il permettra également aux subventions régionales de suivre l’inflation et d’augmenter légèrement le montant total des subventions.

Vous pouvez trouver ici plus d’informations sur comment vous engager avec le plan annuel de la Fondation Wikimédia.

De plus, la Fondation envoie un bulletin toutes les deux semaines sur les avancées réalisés au niveau du plan annuel. Vous pouvez également consulter ici un aperçu semestriel des progrès réalisés par rapport au plan de l’année précédente

Liens et Ressources

