En Côte d’Ivoire, Man rejoint le mouvement Wikimedia

Man, Côte d’Ivoire. Ce jeudi 22 mai 2025, au sein de l’une des salles de l’hôtel Amoitrin, ont résonné les mots « savoir libre », « partage » et « contributions ». Sous la conduite de Wikimedia Côte d’Ivoire, la ville de Man a accueilli une activité d’initiation à l’univers Wikimedia et Wikipédia, dans le cadre des Rencontres annuelles (RAN) 2025.

L’événement a réuni un public riche et varié, de Man : représentants de l’université, du Cafop – Centre d’animation et de formation pédagogique –, du lycée professionnel et technique, de la mairie, et étudiants. Ces derniers sont venus découvrir comment ils peuvent, eux aussi, devenir des acteurs de la diffusion du savoir sur Wikipédia pour la Côte d’Ivoire.

La journée de formation a été lancée par Emmanuelle Kakou, coordinatrice générale de Wikimedia Côte d’Ivoire, qui a livré une présentation de Wikimédia Côte d’Ivoire. « Wikimédia Côte d’Ivoire a un club à Korhogo, Daloa, San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké, Grand-Bassam et plusieurs autres WikiClubs à Abidjan », a-t-elle signifié.

Une journée d’initiation riche en enseignements

L’atelier animé par Aristide Kouamé – formateur – avec l’appui de Didier Yao, secrétaire général de l’association, a permis aux participants de découvrir l’univers Wikimedia, Wikipédia et les différents autres projets. La formation s’est voulue très interactive, à la fois théorique et pratique.

« Quels avantages gagne-t-on à contribuer sur Wikipédia ? » Une interrogation de Soro Ladji, l’un des participants. En réponse, le formateur Aristide a expliqué que la satisfaction est grande quand ton travail est utilisé par les médias en ligne : « C’est mon cas quand RFI [Radio France internationale] a utilisé une image de la fabrication des briques que j’ai téléversé sur Commons, la médiathèque du mouvement pour l’illustration de l’un de leurs articles ».

Les participants ont été guidés pas à pas pour : créer leur propre compte utilisateur, apprendre les bases de la contribution et effectuer leurs premières modifications sur la plateforme. Pour ceux qui rencontraient des difficultés, des solutions ont été trouvées grâce au formateur et à Didier Yao. Certains avec leur ordinateur et d’autres avec leur téléphone exploitant l’option « bureau » pour une meilleure utilisation sur les téléphones. Ce fut un moment apprécié par les nouveaux venus.

Au-delà de la formation technique et des échanges enrichissants autour de Wikipédia, cette journée d’initiation au savoir libre a également été marquée par des témoignages inspirants, dont ceux de Dr Yao Mathurin et de Konan N’Da N’Dri. Deux figures du mouvement Wikimedia en Côte d’Ivoire, devenues aujourd’hui des modèles d’abnégation et de réussite.

Des témoignages encourageants

Dr Yao Mathurin est ancien président du WikiClub Korhogo et actuel commissaire aux comptes de Wikimedia Côte d’Ivoire. Grâce à son engagement soutenu dans le mouvement, il a obtenu une bourse WikiIndaba pour participer à la grande rencontre panafricaine du savoir libre, en Afrique du Sud, en 2024.

« Ce que j’ai commencé sans véritable intérêt m’a ouvert des portes inimaginables. Aujourd’hui, je suis à un poste de responsabilité à l’Université de Korhogo, et c’est aussi grâce à ma trajectoire dans Wikimedia. », a-t-il confié. Un message fort, surtout pour les acteurs présents, qui ont pu mesurer l’impact concret que peut avoir un engagement bénévole dans les projets Wikimedia.

Autre témoignage marquant, celui de Konan N’Da N’Dri – wikimédien depuis 2022 et membre du WikiClub Daloa. En raison de ses régularité et passion, il est aujourd’hui patrouilleur sur Wikipédia, un rôle important de vérification et de veille sur les contenus publiés.

Également lauréat du challenge 100wikidays, en 2024, N’Da N’Dri a retenu l’attention de Florence Devouard, de Wiki In Africa. Grâce à ses contributions assidues, il a saisi une opportunité professionnelle inattendue avec celle-ci. Aujourd’hui, il travaille en tant que rédacteur web dans l’entreprise où il évolue professionnellement bien que chimiste de formation. « Wikipédia a changé ma trajectoire. J’ai appris à écrire et à structurer mes idées. Aujourd’hui, mes articles me paient, mais plus encore, ils servent aux autres », a-t-il témoigné.

Les témoignages de Dr Yao Mathurin et de Konan N’Da N’Dri ont créé un véritable déclic dans la salle. Pour les participants, ces récits sont venus donner du sens à la formation reçue, dans la mesure où « Wikipédia n’est pas qu’une encyclopédie, c’est un espace d’opportunités, de reconnaissance et de transformation personnelle ».

Des groupes de travail Wikimédia nés à Man

Ces témoignages, ajoutés à la formation du jour, ont clairement renforcé l’intérêt pour la création de groupes de travail Wikimedia à Man, désormais entre les mains d’acteurs motivés à écrire, documenter, et faire rayonner leur région.

« Demain, je ferai mon possible pour prendre part aux activités. Même si je dois y être en retard. », chuchotait un participant à la fin de la séance. Et c’est tout le sens des RAN 2025 : semer des graines de savoir et pousser des histoires extraordinaires.

La coordinatrice générale a clos les activités du jour par des travaux de groupe. C’était une session de réflexion sur les perspectives en vue de l’évolution et de la pérennisation des activités de Wikimédia Côte d’Ivoire dans la ville de Man. La journée d’inititation s’est soldée par un mot d’encouragement du président de l’association, Donatien Kangah, saluant l’engagement des participants et la qualité des échanges.

La traditionnelle photo de famille a immortalisé ce moment pour la ville de Man, symbole d’un nouveau départ vers un internet plus inclusif et représentatif. Man rejoint la grande famille des wikimédiens ivoiriens. Derrière cette journée se dessine un futur prometteur : celui d’une jeunesse davantage formée, engagée et visible dans les espaces de savoir libre en ligne. Bienvenue à tous les nouveaux wikimédiens de Man. L’aventure ne fait que commencer…













