Tissant WikiJuventud(e) LATAM : connecter les voix des jeunes dans le mouvement Wikimedia

La participation à la Wikimedia Youth Conference 2025 à Prague a représenté un jalon pour la communauté des jeunes wikimédiennes et wikimédiens d’Amérique latine. Huit participantes et participants venus d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Mexique, du Pérou et du Venezuela se sont réunis en personne, ont partagé leurs parcours dans le mouvement et ont lancé des conversations approfondies sur la création d’un réseau régional de jeunes capable d’articuler des actions locales autour d’une vision commune.

Au cours des séances formelles et informelles, des points clés ont émergé pour dessiner la voie vers Juventud(e) LAC, le réseau de jeunes wikimédiennes et wikimédiens d’Amérique latine et des Caraïbes. Les forces et les défis rencontrés par la jeunesse au sein du mouvement régional ont été mis en lumière. Les témoignages ont montré l’existence d’initiatives déjà précieuses : editathons et ateliers dans les écoles et les universités, revitalisation linguistique dans des régions rurales, marches photographiques, campagnes d’inclusion numérique et activités associant art, science et engagement écosocial. Pourtant, ces actions restent souvent isolées et se heurtent à des obstacles communs tels que le manque de ressources, la déconnexion entre groupes et l’absence de stratégies durables pour impliquer la jeunesse sur le long terme.

Le besoin de créer des espaces de formation adaptés aux contextes, de construire des ponts entre des communautés dispersées et de promouvoir des leaderships jeunes issus du Sud global sans reproduire de structures verticales a été identifié. Il a été reconnu que le mouvement Wikimedia doit élargir son ouverture aux nouvelles générations avec des propositions allant au delà de la simple édition. L’accent s’est porté sur la construction communautaire, la valorisation des savoirs situés et la promotion de la collaboration intergénérationnelle et interculturelle. La proposition du réseau WikiJuventud(e) LAC répond à cet objectif : articuler les efforts existants, partager les apprentissages, renforcer les capacités et placer la jeunesse au centre du mouvement Wikimedia. Ce réseau ne cherche pas l’uniformité, mais un tissage horizontal qui respecte la diversité régionale et encourage des liens solidaires.

Nous présentons ci dessous les réflexions personnelles de chaque participante ou participant latino américain après la conférence de Prague, en lien avec sa communauté et son contexte.

Mexique (Ferfive)



En tant que jeune membre de Wikimedia México, j’ai constaté que chaque communauté du mouvement construit le savoir libre à partir de réalités, de pratiques et d’approches variées. Au Mexique, la participation de la jeunesse reste limitée, même si des initiatives ouvrent déjà la voie grâce à des editathons, des concours photographiques, des ateliers de formation et des espaces collaboratifs. Au delà de l’édition, il est essentiel de bâtir une communauté, de partager les apprentissages et de créer des espaces où les jeunes peuvent contribuer selon leurs identités, leurs contextes et leurs territoires.

Pendant la conférence, partager cette vision avec d’autres jeunes wikimédiennes et wikimédiens du monde entier a été très enrichissant. Écouter leurs expériences, leurs défis et leurs projets nous a permis de trouver des points de connexion et de reconnaître la force d’une jeunesse active, critique et engagée. Depuis l’Amérique latine, nous avons commencé à tisser des réseaux pour impulser la création d’un groupe régional de jeunes avec le soutien de chapitres et de groupes d’utilisatrices et d’utilisateurs. Cette proposition, en cours d’élaboration, vise à renforcer nos voix, partager des stratégies régionales et ouvrir de nouveaux chemins pour que plus de jeunes rejoignent le mouvement. Habiter le local est pour nous une manière de transformer le global par une participation authentique.

Argentine (BugWarp et Luis Fernando Flores LAB)



La communauté argentine rencontre depuis des années des difficultés à intégrer les jeunes. La conférence a offert une excellente occasion de connaître les réalités d’autres régions, d’échanger des idées et de réfléchir à notre situation. Elle a également permis de rencontrer de nouveaux amis faisant leurs premiers pas dans le mouvement Wikimedia. Un autre débat important portait sur les moyens de garantir que les voix des jeunes membres soient entendues ; il a été conclu qu’il est nécessaire de créer des guides et des politiques pour y parvenir. L’organisation locale et la Fondation Wikimedia ont été à la hauteur en proposant ateliers et expériences pour perfectionner nos compétences d’édition et personnelles. L’idée d’un groupe de jeunes latino américains ouvrira un dialogue que j’aurais aimé avoir à mes débuts ; ce sera une grande chance d’améliorer nos compétences et de trouver de nouveaux amis.

Convaincu par les expériences du Sud global, j’ai identifié des défis communs et des solutions partagées. Facilitateur actif d’editathons dans des lycées et des universités, de marches photographiques et d’ateliers associant science et art, j’ai adopté de nouvelles façons de motiver les jeunes à contribuer aux projets Wikimedia. L’expérience Wikimedia peut devenir un moteur d’apprentissage dans nos communautés périphériques. Je soutiens la création d’un réseau régional favorisant la participation juvénile depuis chaque territoire et la formation de formatrices et de formateurs pour attirer et retenir la jeunesse au sein du mouvement.

Bolivie (Nicaela Phuyu)



La participation des jeunes au mouvement Wikimedia gagne en dynamisme, mais se heurte encore à de nombreux défis, surtout dans les régions où l’accès à la formation, aux ressources ou à des communautés locales est limité. Volontaire chez Wikimedistas de Bolivia, mon engagement est né de mon intérêt pour la revitalisation du quechua, une passion qui m’a permis de relier la préservation de notre langue et de notre culture à la possibilité de contribuer sur Wikimedia. J’ai vu naître des espaces précieux, en présentiel et en ligne, permettant à plus de jeunes de rejoindre cette communauté mondiale et de promouvoir le savoir libre selon nos propres contextes. Ces espaces nous permettent d’apprendre, de tisser des liens et de relier nos luttes locales à une vision mondiale. La Wikimedia Youth Conference 2025 est un jalon, car elle mise sur la co création à partir de nos expériences, défis et rêves. Réunir des jeunes de plus de cinquante pays pour imaginer une communauté plus inclusive, ouverte et durable est une étape essentielle. La richesse culturelle et linguistique observée confirme que Wikimedia est un réseau vivant de mémoire et de connaissance collective.

Pérou (Shitvia)



Wikiactiviste péruvienne aux racines andines et cofondatrice de Wikikausari, j’ai trouvé essentiel de me connecter avec des jeunes wikimédiennes et wikimédiens, des activistes et des gestionnaires de projets wiki de différents pays. Au Pérou, la participation de la jeunesse a progressé grâce aux microfinancements et à des activités d’édition collaborative décentralisées, mais maintenir cet engagement dans le temps reste un défi. Il est vital de partager nos vécus dans nos langues avec la Fondation Wikimedia afin de promouvoir durablement la participation juvénile. J’ai dialogué avec des membres du Board of Trustees pour souligner la nécessité de permettre à plus de jeunes de régions peu représentées d’accéder aux espaces décisionnels et aux financements, afin de renforcer les projets wiki dans les zones rurales et les langues autochtones. Actuellement, une seule personne sur vingt au comité a moins de trente ans, ce qui révèle un besoin d’intégrer davantage de jeunesse. Nous avons aussi avancé vers la création d’un hub régional visant à renforcer le leadership des jeunes au sein de LAC. Rencontrer d’autres wikiactivistes aux approches interculturelles, environnementales et de genre a renforcé mon engagement à continuer d’éditer et de tisser des réseaux.

Brésil (CorraleH)



Participer à la Youth Conference à Prague a été une expérience de collaboration et d’ouverture pour réfléchir à l’avenir des projets Wikimedia et au rôle de la jeunesse dans la production et la curation d’un écosystème de savoir libre face à la désinformation, aux inégalités d’accès et aux menaces pesant sur la connaissance. Au Brésil, attirer de nouveaux éditeurs passe souvent par des projets universitaires, mais il est difficile de les retenir ensuite, car peu d’initiatives vont au-delà du contexte académique ou s’adressent aux jeunes de l’enseignement de base et secondaire. Comprendre comment les nouvelles générations interagissent avec la production de savoir suppose d’analyser les contextes régionaux et leur usage des réseaux sociaux. Établir une collaboration régionale axée sur l’écoute et la construction avec les jeunesses peut guider la durabilité du mouvement. Les échanges de la conférence ont confirmé que nous partageons des défis communs pour inclure la jeunesse et diversifier nos stratégies. Des expériences latino américaines antérieures montrent le potentiel de dialogues construits depuis le Sud global pour orienter des actions communes.

Chili (Ojos2)



Jeune wikimédienne ayant rejoint le mouvement il y a environ une année, j’apprécie chaque occasion de rencontrer et de me connecter avec d’autres personnes engagées dans Wikimedia. Participer à cette conférence m’a permis de mieux comprendre les dynamiques internes du mouvement et de découvrir la diversité des expériences locales. Ce fut surtout un espace propice pour nous, jeunes latino américains, de partager nos réalités différentes mais souvent similaires. L’idée d’une articulation et d’une collaboration est née naturellement. En tant que membre de la Fundación Ojos de Mar, je vois dans les projets Wikimedia un outil de visibilité des conflits environnementaux et de valorisation des socio écosystèmes locaux. Après avoir appris à éditer sur Wikipédia, Wikimedia Commons et Wikidata, j’ai animé des ateliers pour des organisations socio environnementales locales et participé à la Conférence sur la justice climatique de Huaraz. Je perçois clairement l’importance de promouvoir le travail collaboratif afin d’incorporer des savoirs locaux rarement présents sur ces plateformes. Le réseau Juventud(e) LAC représente une opportunité de soutien mutuel, d’apprentissage partagé et de projets collectifs capables de créer un impact territorial.

Appel

La rencontre de Prague est une graine dont le développement dépendra des soins qu’elle recevra depuis chaque territoire. Les jeunes d’Amérique latine et des Caraïbes sont donc invitées et invités à rejoindre la construction de ce réseau régional de wikimédiennes et wikimédiens. L’objectif est de recueillir leurs idées et de mobiliser leur énergie dans cet effort commun. Celles et ceux qui participent à des projets locaux, éducatifs ou communautaires y trouveront un espace pour renforcer leurs initiatives. Le moment est venu de s’organiser, de partager les savoirs et de fortifier les voix depuis chaque territoire.

Remplis le formulaire et rejoins WikiJuventud(e) LATAM

