Mon stage chez Wikimedia RDC : une aventure enrichissante au cœur du numérique

Fichier :SheSaid en RDC1.jpg — Wikimedia Commons

Il y a des expériences qui marquent une vie, et mon stage chez Wikimedia RDC en tant que chargée de communication en fait partie. Licencié en comptabilité et finance mais passionnée par le numérique et engagée pour la promotion des droits des femmes et des jeunes, j’ai eu la chance d’intégrer cette organisation dynamique pour un stage professionnel pour une période de 6 mois, du 14 novembre 2024 au 14 avril 2025. Ce parcours, riche en apprentissages et en découvertes, a renforcé ma vision du digital comme outil de changement social.



À la découverte de Wikimedia RDC

Avant d’intégrer Wikimedia RDC, je connaissais vaguement Wikipédia comme une encyclopédie en ligne, mais je ne mesurais pas l’ampleur du mouvement Wikimedia. En rejoignant le groupe utilisateur Wikimedia RDC, j’ai découvert un univers où la connaissance libre, le partage et la contribution citoyenne sont au cœur de l’action. L’organisation m’a accueillie chaleureusement et m’a rapidement intégrée à ses projets.

Des missions stimulantes et formatrices

Durant mon stage, j’ai eu l’opportunité de travailler sur plusieurs volets liés à la communication digitale. J’ai contribué à la planification et à la rédaction de contenus pour les réseaux sociaux, J’ai participé à l’organisation de campagnes comme SheSaidEvent :Wiki Loves Women RDC/SheSaid 2024 — Meta et Art+Feminism Event :ArtAndFeminism 2025 en RDC — Meta, LesSansPages Projet :Les sans pagEs/Quinzaine des autrices francophones/2025/RDC — Wikipédia et autres,j’ai rédigé des appels à participation et conçu des supports de sensibilisation. J’ai également découvert l’univers de la contribution sur Wikipédia et ses projets frères, notamment l’édition d’articles, le téléversement d’images sur Wikimedia Commons et la mise en forme des pages méta des ateliers, sessions de formations et d’edit-à-thon sur meta.

Fichier :Art+5.jpg féministe — Wikimedia Commons

Chaque tâche m’a permis de mettre en pratique mes compétences en communication, tout en développant de nouvelles compétences, comme l’animation de communautés en ligne, ou encore la création de visuels engageants.

Un véritable tremplin de compétences

Ce stage m’a permis de développer des compétences techniques (rédaction, gestion de réseaux sociaux, initiation aux wikis) mais aussi humaines : travailler en autonomie, respecter les délais, collaborer avec des bénévoles passionnés de tout le pays, prendre la parole en public ou encore m’adapter rapidement à des outils collaboratifs que je ne connaissais pas avant, comme par exemple l’utilisation de Trello.

De plus, pour la première fois, j’ai rédigé quelques articles sur Diff, le blog communautaire du mouvement Wikimedia. J’y ai publié un article sur la campagne SheSaid 2024 en RDC SheSaid 2024 en RDC : Une campagne pour amplifier les voix des femmes – Diff, ainsi qu’un autre sur WikiGap 2025 en RDC WikiGap 2025 en RDC : l’Ambassade de la Suède se joint à Wikimedia RDC pour donner plus de visibilité aux femmes congolaises sur Wikipédia. – Diff.

Un impact durable

Au-delà des compétences, ce stage a été une source d’inspiration. Il m’a montré à quel point la contribution en ligne pouvait être un acte militant et transformateur. J’ai compris que chacun de nous peut jouer un rôle dans la lutte contre l’invisibilisation des savoirs africains, en particulier ceux portés par les femmes. Cette expérience a renforcé ma volonté de rester active dans la communauté Wikimédia, et de continuer à promouvoir l’accès libre à l’information.

Merci à toute l’équipe de Wikimedia RDC

Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe de Wikimedia RDC pour sa confiance, son accompagnement bienveillant et son ouverture, particulièrement au staff, BamLifa et VALENTIN NVJ. Grâce à vous, j’ai grandi, appris et me sens plus outillée pour poursuivre mon engagement pour un numérique plus inclusif et accessible à tous.

À tous les jeunes passionnés de communication, d’éducation ou de justice sociale : je vous encourage vivement à rejoindre les projets Wikimedia. Vous y trouverez un espace d’apprentissage, de liberté et de collaboration comme nulle part ailleurs.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction