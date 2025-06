Le projet WikiFundi hors ligne réduit la fracture numérique

La solution d’édition hors ligne est désormais disponible en espagnol, en anglais et en français.

Pour la plupart des personnes qui lisent ces lignes, être connecté fait désormais partie intégrante de notre vie. C’est notre façon de fonctionner, de travailler, de communiquer, de collaborer et de nous connecter à nos familles, nos amis, nos communautés et nos collègues.

Pourtant, près de 37 % de la population mondiale n’est pas du tout connectée. Pour la plupart des gens, être hors ligne est un léger désagrément, mais pour ces 2,9 milliards de personnes, c’est leur réalité quotidienne en tant qu’exclus du numérique.

Le canyon de la connectivité

Un enfant camerounais lit WikiFundi dans le cadre de la collecte annuelle d’articles du WikiChallenge Ecoles d’Afrique. Photo : Geugeor

Début 2022, 95 % du monde sera couvert par la connexion mobile haut débit. Cependant, en raison du coût des données, des appareils, du manque de compétences, du manque de contenu, etc., seul un tiers de la population mondiale choisit d’accéder à l’internet par le biais du haut débit mobile. Le manque de couverture de 5 % affecte les personnes les plus vulnérables dans les pays en développement, comme près de 30 % de la population rurale en Afrique qui n’a pas de couverture mobile à large bande.

Les statistiques de l’UIT pour 2021 révèlent ce qu’elles appellent un “grand canyon” de la connectivité, qui sépare les personnes numériquement autonomes des personnes numériquement exclues. En 2021, on estime que 96 % des 2,9 milliards d’êtres humains qui restent hors ligne vivent dans les pays en développement.

Une solution hors ligne pour réduire la fracture numérique

Et si nous pouvions utiliser une solution hors ligne pour permettre aux gens de se sentir à l’aise et de maîtriser l’utilisation du monde numérique et en ligne ?

En 2015, WikiFundi a été conçu, développé et créé pour combler ce “grand canyon de la connectivité” et permettre à ceux qui n’ont pas accès à l’internet – de manière permanente ou temporaire – d’acquérir des compétences numériques et de création de contenu tout en créant des articles sur leur contexte, leur environnement et leurs centres d’intérêt. Une fois le contenu créé, il peut être consulté localement ou transféré et ajouté à des projets Wikimedia ou à d’autres sites basés sur MediaWiki.

L’interface d’édition WikiFundi 1.0, accompagnée d’une bibliothèque Wikipédia hors ligne ainsi que de nombreux supports et ressources de formation, a été lancée en anglais et en français en 2017.

En janvier 2022, Wiki In Africa est fier d’annoncer que WikiFundi est désormais disponible en espagnol, ainsi qu’en français et en anglais. Chaque version linguistique est complétée par des ressources et du matériel d’enseignement, de formation et de lecture mis à jour, élargis ou entièrement nouveaux.

Apprentissage collaboratif en cours d’exécution WikiFundi est accessible via le dispositif numérique des apprenants ou des stagiaires par le biais du réseau fermé (similaire au wifi) alimenté par un dispositif Raspberry Pi branché sur le secteur ou sur une batterie. L’interface de WikiFundi simule l’expérience d’édition de Wikipédia. Des classes entières, des groupes ou des communautés peuvent travailler ensemble tout en apprenant à utiliser une interface numérique en lisant des articles de qualité, en naviguant sur l’appareil et en rédigeant des articles en collaboration. C’est dans le nom…Le terme “Fundi” (/ˌfʊndɪ/, et non /ˌfʌndɪ/) de WikiFundi est basé sur un mot d’Afrique australe signifiant expert, autorité ou gourou, et est utilisé comme étiquette informelle, comme dans “tu es un tel fundi en maths”. Il est utilisé comme étiquette informelle, comme dans “tu es un tel fundi en maths”. L’utilisation du terme Fundi est un jeu de mots. WikiFundi vous enseigne une compétence et vous donne accès à la connaissance. Il s’agit d’une plateforme intelligente qui vous apprend à enseigner aux autres en écrivant des articles sur des sujets qui vous passionnent.

Un avenir en ligne grâce à une formation hors ligne

Le manque de compétences est le premier coupable désigné comme obstacle à une connectivité significative. WikiFundi fournit l’interface, les outils et le matériel nécessaires pour initier et former les gens à des compétences tout en contribuant à la connaissance locale ou mondiale. Il y a tellement de façons pour les gens de s’engager, la limite n’est que l’imagination des formateurs.

Depuis son lancement en 2017, Wiki Fundi a été utilisé dans des classes de la maternelle à la 12e année (primaire (6-12 ans) et secondaire (13-18 ans), dans le cadre de programmes d’éducation des adultes et d’activités parascolaires, pour la sensibilisation et la formation à Wikimedia par les communautés Wikimedia et l’acquisition de compétences numériques et le développement du codage par des entrepreneurs numériques naissants. Son impact le plus notable a été à travers le WikiChallenge annuel Écoles d’Afrique, organisé chaque année depuis 2017 par Wiki In Africa en collaboration avec la Fondation Orange et Wikimedia Usergroups. Avantages de WikiFundi…



1. Les éducateurs qui enseignent aux élèves (K-12, primaire et secondaire), ou qui dirigent des clubs scolaires, des programmes parascolaires ou d’éducation des adultes.



2. Organisateurs et formateurs Wikimedia en Amérique du Sud, en Afrique, ou dans toute situation rurale ou lieu confronté à des défis hors ligne (camps de réfugiés, etc.).



3. Entrepreneurs intéressés par l’exploration et l’utilisation d’un nouvel outil numérique utile.

Le concours 2021 s’est déroulé dans 100 écoles primaires de 9 pays africains francophones. Le concours a donné lieu à la rédaction de 138 articles et à la contribution de plus de 800 photos. Vingt écoles primaires ont gagné des prix WikiChallenge.

De plus, en 2021, WikiFundi a reçu le prix Open Asset award from the Open Education Awards for Excellence.

Ça vous tente ? Voici comment intégrer WikiFundi à votre communauté.

Lorsque vous envisagez d’installer WikiFundi, pensez plutôt à l’installation d’un site web, et non au téléchargement d’une application mobile. Comme toutes les interfaces numériques, le processus n’est pas simple.

Si vous vous sentez techniquement confiant et que vous avez un Raspberry Pi et une carte SD, vous pouvez télécharger WikiFundi en ligne à partir des fichiers disponibles ici. Si vous ne vous sentez pas à l’aise techniquement ou si vous souhaitez ajouter Wikipédia, Wiktionary ou toute autre ressource hors ligne à votre pack WikiFundi, contactez-nous directement.

WikiFundi est un projet Wiki en Afrique qui a été créé et conçu par Florence Devouard et Isla Haddow-Flood et développé par Florence Devouard, Emmanuel Engelhard (Kelson), Florent Kaisser, Renaud Gaudin, et d’autres membres incroyables de la communauté Wikimedia mondiale.

Depuis sa création, il a été financé par la Fondation Orange, la Fondation Wikimedia et Wikimedia CH. La version 3.0 a été financée par Wikimedia CH et soutenue par une subvention organisationnelle de la Wikimedia Foundation.

Essayez WikiFundi dès aujourd’hui !

