Projet AWA Digitalise Youth : renforcer les contenus sur Wikipédia et Wikidata pour une Afrique mieux informée

L’Afrique est en proie à la désinformation depuis quelques années, une situation qui menace directement les démocraties africaines.

Pour renforcer l’intégrité de l’information en donnant aux jeunes les moyens de promouvoir un espace numérique sain en Afrique, il s’est tenu le samedi 28 juin 2025, la première formation en ligne avec une vingtaines de participants en Côte d’Ivoire sur comment contribuer sur deux plateformes Wikimedia, dont Wikipédia, la plus grande encyclopédie libre en ligne, et Wikidata, la plus grande base de données.

L’Alliance Wikipédienne Africaine (AWA) qui initie ce projet, est un réseau de wikimédiens africains, acteurs du changement, qui travaillent ensemble pour renforcer l’intégrité de l’information. Il s’agit d’une communauté continentale de wikimédiens africains qui luttent contre le vandalisme informationnel sur Wikipédia et ses projets apparentés, en contribuant à la vérification des faits et en vérifiant les distorsions délibérées présumées de la part de lobbyistes, d’idéologues et d’autres contributeurs inexacts. L’AWA contribue également activement à identifier les lacunes dans le contenu axé sur l’Afrique, notamment dans les langues autochtones, sur Wikipédia et ses projets apparentés, et soutient la communauté Wikimédia au sens large pour combler ces lacunes en soutenant des marathons d’édition ou, dans le cas de Wikidata, des campagnes de numérisation visant à constituer des ensembles de données d’intérêt public. l’AWA est soutenue par Code For Africa.

Visuel de communication 1 – by Dadrik, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La formation est donnée par Konan N’Da N’Dri, l’un des boursiers du programme qui travaille sur le Mali et la Mauritanie. Il est expérimenté dans la contribution sur Wikipédia et engagé dans la patrouille sur Wikipédia (relecture des modifications et maintenance). Il agit en tant qu’acteur du changement dans sa communauté en organisant des événements, en facilitant la formation technique et en établissant des partenariats avec des organisations dédiées à cette cause.

Les participants sont recrutés par le Wikipédien en résidence en Côte d’Ivoire. Il les forme et ils travailleront pendant 6 mois à produire au moins 180 articles afin de combler les lacunes de contenu sur des sujets tels que la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, l’e-démocratie, la mobilisation numérique dans les mouvements sociaux, l’ODD 16, la liberté d’expression et les droits de l’homme.

Cette initiative s’inscrit dans le programme de Bourse de Code for Africa, le European Partnership for Democracy (EPD), AfricTivistes, CFI Media Development, le Bureau Régional Afrique du Bureau Mondial du Scoutisme, et la Fondation Kofi Annan (KAF), avec des contributions du Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). Un programme de Bourse qui offre des bourses à 6 wikipédiens africains en résidence dans le cadre du Projet African Wikipedian Alliance (AWA) Digitalise Youth.

Session de formation 1 en ligne – by Dadrik, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Les participants sont pour la majorité des jeunes hommes et femmes, des étudiants et jeunes travailleurs. Certains découvrent pour la première fois Wikimedia et apprennent à se familiariser aux outils numériques. Ils apprennent à chercher et vérifier des sources information. Ce programme leur donnera les moyens de promouvoir un espace numérique sécurisé sur Wikimedia en Afrique.



Le partenaire principal en Côte d’Ivoire est Wikimedia Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, affiliée à la Wikimedia Foundation depuis dix ans. Wikimedia Côte d’Ivoire a facilité le recrutement de bénévoles participants. Grâce à son réseau de Wiki-clubs, il a été facile de mobiliser des jeunes prêts à participer à l’initiative.

Des partenariats possibles sont en vue, notamment avec le Club RFI Abidjan qui sensibilise sur la désinformation.

