Wikipédia abstraite finaliste du concours 100&Changement

La vision de Wikimédia est celle d’un monde dans lequel chacun peut partager la somme de toutes les connaissances. Pourtant, les barrières qui existent entre les 300 éditions linguistiques de Wikipédia constituent l’un des plus grands défis à relever pour atteindre cet objectif. Trouver un moyen de rapprocher les différentes langues était au cœur de l’idée qui sous-tendait mon article de 2013 sur l’exploration d’une encyclopédie multilingue. J’imaginais une Wikipédia écrite de manière indépendante de la langue, qui pourrait être utilisée pour combler les lacunes de connaissances qui existent dans bon nombre de ses éditions linguistiques.

Au cours des années suivantes, j’ai exploré ce concept avec des linguistes et d’autres scientifiques du monde entier, j’ai développé des prototypes et j’ai continué à affiner l’idée, en la présentant à des communautés scientifiques et en publiant les progrès réalisés dans des revues de premier plan. Ce travail a fait l’objet de nombreux commentaires au fil du temps et a reçu une reconnaissance encourageante sous la forme de deux prix Blue Sky de la Computing Research Association. Si toutes ces étapes ont été essentielles à nos progrès, aucune partie prenante n’a été plus importante pour la réussite de ce projet que les communautés mondiales de bénévoles de Wikimédia.

Wikipédia abstraite a été proposé sur meta pour la première fois en mai 2020, et la communauté Wikimedia a discuté, amélioré et exprimé son soutien à la proposition de projet. Le conseil d’administration de la Fondation Wikimédia a adopté une résolution d’approbation et, en juillet 2020, Wikipédia abstraite a été annoncé. Depuis lors, le projet a été développé en collaboration avec les communautés Wikimédia, qui l’ont baptisé, lui ont attribué un logo et l’ont aidé à prendre de nombreuses décisions techniques tout au long du processus.

Aujourd’hui, je suis fier de vous annoncer que cette décennie de travail et de collaboration a été reconnue par la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur, qui a sélectionné Wikipédia abstraite comme l’un des cinq finalistes de son concours 100&Change. Ce concours prévoit une subvention unique de 100 millions de dollars sur cinq ans pour financer une idée qui permet de réaliser des progrès mesurables dans la résolution d’un problème crucial de notre époque. Sélectionnés parmi 869 candidatures, les cinq finalistes recevront chacun une subvention d’un million de dollars. Le lauréat du concours sera annoncé à la fin de l’année 2025.

Quel est le problème critique que nous voulons résoudre ? Pour de nombreuses personnes parlant des langues sous-représentées, la connaissance n’est pas facilement accessible et elles ne peuvent pas non plus contribuer efficacement à la connaissance mondiale sur Wikipédia.

Le volume de connaissances offert par les différentes éditions linguistiques de Wikipédia varie considérablement : La Wikipédia anglaise est sur le point d’atteindre 7 millions d’articles, la Wikipédia allemande vient d’en atteindre 3 millions, mais plus d’une centaine d’éditions linguistiques de Wikipédia comptent moins de 10 000 articles. Mais ce qui est peut-être encore plus important que le nombre d’articles, c’est la taille de la communauté linguistique qui contribue à la rédaction, à la conservation et à la vérification des articles. Plus de cent mille bénévoles contribuent chaque mois à la Wikipédia anglaise, mais la plupart des autres éditions linguistiques ne comptent qu’une douzaine de contributeurs. Il est tout simplement impossible de créer et de maintenir une encyclopédie complète et à jour avec seulement une douzaine de personnes.

Comment envisageons-nous de résoudre ce problème à grande échelle ? À une époque où l’on a cruellement besoin de sources d’information plus fiables, la Wikipédia abstraite peut être un outil de communication vital, capable d’élargir rapidement et largement l’accès à des connaissances fiables sur Wikipédia à des milliards de personnes dans le monde.

Une base de connaissances commune est essentielle pour le bon fonctionnement des sociétés et pour que le monde puisse relever les grands enjeux mondiaux. Cela est d’autant plus urgent que l’intégrité de la base de connaissances de l’internet est de plus en plus menacée, notamment par la désinformation.

Avec des informations en plus de 300 langues, Wikipédia est la plateforme la plus multilingue de l’internet. Pour atteindre pleinement sa place en tant que base de connaissances partagée dans le monde, elle a besoin d’outils supplémentaires que les bénévoles peuvent utiliser pour rendre les connaissances disponibles dans davantage de langues.

C’est là qu’intervient Wikipédia abstraite. S’attaquer à ce problème de manière plus systématique, à grande échelle, peut contribuer à accroître la quantité et la qualité des contenus et des traductions créés et vérifiés par des êtres humains en ligne. Une communauté mondiale créant des connaissances indépendantes de la langue, éditées et maintenues par des humains, peut fournir des millions d’articles dans des centaines de langues où ils manquent actuellement, au bénéfice de toutes les Wikipédias, et en accord avec notre principe de soutien aux contributeurs de connaissances humaines.

Qu’avons-nous accompli jusqu’à présent ? Nous avons réalisé des progrès significatifs à ce jour, notamment avec le lancement de Wikifonctions en 2023 – le premier nouveau projet Wikimédia depuis 2012 (lorsque Wikidata a été lancé). Conçu comme un référentiel de fonctions accessible depuis n’importe quel projet Wikimédia, Wikifunctions compte déjà des contributeurs de plus de 50 pays qui ont créé plus de 2 400 fonctions, avec des noms et des descriptions dans plus de cent langues. En 2024, nous avons permis l’accès aux données de Wikidata à partir de Wikifunctions.

Il y a quelques semaines à peine, nous avons célébré le premier déploiement de Wikifunctions dans un projet Wikipédia. Nous partageons nos progrès collectifs à travers des mises à jour hebdomadaires, dont la 200e édition vient d’être publiée !

Remporter le prix 100&Change nous permettrait de capitaliser sur cet élan communautaire pour accélérer la mise en œuvre et répondre à l’urgence du moment, en finançant par exemple une expertise plus stratégique et durable, des infrastructures et des actions de sensibilisation. Nous sommes honorés d’être finalistes de 100&Change et profondément reconnaissants envers les nombreuses personnes qui nous ont permis d’accomplir tout cela jusqu’à présent.

Wikipédia abstraite a eu la chance de bénéficier du soutien continu des communautés Wikimedia et de financements de la Fonds de dotation Wikimedia, de la Fondation Rockefeller et de Google.org. Nous sommes impatients de poursuivre ce soutien et ce partenariat avec la Fondation MacArthur pour créer un avenir où chaque humain pourra partager la somme de toutes les connaissances.

