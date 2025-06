Les ateliers Lingua Libre en Côte d’Ivoire : documenter les langues ivoiriennes sur les projets Wikimedia

Une Participante aux Ateliers Lingua Libre en Côte d’Ivoire – Dadrik, CC BY 4.0

La Côte d’Ivoire est un pays riche en diversité culturelle et linguistique. On y trouve plus de 60 langues et plus de 8 000 localités réparties dans 31 régions. Les langues, facteur de la diversité culturelle, se voient en train de disparaître ou ne sont pas parlées du tout. De nombreuses prononciations locales ne sont ni bien documentées ni facilement accessibles. Grâce à Lingua Libre, ceux qui comprennent leur langue pourront la pérenniser et permettre à ceux qui ne la parlent pas de l’apprendre.

Pour contribuer à la conservation et à la valorisation des langues ivoiriennes en ligne, du 28 au 29 décembre 2024 se sont tenus Les Ateliers Lingua Libre en Côte d’Ivoire, dans la ville de Daloa à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Ce projet a permis de former des Wikimédiens locaux à l’utilisation de Lingua Libre et de poser les bases d’un projet à plus grande échelle, destiné à documenter davantage les langues ivoiriennes.

Le projet pilote porté par Konan N’Da N’Dri et soutenu par WikiFranca et Wikimedia Côte d’Ivoire, avait pour objectif principal d’ajouter, à partir de l’outil Lingua Libre des prononciations authentiques de villes et localités ivoiriennes et des mots de langues ivoiriennes. Ces enregistrements ont été réutilisés pour illustrer les articles de Wikipédia en rapport avec la Côte d’Ivoire et des mots dans le Wiktionnaire.

Qu’est-ce que Lingua Libre ?

Lingua Libre est un outil développé par Wikimédia France, il vise à construire un corpus audiovisuel multilingue et collaboratif sous licence libre. La version Alpha est lancée en 2018, aujourd’hui, Lingua Libre compte plus de 2000 locuteurs dans plus de 245 langues à travers le monde.

Il permet aux locuteurs natifs de contribuer à la préservation numérique des langues, en particulier celles peu représentées sur internet. Les locuteurs utilisent un microphone pour enregistrer des mots dans leur langue. L’outil dépose automatiquement l’enregistrement dans Wikimedia Commons. Chaque enregistrement est accompagné de sa transcription orthographique.

Déroulement des ateliers Lingua Libre en Côte d’Ivoire

Ainsi, Les Ateliers Lingua Libre en Côte d’Ivoire se sont déroulés autour à la salle d’Atelier de l’hôtel Les Tropics de Daloa. Au premier jour d’atelier, le samedi 28 décembre 2025, tout commence par une formation sur l’outil Lingua Libre. Les participant.e.s au nombre de 15 ont appris le fonctionnement de l’outil Lingua Libre grâce à une formation pratique sur l’enregistrement des mots. En complément, ils ont été formés à la réutilisation et à l’intégration des fichiers audios dans les articles Wikipédia. À la suite de la formation, les participant.e.s ont ajouté les prononciations des noms de localités ivoiriennes.

L’atelier Lingua Libre a reçu la visite de Monsieur N’Guessan Dominique Beugré, Directeur Régional du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique. En tant qu’autorité locale, il a apporté son soutien institutionnel. Il s’est dit heureux et ravi de voir des jeunes s’intéresser à la documentation de leurs langues maternelles et s’est dit prêt à accompagner ce projet.

Le deuxième jour d’atelier a été dédié à l’enregistrement des mots de cinq langues ivoiriennes : l’Agni, le Bété, le Baoulé, le Dioula et le Nouchi (le français populaire de Côte d’Ivoire). Les enregistrements ont été réalisés par des natifs de chaque langue. Par la suite, une formation sur l’intégration manuelle des enregistrements dans le Wiktionnaire a été dispensée, suivie d’une mise en pratique.

Brainstorming et création du groupe de locuteurs Lingua Libre en Côte d’Ivoire

Après l’enregistrement des mots de langues ivoiriennes, à travers un brainstorming, les participants ont proposé des idées pour les futurs projets et pour le fonctionnement d’un « groupe de travail ivoirien Lingua Libre ». Ces idées ont été compilées afin d’élaborer une feuille de route pour les prochains ateliers Lingua Libre en Côte d’Ivoire.

À l’issue du brainstorming, le groupe de locuteurs ivoiriens Lingua Libre a été officiellement créé, et tous les participant(e)s y ont adhéré.

Les résultats

Les Ateliers lingua Libre en Côte d’Ivoire ont rassemblé 15 participants, dont 7 femmes et 8 hommes, ainsi que 2 organisateurs. Parmi eux, 8 découvraient le mouvement Wikimedia pour la première fois, tandis que 14 étaient nouveaux sur Lingua Libre.

Au total, les participants ont enregistré 427 audios, comprenant 206 prononciations de localités et 221 mots issus de 5 langues ivoiriennes : l’Agni, le Baoulé, le Bété, le Dioula et le Nouchi.

La création du Groupe de locuteurs ivoiriens Lingua Libre est un grand pas vers la pérennisation de ce projet en Côte d’Ivoire.

