Franck Akouété : consolider les liens régionaux pour faire grandir nos communautés Wikimedia

Lauréat du programme Fotamana 2025, Franck Akouété arrive du Togo pour une immersion au sein de Wikimedia Côte d’Ivoire. Cofondateur de sa communauté locale, il partage avec nous son parcours, ses ambitions pour cette expérience, et sa vision de l’avenir des communautés Wikimedia en Afrique francophone.

Lancé en 2023 par Wikimedia Côte d’Ivoire, Fotamana est un programme d’immersion destiné à renforcer les capacités des leaders des communautés Wikimedia émergentes en Afrique. Son objectif est de favoriser le partage de bonnes pratiques, de développer les compétences en gestion communautaire et de promouvoir la collaboration entre les différents acteurs du mouvement. Chaque année, Fotamana accueille des wikimédiens engagés pour une immersion de plusieurs semaines, leur offrant l’opportunité de s’inspirer de modèles structurants et de co-construire des stratégies adaptées à leurs contextes locaux. En 2025, nous recevons Franck Ata AKOUÉTÉ.

Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs et nous parler de votre engagement au sein de la communauté Wikimedia au Togo ?

Je m’appelle Akouété Ata Franck (username : Akouete), passionné par les données ouvertes et membre engagé de la communauté Wikimedia au Togo. Cofondateur de la communauté en 2020, j’occupe aujourd’hui le poste de chargé de programme au sein de notre groupe d’utilisateurs. Mon rôle consiste à coordonner les projets, mobiliser les membres, gérer les ressources et représenter notre mouvement à l’échelle locale et internationale.

Je m’investis particulièrement dans les campagnes photographiques et les éditathons, avec un accent sur la promotion de la visibilité des femmes togolaises et africaines sur nos plateformes. Récemment, j’ai initié le Wiki Loves Maps Mentorship Program, qui vise à renforcer les liens entre OpenStreetMap et Wikidata, contribuant ainsi à l’actualisation des données cartographiques sur nos projets. En parallèle, je travaille à la conception du plan stratégique 2025-2030 de notre groupe, dans une dynamique de consolidation et de pérennisation de nos acquis. En 2023, mon engagement a été reconnu par un prix aux Togo Digital Awards.

Qu’est-ce qui vous a motivé à postuler au programme Fotamana, et qu’est-ce que cette immersion représente pour vous, personnellement et professionnellement ?

Lorsque l’on observe les dynamiques communautaires en Afrique de l’Ouest, il est évident que la communauté Wikimedia de Côte d’Ivoire est l’une des plus actives et structurées. J’ai postulé au programme Fotamana pour bénéficier de l’expertise ivoirienne en matière de gestion de groupe d’utilisateurs. Cette immersion est pour moi une opportunité unique de renforcer mes compétences organisationnelles, de développer des synergies régionales et de découvrir de nouvelles approches dans la gestion de projets Wikimedia. Sur le plan personnel, cela m’ouvrira à d’autres manières d’aborder des défis communautaires. Sur le plan professionnel, cela me permettra de mener des projets d’envergure et de construire des partenariats durables.

Wikiconvention francophone 2023 – Abidjan (Côte d’Ivoire)

Quels savoirs ou expériences spécifiques espérez-vous partager avec la communauté Wikimedia Côte d’Ivoire ?

Je souhaite partager la dynamique communautaire qui anime Wikimedia Togo. De plus, j’aimerais proposer une immersion technique autour des outils de contribution de masse sur Wikidata et une initiation à OpenStreetMap, afin d’encourager de nouvelles compétences dans ces domaines.

Y a-t-il des pratiques ou projets ivoiriens que vous souhaitez particulièrement découvrir ou dont vous aimeriez vous inspirer pendant votre séjour ?

Oui, je suis particulièrement intéressé par la découverte de l’organigramme et du mode de fonctionnement de Wikimedia Côte d’Ivoire. J’aimerais également m’inspirer de leurs approches en matière de partenariats et de communication, ainsi que du modèle de fonctionnement des WikiClubs ivoiriens.

Enfin, quels impacts espérez-vous générer à votre retour au Togo, au sein de votre communauté locale et dans une perspective régionale ?

De retour au Togo, je prévois de partager les stratégies de collaboration, les bonnes pratiques en gestion de projet et les méthodes de mobilisation de la jeunesse acquises durant mon immersion. L’objectif est d’intégrer ces éléments dans notre plan stratégique 2025-2030 afin de rendre notre communauté plus inclusive, dynamique et prête à collaborer à l’échelle régionale.

À l’image des projets qu’il porte, Franck Akouété aborde son immersion avec enthousiasme et détermination. Son parcours est un rappel que l’Afrique francophone regorge de talents engagés, prêts à bâtir un écosystème Wikimedia plus fort, plus inclusif, et durablement ancré dans les réalités locales. Rendez-vous très bientôt pour suivre les temps forts de son séjour à Abidjan !

