WMA Hackathon 2025 : l’engagement de la communauté ivoirienne à la collaboration en Afrique

Du vendredi 28 mars au dimanche 30 mars 2025, a eu lieu le Wiki Mentor Africa (WMA) Hackathon 2025, un évènement de collaboration, d’apprentissage et de créativité africaine. En Côte d’Ivoire, un événement satellite a été organisé afin de connecter en ligne la communauté à ce hackathon tout au long de ces trois (3) jours.

Pendant les préparatifs du Wiki Mentor Africa Hackathon 2025, la communauté wikimedienne ivoirienne s’est impliquée à travers ses membres, dont Bouffou Paul – en tant que mentor du « groupe 3 » travaillant sur le projet ArchiveBot WD –, Didier Yao (membre actif du comité d’organisation) et Emmanuelle Kakou – qui à coordonné le comité de bourses pour le remboursement des connexions internet des participants. Cet engagement était motivé par l’expression de solidarité et le désir de contribuer pleinement à la réussite de cet événement réunissant plusieurs compétences d’Afrique pour le partage et l’apprentissage.

Pour la première fois, la communauté Wikimedia de Côte d’Ivoire s’est engagée aux côtés des autres communautés d’Afrique telles que celles du Ghana, du Bénin, du Cameroun et bien d’autres pour organiser l’événement Satellite du Wiki Mentor Africa Hackathon 2025 en Côte d’Ivoire. Ledit événement a mobilisé une dizaine de contributeurs en ligne les 28, 29 et 30 mars 2025 depuis la Villa Zenman, siège de Wikimedia Côte d’Ivoire.

Les participants ont développé la capacité à œuvrer dans des groupes de travail, de design pour le document, avec les membres d’autres communautés et parfois de langues différentes. Et ce, dans une ambiance collaborative et festive tout au long du hackathon.

« Le Wiki Mentor Africa Hackathon 2025 fut une très belle expérience qui nous a permis de travailler en équipe et aussi avec d’autres communautés à l’international. Cette expérience a été riche en apprentissage et en partage de connexions. », témoigne le participant Habiba Yekini, ayant contribué dans le groupe 13 (Documentation).

« Cet évènement international a regroupé plusieurs pays africains (francophones et anglophones). Pendant trois jours, nous avons travaillé avec plusieurs qualifications, à savoir les éditeurs, les développeurs et les designers. J’ai appris à travailler avec des anglophones malgré la barrière linguistique et j’ai apporté mes contributions sur la tâche Désignation friendly welcome message at the top of a page. », livre Didier Yao, participant ayant contribué dans le groupe 16 (Design contribution).

« Si je devais m’asseoir avec un ami pour lui raconter une chose sur l’évènement satellite Wiki Mentor Hackathon 2025, je lui parlerai de la bonne ambiance qui régnait pendant chaque plénière et pendant chaque intervention des pays participant au hackathon. », confie Kouadio Karen, participante ayant contribué dans le groupe 13 (Documentation).

« Lors du Wiki Mentor Hackathon 2025, j’ai beaucoup appris. Je compte partager ces acquis. », assure le participant Ekissi Franck Elvis Cédric, du groupe 11 (Documentation).

À travers le WMA Hackathon 2025, plusieurs outils d’aide à la production de contenus sur les projets Wikimedia qui peuvent être exploités ont été présentés et des compétences dans l’édition sur Phabricator et la création de design pour la communauté ont été améliorés. En outre, les participants ont à leur tour contribué sur plusieurs projets. Ce fut un grand moment de partage et de réseautage au sein de la communauté wikimedienne africaine.

Heureux d’avoir participé à cette édition du WMA Hackathon, les wikimédiens ivoiriens saluent l’initiative et l’organisation de l’événement satellite. Ils remercient également les organisateurs et les partenaires qui ont rendu possible ce grand rassemblement.

La communauté ivoirienne attend avec impatience le Wiki Mentor Africa Hackathon 2026, avec une plus grande mobilisation de ses membres pour plus d’impact en Afrique.

