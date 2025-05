Rassembler les utilisateurs disposant de droits étendus pour discuter de sécurité, de confidentialité et d’outils pendant Wikimania 2025

Répartis de par le monde, les utilisateurs bénéficiant de droits étendus servent les communautés Wikimédia. Ils agissent en première ligne et œuvrent en coulisses pour préserver l’intégrité, la qualité et la sécurité des projets. Par leurs actions, ils façonnent positivement la culture communautaire et définissent les normes qui régissent les utilisateurs, nouveaux comme existants. Quiconque a passé du temps sur les wikis les a vus à l’œuvre: Ils interviennent pour désamorcer les débats houleux, annuler les modifications erronées, mettre en œuvre le consensus communautaire, faire respecter les règles de conduite et assument d’innombrables autres responsabilités.

Les utilisateurs avec des droits étendus comprennent les administrateurs, les bureaucrates, les fonctionnaires (utilisateurs vérificateurs et masqueurs), les stewards et d’autres personnes disposant d’un accès avancé. Ils sont généralement élus et mandatés par les communautés pour effectuer des tâches spécialisées, bénéficiant d’un accès technique privilégié aux projets de Wikimédia. Selon leur rôle, les utilisateurs bénéficient d’un accès local, spécifique à un wiki donné, ou ont des droits globaux.

Contrairement à la plupart des autres plateformes, les utilisateurs ayant des droits étendus sur Wikimédia sont, comme tous les contributeurs, des bénévoles. Leur travail requiert souvent un mélange de compétences techniques, d’animation communautaire et d’engagement à maintenir et à améliorer le contenu des projets.

Face à la désinformation, à la mésinformation, au vandalisme et à de plus en plus de menaces de sécurité, le travail des utilisateurs avec des droits étendus n’a jamais été aussi important. Pourtant, au moment où le besoin pour leurs contributions s’accroît, leur nombre diminue sur les plus grandes Wikipédias, et de moins en moins de bénévoles s’engagent dans la voie de l’accès aux droits étendus.

C’est pour cette raison que la Fondation investit pour permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs avec des droits étendus que jamais auparavant de se rencontrer à Wikimania cette année à Nairobi, au Kenya.

Sur la route de Nairobi

Depuis des années, la communauté éditoriale de Wikimédia exprime le besoin d’un soutien plus conséquent pour les utilisateurs ayant des droits étendus. Face à la diminution de leur nombre et à l’augmentation de la charge de travail, le besoin d’un soutien technique et social est devenu évident, non seulement pour les aider à travailler plus efficacement, mais aussi pour recruter et fidéliser de nouveaux bénévoles souhaitant assumer ces fonctions.

Cette année, Wikimania proposera un événement pré-conférence unique le 5 août, dédié aux utilisateurs bénéficiant de droits étendus. Cet événement permettra à ces utilisateurs d’échanger, de réfléchir aux solutions de certains problèmes, de discuter des axes prioritaires de collaboration, de renforcer leurs capacités en apprenant les uns des autres et de créer un réseau de soutien pour l’avenir. Les sujets abordés incluront la sécurité, la confidentialité, les outils de gestion des politiques et l’échange d’expériences entre wikis. Plus d’informations seront bientôt disponibles sur la wiki de Wikimania.

Consciente du coût de la participation et compte tenu de son engagement continu (à travers son plan annuel) envers les contributeurs expérimentés, et de son travail pour connecter le mouvement, la Fondation Wikimédia a élargi son programme de bourses, attribuant un total de 50 bourses pour Wikimania à des utilisateurs avec des droits étendus, afin qu’ils puissent participer à cette journée et au reste de la conférence. Nous sommes convaincus que les utilisateurs avec des droits étendus apporteront une valeur ajoutée unique à tous les jours et thèmes de la conférence.

L’Utilisateur:Icem4k, administrateur sur la Wikipédia en chichewa, fait partie des 50 utilisateurs bénéficiant de droits étendus qui ont reçu une bourse pour participer à Wikimania cette année. “Quand j’ai su que j’avais obtenu cette bourse, je me suis senti incroyablement honoré et reconnaissant”, a-t-il confié. “C’est la première fois que je reçois une bourse de la Fondation Wikimédia. Au-delà du soutien financier, cette bourse est une reconnaissance de mon travail et me motive à continuer à contribuer et à avoir un impact positif.”

Cet investissement spécial soutiendra également l’Agenda pour l’Afrique, qui appelle à une meilleure connexion entre les communautés africaines et les utilisateurs internationaux bénéficiant de droits étendus. “Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts et venant du monde entier”, a souligné l’Utilisateur:Fulani215, administrateur sur la Wikipédia en peul.

Les bourses couvriront les frais de voyage, d’hébergement et d’inscription, allégeant ainsi le fardeau financier de ceux qui, autrement, ne pourraient pas participer. La sélection se fait sur la base de la contribution aux projets, de l’engagement communautaire et de l’impact potentiel sur leur travail au sein du mouvement.

En prévision de l’événement pré-conférence, l’Utilisateur:DaSupremo, administrateur sur la Wikipédia en pidgin ghanéen, espère proposer des ateliers pour aider les nouveaux participants à se familiariser avec Wikimania, à comprendre la gouvernance de Wikimédia et à rencontrer des mentors. L’utilisateur attend également avec impatience des sessions pratiques pour les développeurs et les opérateurs de bots, des rencontres régionales et linguistiques, ainsi que des formations pratiques sur la gestion des litiges et la création d’un environnement de rédaction convivial.

Wikimania Nairobi, tout en étant la première Wikimania à proposer des bourses spécifiques aux utilisateurs avec des droits étendus, propose également davantage de bourses à tous les niveaux. Le nombre de bourses est en constante augmentation d’une année à l’autre: 117 à Stockholm, 200 à Singapour, 240 à Katowice et 300 cette année, dont 50 bourses proposées aux utilisateurs avec des droits étendus dans le cadre d’un projet pilote unique.

Renforcer la communauté à travers de la connexion

Wikimania Nairobi marquera également la deuxième remise du prix du fonctionnaire de l’année, introduit pour la première fois en 2024, pour récompenser les utilisateurs travaillant dans les coulisses pour assurer la sécurité, le bon fonctionnement et la durabilité des projets Wikimédia.

L’année dernière, Vira Motorko, wikimédienne ukrainienne et administratrice sur la Wikipédia en Ukrainien, a été nommée fonctionnaire de l’année pour sa contribution exceptionnelle à la maintenance de Wikipédia. Ses mots résument une vérité fondamentale concernant ce travail : “Les efforts investis dans la création de nouveaux liens produisent les résultats les plus significatifs, car une personne seule ne peut pas être un guerrier.”

La durabilité des projets Wikimédia ne dépend pas seulement des contributions individuelles, mais aussi de l’effort collectif. Cette année, Wikimania offrira aux utilisateurs avec des droits étendus un espace pour aborder ensemble des sujets importants, soutenant ainsi leurs efforts pour garantir la sécurité, la fiabilité et l’accessibilité des projets aux générations futures. Si vous êtes un utilisateur avec des droits étendus, nous espérons vous compter parmi nous.

