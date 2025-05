WikiAfrica Hour #39:Célébrez Wiki Loves Africa 2024 sous le thème “L’Afrique crée”

Le 39e épisode de WikiAfrica Hour a été diffusé en direct le 18 octobre 2024. L’épisode était consacré à la célébration des gagnants du concours médiatique international Wiki Loves Africa 2024. L’animatrice Ceslause Ogbonnaya a engagé une conversation animée avec les ambassadeurs, les organisateurs locaux, les membres du jury international et les lauréats du concours Wiki Loves Africa International 2024.

Dans les instants qui ont précédé la conversation, Nonny et Donia ont partagé les actualités de WikiAfrica Hour. L’heure était ensuite venue d’entamer une conversation sérieuse. Après un concours médiatique international Wiki Loves Africa riche en événements et couronné de succès, au cours duquel nous avons enregistré plus de 14 000 images, vidéos et fichiers audio sur le thème “L’Afrique crée”, nous avons rencontré les organisateurs au niveau local, le jury qui a sélectionné les gagnants finaux et les gagnants eux-mêmes ! Les lauréats du prix international Wiki Loves Africa 2024 ont partagé leur parcours créatif qui les a menés à la victoire.

“C’était la première fois que je remporte un prix international. Et je pense que cette réussite renforce ma passion pour ma carrière de photographe.” – Mutijima Germain du Rwanda (2e prix de photographie ex-aequo). “L’année dernière, lorsque j’ai remporté le prix du meilleur récit audio d’Afrique, M. Wilson m’a encouragé à approfondir mes connaissances. Et je constate que le récit audio est en train de devenir un moyen de raconter de meilleures histoires. ” – Abdullahi Tanimu Abubakar, Nigérian (lauréat du prix du meilleur récit audio).

Voir l’épisode complet sur YouTube

L’hôte invité de cet épisode de WikiAfrica Hour est Ceslause Ogbonnaya, qui est Wikimédien depuis 2018 et contribue aux projets Wikimedia dans le cadre du groupe d’utilisateurs Igbo Wikimedians.

Il a rejoint Wiki In Africa en tant que stagiaire en 2021, puis est devenu animateur et chef de projet pour WikiAfrica Hour. En 2022, il a rejoint Africa No Filter en tant que wikimédien en résidence pour l’Africa Knowledge Initiative (AKI). Il est actuellement wikimédien en résidence pour le WikiProject AfroCreatives, où il travaille à documenter l’industrie créative africaine sur Wikipédia et ses projets frères, membres du groupe de travail Afrika Baraza.

Nos invité.es sont …

Hilary Ogali

Ambassadeur Wiki Loves Africa 2024.



Hilary est un Wikimédien du Nigéria qui a rejoint le mouvement Wikimedia en 2022 par le biais du groupe d’utilisateurs Igbo Wikimedians. Il a rejoint l’équipe internationale de Wiki Loves Africa en tant qu’ambassadeur en 2023 où il a soutenu les communautés anglaises pour réaliser une campagne Wiki Loves Africa 2024 réussie sous le thème “l’Afrique Crée”.

Eric Chidom

Membre du jury de Wiki Loves Africa 2024.



Eric Chidom est un photographe documentaire et un réalisateur basé à Abuja, au Nigeria, avec plus de quatre ans d’expérience. Il se concentre sur la documentation de la culture dans le sud-est du Nigeria et est partenaire et chef de production chez Ònye Ijé Productions, qui se spécialise dans les documentaires basés sur la recherche. Il est également le principal créateur de Dorick Productions, une société de médias qui excelle dans la couverture d’événements, les vidéos d’entreprise et les productions commerciales.

Eric a travaillé avec des équipes internationales pour produire des documentaires au Nigéria, apportant une perspective mondiale aux histoires locales.

FUMEY Adjovi Essenam

Organisatrice de Wiki Loves Africa 2024, au Sénégal (Wikimédia Sénégal).

Adjovi Essenam Fumey est ingénieur en sciences de l’information documentaire. Elle travaille comme médiathécaire et s’implique dans le mouvement Wikimédia au sein de la communauté sénégalaise, qu’elle a cofondée. Depuis 2020, elle contribue à divers projets Wikimedia.

Kano TCHAPI

Organisateur de Wiki Loves Africa 2024, groupe d’utilisateurs de la communauté Wikimedia République du Congo (Congo Brazzaville)

Kano Tchapi est un professionnel passionné de technologie et engagé dans le perfectionnement des développeurs en République du Congo. Ingénieur mécatronique et graphiste de formation, il a une solide expérience dans l’organisation de communautés et d’événements.

En tant que fondateur et animateur actif du Wikimedia User Group en République du Congo, il a consacré son temps à la promotion du partage des connaissances libres et à la création d’un espace de collaboration pour les développeurs congolais. Son expertise technique et son leadership ont permis de fédérer une communauté autour de l’innovation technologique.

Demmane Mohammed Fawzi

WLA 2024 : 1er prix de photographie

Demmane Mohammed Fawzi est un photographe amateur algérien depuis 2000. Il a participé à de nombreuses expositions en Algérie et en Tunisie en tant que photographe.

Doaa Adel Ahmed Mohamed

WLA 2024 : lauréat du 2e prix commun de photographie

Doaa Adel est un photographe égyptien qui travaille depuis cinq ans dans le domaine de la photographie de rue et de la photographie documentaire, dans le but de documenter la vie quotidienne en Égypte. Il ne se contente pas de capturer des personnes, il saisit également des détails qui s’assemblent pour former une narration convaincante.

Doaa a notamment reçu les prix suivants:

Première place au concours de photographie de la Fondation Al-Nadeem, deuxième place au concours Turthy, deuxième place au concours de documentaires d’ONU Femmes Égypte, troisième place dans la section des reportages photo pour la meilleure photo de presse en Égypte (2023), première place au concours Smile sponsorisé par Sync, et

première place au concours de découverte de la culture égyptienne parrainé par OPPO Égypte.

Doaa a participé à de nombreuses expositions photographiques locales et internationales. Son travail a été publié dans des médias de premier plan, notamment Getty Images, AFP, AP, le journal Al-Ahram, le magazine Akher Sa’a, le magazine Sabah Alkhayr et le journal Al-Shorouk.

Germain Mutijima

WLA 2024 : lauréat du deuxième prix commun de photographie

Germain Mutijima est un Wikimédien dévoué et un formateur communautaire du Rwanda. Depuis 2020, il a contribué aux projets Wikimedia, en donnant à sa communauté les moyens d’agir grâce à des formations sur Wikipédia, Wikimedia Commons et Wikidata.



Il a assisté à des conférences Wikimedia telles que Wiki Indaba et Wikimania 2024, élargissant sa perspective et se connectant avec d’autres Wikimédiens. Grâce à son travail, il comble le fossé des connaissances, encourage les communautés en ligne et incite d’autres personnes à rejoindre le mouvement Wikimedia.

He has attended Wikimedia conferences like Wiki Indaba and Wikimania 2024, broadening his perspective and connecting with fellow Wikimedians. Through his work, he bridges the knowledge gap, fosters online communities, and inspires others to join the Wikimedia movement.

Mohamed Nageeb Nasr

WLA 2024: lauréat du troisième prix de photographie

Photographe amateur égyptien avec une expérience dans la photographie de voyage et de rue depuis 2012, titulaire de l’EFIAP, GPU Crown 2 distinctions, lauréat de nombreux concours internationaux de photographie et a obtenu plus de 60 prix en photographie, présentateur dans plusieurs ateliers sur la photographie de rue et de voyage, membre de la Fédération internationale de la photographie FIAP et de l’Union mondiale des photographes GPU, Principale formation : BA en médias et journalisme, basé au Qatar.

Saalyha Eeman Oyiza

Prix de la meilleure vidéo narrative WLA 2024

Eeman Oyiza est une Nigériane et une Africaine musulmane. En grandissant, elle a accompagné mon père, un professionnel des médias, dans son studio et sur ses tournages, ce qui a éveillé sa passion pour la photographie et la vidéographie. À 12 ans, elle a décroché son premier contrat rémunéré et a reçu son premier appareil photo de mon père.



Alors qu’elle étudie la géographie et la gestion de l’environnement à l’université Ahmadu Bello de Zaria, au Nigeria, la photographie reste son passe-temps favori. Avec un portfolio qui s’étoffe et des offres d’emploi occasionnelles, elle envisage maintenant de faire passer ses compétences au niveau supérieur.

As she studies Geography and Environmental Management at Ahmadu Bello University, Zaria in Nigeria, photography remains her cherished hobby. With a growing portfolio and occasional job offers, she is now considering taking my skills to the next level.

Green Wilfred Somoni

Prix de la vidéo de reportage WLA 2024

Green Wilfred Somoni, également connu sous le nom de Somoni, est un cinéaste originaire de Bonny, au Nigeria.

Il a travaillé sur plusieurs films, documentaires, événements et projets commerciaux. Le 12 avril 2022, il a filmé son premier court métrage Dream Home avec lequel il a participé au concours photographique Commons : Wiki Loves Africa 2022.

La vidéo a ensuite été annoncée comme la meilleure vidéo du concours photographique Wiki Loves Africa 2022. Il a également remporté le prix de la meilleure vidéo pour Wiki Loves Africa 2023 et le prix de la meilleure vidéo pour Wiki Loves Africa 2024, ce qui fait de lui le troisième lauréat d’affilée.

Abdullahi Tanimu Abubakar

Prix WLA 2024 meilleur Audio

Abdullahi T.A est photojournaliste et réalisateur de documentaires. Originaire de Sheshe à Kano, au Nigeria, il a grandi dans les bidonvilles de Lagos, plus précisément à Idiaraba. Son éducation multiculturelle influence son approche de la narration axée sur la communauté. Son travail a été récompensé et reconnu, notamment par le prix Wiki Loves Africa 2023 Best Audio Prize.

Abdullahi collabore avec des organisations pour raconter des histoires percutantes, convaincu que les récits authentiques émergent de l’engagement de la communauté. Étudiant au Dikan Art Center et ancien élève de l’université Bayero de Kano, il utilise la narration pour susciter le changement, remettre en question les récits uniques et éduquer les autres.

Cet épisode de WikiAfrica Hour a été diffusé en direct : consultez notre site web ou la page méta de WikiAfrica Hour pour regarder cet épisode ou les précédents. Tous les épisodes de WikiAfrica Hour sont disponibles sur YouTube.

Notes d’épisode :

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction