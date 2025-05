La préparation aux risques dans le plan annuel de la Fondation

La Fondation Wikimedia se consacre à la protection et au soutien de Wikipédia et des projets Wikimedia, dans le cadre de notre mission qui consiste à « donner au monde l’envie et les moyens de rassembler et développer des ressources éducatives, sous licence libre ou dans le domaine public, pour les diffuser dans le monde entier ». Notre plan annuel répond aux tendances que nous observons dans le monde, telles que les tentatives croissantes, à l’échelle mondiale, de groupes d’intérêt particuliers, d’influenceurs et de certains gouvernements, de saper la crédibilité des sources en ligne avec lesquelles ils ne sont pas d’accord.

Ces tendances se traduisent par de nouveaux efforts visant à réduire au silence certaines sources par le biais de procédures judiciaires vexatoires ou d’autres types de menaces. Au sein du mouvement Wikimédia, nous avons été témoins de procès très médiatisés en Inde et dans l’Union européenne, ainsi que de menaces aux États-Unis. En tant qu’organisation soutenant l’un des dix sites web les plus consultés au monde, l’engagement de la Fondation à défendre les projets Wikimédia est plus crucial que jamais. Alors que la Fondation élabore son prochain plan annuel, nous souhaitons vous faire part de notre philosophie et de notre approche en matière de gestion des risques.

Notre approche est ancrée dans la protection des projets Wikimédia, de leurs principes fondateurs et de la sécurité des bénévoles qui y contribuent. Ce soutien continu comprend :

Le maintien de notre valeur fondamentale de neutralité, notamment par la création d’un groupe de travail chargé de renforcer les normes de neutralité de Wikipédia dans toutes les versions linguistiques ;

La publication régulière de rapports de transparence, comme nous le faisons depuis plus de dix ans, afin de fournir au public des informations sur la nature des demandes juridiques reçues par la Fondation et sur la manière dont elles sont traitées ;

Le maintien de ressources pour les bénévoles, notamment un contact pour les droits humains (de garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) pour les utilisateurs menacés en raison de leur contribution aux projets Wikimédia ;

Améliorer en permanence la sensibilisation et l’éducation au sujet de Wikipédia auprès des publics clés, notamment les législateurs et les régulateurs du monde entier. Cela va des politiques qui sous-tendent notre engagement en faveur de la liberté de la connaissance à la clarification des malentendus afin de garantir que nos projets restent des sources de connaissances fiables, dignes de confiance et sûres ;

Si nécessaire, intenter des actions en justice, comme nous le faisons depuis plus de deux décennies, afin de défendre nos projets, de soutenir les bénévoles et de façonner le cadre juridique qui protège nos projets et nos les personnes qui y participent.

Cette initiative s’appuie sur le travail accompli au cours des deux dernières années pour renforcer l’approche générale de la Fondation en matière de gestion des risques, notamment par l’élaboration régulière de scénarios et de plans d’urgence avec le concours de collaborateurs spécialisés dans les relations avec les médias, les finances, la technologie, le droit, les droits humains, la sécurité et d’autres domaines. Par exemple, en 2024, la Fondation a créé un groupe de travail chargé de suivre la désinformation pendant la plus grande année électorale au monde et a aidé les communautés de bénévoles à traiter les problèmes sur les projets. Cela a pris diverses formes, allant de rapports sur la manière dont les communautés de bénévoles de Wikimédia ont réussi à lutter contre la désinformation au cours d’une année électorale historique, à des efforts de sensibilisation auprès d’autres groupes engagés dans l’intégrité de l’information. Résultat : grâce à la solidité de nos politiques, Wikipédia a pu servir de source fiable et actualisée à propos des élections de nombreux pays à travers le monde, empêchant ainsi toute désinformation ou information erronée majeure sur les projets.

Au cours de l’année écoulée, nous avons remporté plusieurs procès stratégiques visant à protéger le libre accès à la connaissance et à soutenir les bénévoles qui y contribuent. Par exemple, au début de l’année, la Fondation a remporté une victoire juridique importante en Allemagne, créant ainsi un précédent qui contribuera à protéger les communautés Wikimédia.

Dans cet environnement difficile, il est essentiel de soutenir les projets Wikimédia, nos valeurs fondamentales, nos principes et nos politiques, ainsi que les bénévoles qui travaillent sans relâche pour faire évoluer ces projets. Cela au service des milliards de personnes partout dans le monde qui cherchent à accéder à des informations fiables et neutres sur Wikipédia et au-delà. Comme nous l’avons souligné dans cet article, l’approche de la Fondation en matière de risques se poursuit à l’heure actuelle, alors que nous évaluons et planifions les menaces qui pèsent sur notre contenu, notre modèle et nos bénévoles.

Les Wikimédiens qui ont des suggestions supplémentaires sur la manière dont la Fondation Wikimédia peut apporter son soutien sont invités à contribuer à notre plan annuel. Et les Wikimédiens qui sont confrontés à une menace doivent contacter le service juridique de la Fondation.

Share this: Mastodon

Bluesky



Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction